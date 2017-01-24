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 Политика Украины
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Все про:охрана (596) Президент (4393) указ (230)

 Управление госохраны отменило усиленную охрану мест постоянного и временного пребывания Президента

Управление государственной охраны отменило усиленную охрану мест постоянного и временного пребывания Президента Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини", об этом говорится в указе №343 от 28 ноября 2016 года, зарегистрированном Министерством юстиции 23 декабря 2016 года.

Данным документом признан утратившим силу указ №35 от 23 января 2014 года "О порядке посещения должностными и служебными лицами, гражданами Украины, иностранцами и лицами без гражданства мест постоянного и временного пребывания Президента".

Отмененный порядок запрещал проход к местам временного пребывания Президента с оружием, боеприпасами, взрывчаткой, ядовитыми, радиационными и легковоспламеняющимися веществами, специальными средствами и другими опасными для жизни и здоровья предметами и веществами, которые могут быть использованы для совершения диверсионных и террористических актов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минюст запретил вход в свои помещения гражданам с плакатами, большими сумками и фото-, аудио-, видеотехникой

Также запрещался проход с вещами и предметами, которые вызывают подозрение, с мобильными телефонами, приемопередающими, аудио- и видеозаписывающими устройствами.

Эти правила распространялись на всех граждан, кроме военнослужащих Управления госохраны и лиц, участвующих в проведении охранных мероприятий, а также лиц, которым это разрешение было предоставлено Управлением госохраны.

Согласно порядку, запрещался допуск должностных и служебных лиц, граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства на режимные территории в состоянии опьянения, в виде, оскорбляющем человеческое достоинство и противоречащем общественной морали, с животными, кроме случаев, когда это специализированное мероприятие.

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На время пребывания участников мероприятий в местах, где находится Президент, их мобильные телефоны, аудио- и видеозаписывающие устройства, портфели, чемоданы, ручная кладь сдавались на временное хранение военнослужащему Управления госохраны.
Посещение мест временного пребывания Президента представителями средств массовой информации осуществляется по письменной заявке с предъявлением на постах охраны документов, удостоверяющих личность, и с осуществлением мероприятий по контролю на безопасность, а также по спискам, предоставленным организаторами мероприятия.
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Зрадофіли, яким барига уже допік, є шанс стати національним героєм! Чи ссикотно?
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ну зачем ты так грубо?

они себя видят чисто консультантами, советующими гражданам Украины, что им надо делать.

а сами что-то делать они не подписывались...
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Клава, а ВИ на себе в люстерко дивились???
)))))
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Так, Кончіто, дивився і навіть дуже часто.

І те свічадо вказує, що я ніколи, сидячи на зручному кріслі, не агітував нікого до протесту.

А коли агітував, то не з крісла, а з Майдану своїм особистим прикладом.

На відміну від тебе, Кончіто
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........._
......../..(|
.......(....:
.....__\....\.._____
...(____)...`|
..(____)|....'|
...'(____).__|
....(___)__..|_____

))))))
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Дивно?!

А в коментах на Цензорі стосовно бариги з половини Френк Аббандандо або Ейб Релес. І єдине, що стримувало від таких радикальних кроків - це посилена охорона шоколадного. А тепер ніхто не хоче заляпуватись. Дивно...
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Та таки ТАК, Шановний!!! ЦЕ витягують цвяхи з політичної труни!!
Па кацапски-разрешон доступ к телу, теперя могут целавать в филейныя частя..

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Та це дуже заплутано навіть для неперевершеного майстра "многахуйловочек" кремлівського карли.
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Агггааа!!!! ЮЛЬКУ заманюють!!!! Треба ж за щось на кічу відправити!!!
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да там уже выше крыши, за что на кичу отправить
и по настоящему, а не для театральной постановки.

дело шьётся.
медленно, но с гарантией )))
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чисто теоретически,
кто бы стал президентом в 2014-м, если бы Витюня Первый окочурился?

Да тут к гадалке не ходить, что Юля и Витя II - кремлёвские консервы.

Кстати, всё было заточено под втягивание Украины в Кацапстан.
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За планом Кремля після отруєння лідера опозиції на хвилі народного протесту Президентом мала стати його ;права рука;

Овоча, до речі, попереджували щоб він не смів чіпати Тимошенко.
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:D

Але на жінку-інваліда покладатися в такій справі... Мало того, що непрофесіонал, так ще ж і трохи шкода.
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Запитую, хто буде той герой, який очистить країну від обридлого шоколадного бариги, який продав її хуйлу уже разів 30. Бо він же узурпував владу і просто так її не віддасть. Тільки бачите, що виходить? Як в срачах на Цензорі, так таких героїв не злічити, а коли шанс випадає, так зразу " мы об говно не мараемся", як написала шановна пані вище.
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Значит, недавно "Схемы" производили съемку, кто "зачастил" на Банковскую. Во-первых, это проходной двор. Во-вторых, это хорошо, что это были киношники, а не кто-нибудь другой. Охрана даже не почесалась. Так что она что будет, что ее не будет - однохренственно.
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а в Белый Дом какой порядок доступа?

