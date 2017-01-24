 Управление госохраны отменило усиленную охрану мест постоянного и временного пребывания Президента

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини", об этом говорится в указе №343 от 28 ноября 2016 года, зарегистрированном Министерством юстиции 23 декабря 2016 года.
Данным документом признан утратившим силу указ №35 от 23 января 2014 года "О порядке посещения должностными и служебными лицами, гражданами Украины, иностранцами и лицами без гражданства мест постоянного и временного пребывания Президента".
Отмененный порядок запрещал проход к местам временного пребывания Президента с оружием, боеприпасами, взрывчаткой, ядовитыми, радиационными и легковоспламеняющимися веществами, специальными средствами и другими опасными для жизни и здоровья предметами и веществами, которые могут быть использованы для совершения диверсионных и террористических актов.
Также запрещался проход с вещами и предметами, которые вызывают подозрение, с мобильными телефонами, приемопередающими, аудио- и видеозаписывающими устройствами.
Эти правила распространялись на всех граждан, кроме военнослужащих Управления госохраны и лиц, участвующих в проведении охранных мероприятий, а также лиц, которым это разрешение было предоставлено Управлением госохраны.
Согласно порядку, запрещался допуск должностных и служебных лиц, граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства на режимные территории в состоянии опьянения, в виде, оскорбляющем человеческое достоинство и противоречащем общественной морали, с животными, кроме случаев, когда это специализированное мероприятие.
На время пребывания участников мероприятий в местах, где находится Президент, их мобильные телефоны, аудио- и видеозаписывающие устройства, портфели, чемоданы, ручная кладь сдавались на временное хранение военнослужащему Управления госохраны.
Посещение мест временного пребывания Президента представителями средств массовой информации осуществляется по письменной заявке с предъявлением на постах охраны документов, удостоверяющих личность, и с осуществлением мероприятий по контролю на безопасность, а также по спискам, предоставленным организаторами мероприятия.
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они себя видят чисто консультантами, советующими гражданам Украины, что им надо делать.
а сами что-то делать они не подписывались...
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)))))
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І те свічадо вказує, що я ніколи, сидячи на зручному кріслі, не агітував нікого до протесту.
А коли агітував, то не з крісла, а з Майдану своїм особистим прикладом.
На відміну від тебе, Кончіто
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......../..(|
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.....__\....\.._____
...(____)...`|
..(____)|....'|
...'(____).__|
....(___)__..|_____
))))))
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А в коментах на Цензорі стосовно бариги з половини Френк Аббандандо або Ейб Релес. І єдине, що стримувало від таких радикальних кроків - це посилена охорона шоколадного. А тепер ніхто не хоче заляпуватись. Дивно...
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Па кацапски-разрешон доступ к телу, теперя могут целавать в филейныя частя..
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и по настоящему, а не для театральной постановки.
дело шьётся.
медленно, но с гарантией )))
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кто бы стал президентом в 2014-м, если бы Витюня Первый окочурился?
Да тут к гадалке не ходить, что Юля и Витя II - кремлёвские консервы.
Кстати, всё было заточено под втягивание Украины в Кацапстан.
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Овоча, до речі, попереджували щоб він не смів чіпати Тимошенко.
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Але на жінку-інваліда покладатися в такій справі... Мало того, що непрофесіонал, так ще ж і трохи шкода.
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по типу Кремля?
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Нардеп живе в будинку,де знаходиться ресторан тестя секр РНБО турчинова
http://ua1.com.ua/society/gerashchenko-pislya-zamahu-perejihav-zhiti-na-elitniy-pechersk-27280.html …
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