по типу Кремля?
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Значить гарна охрана, раз скдадається таке враження.
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Мы уже маршем в Севастополе проходили, знаем.
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Возможно. Но я просто не в курсе, в каких ВУЗах в Украине готовят госохрану. Подскажите, пожалуйста, для общего развития.
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То йдіть у воєнкомат чи МВД-усе звідти починається. А далі довгий шлях...
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Военкомат направит в специализированный ВУЗ госохраны? Я, конечно, пошутил. Стар я для таких ВУЗов. Но я сам бывший военный, есть у меня друзья и менты, и одноклассник служил в первом отделе КГБ еще. И уровень их подготовки я знаю. Как поступали еще несколько лет назад в ментовские ВУЗ ы тоже знаю, вряд ли что-то поменялось. По сути вопроса - в каких ВУЗ ах готовят госохрану Меня вообще удивляют люди, которые спорят по сути вопроса, хотя не в курсе.
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Де ви суперечку побачили? ДСО-спецслужба. Принципи підготовки та відбору до них майже однакові в усьому світі. Які нахрін вузи?
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А шо так? Ценность потерял или на живца решили ловить?
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В птичнике своем будешь подобные вопросы задавать. Итак вижу, что ты петух.
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Убыток,я редко тут бываю,нос твоим ником - тя не долго запомнить...Агрессивное дерьмо на зарплате,даже воевать с тобой скучно)
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В зеркало дома посмотри, там агрессивное дерьмо на зарплате увидишь.
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С ним бесполезно. Оно сразу бежит стучать админу и тот банит оппонентов. Оно привыкло с самим собой говорить
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Не петух, а свинья. Или скорее подсвинок.
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Привет, Джамал! Он сам себя опустил, когда птичьи повадки стал на Форуме постить.
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Еще одно недоразумение нарисовалось,изыди бес.Тебя еще при зачатии опустили.Серанул - вперед по зарплату))Вас нанимают не правильно,только дебил не заметит,что стиль написанного совпадает у многих...Это говорит об одном,або - по команде,або - клоны...Вы даже свою зарплату не можете отработать,хотя,неудачливых IP-шников стада гуляют
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А чё сразу хамишь ? А ещё ник такой культурный взял.
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Всех сюдаГеращенко: РФ подготовила группу украинцев для терактов и поджога квартир чиновников | InfoResist https://inforesist.org/gerashhenko-rf-podgotovila-gruppu-ukraintsev-dlya-teraktov-i-podzhoga-kvartir-chinovnikov/ …геращенко переїхав жити на елітний Печерськ
Нардеп живе в будинку,де знаходиться ресторан тестя секр РНБО турчинова
http://ua1.com.ua/society/gerashchenko-pislya-zamahu-perejihav-zhiti-na-elitniy-pechersk-27280.html …
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Гарна новина-значить в краіні стало спокійніше.
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нет это значит что куйло его как реального президента не рассматривает, так гавно сраное продажное
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у тебя прикольный словарный запас как для женщины....
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ЧТо скажете зрадофилы? не боится вас Порох так как вы рассказываете.
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[Лиза Богуцкая : Вот, что мне интересно. Не Геращенко. Мне интересно, как Грицак это все придумывает? » ЦЕНЗОРУ.НЕТ - Новости России Украины и Мира] хорошо, посмотри! http://censoru.net/16163-liza-boguckaya-vot-chto-mne-interesno-ne-geraschenko-mne-interesno-kak-gricak-eto-vse-pridumyvaet.html
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та да, он еще и от броневика отказался и будет на велосипеде ездить, как Кличко)))
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любой знает, что этот гниющий мешко дерьма можно купить причем дешево, зачем его убивать? он еще и страну продаст вдогонку тоже задешево, кто об такое мараться будет?
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Что не так? После покушения на Геращенко снимается усиленная охрана президента? А был ли мальчик Тоша?
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та, наверное, очередная трагикомедия готовится, много пафоса - и снова без единой царапины. Интересно, будут ли стрелить из тепловизора
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Что по причине что президент и его семья там больше не находится? Ну да, Лондон где теперь живет семья президента, как-то далековато от этих зон...
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Липецк закрыл, охрану снял... к чему бы это?..
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к долгой и быстрой дорожке в Хайфу или Ашкелон
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шо пэтя потерял какую-либо ценность? ну раз охрану урезали...
или смелость стаканами пьёт?
непонятно как то.
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Готовится операция "убить Пецю" по аналогии с Херащенко? Декорации расставлены.
Надо же как-то рейтинх оживлять.
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ага. и уже русня закупила боэвой тепловизор.
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чей-то мне подсказывает, что будет инсценировка турецкого гамбита...- ну типа переворот, который якобы успешно подавят с дальнейшими репрессиями и зачисками неугодных и критиков шакаладной скотошоблы!!!
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А можливо вже з дюжину двійників підготували ? Штук замочать так Райніну не шкода - десяток більше, десяток менше - яка різниця ?
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Смелый петя,не боится шатуна,а зря.В соцсетях видео ходит с разговором паштинского с корбуном,где они в открытую хотят петю заменить как импотента ,ну а украинцы для них это вообще биомусор.Кто хочет легко найдет.Голоса очень похожи.Очень интересно.
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госохрана отменила усилия по охране там, и в ап. Суперилия! Охраны Первого. Бирюков и нойнец, в своих блохах, усилили охрану своего Бати, номер два.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУправление госохраны отменило усиленную охрану мест постоянного и временного пребывания Президента
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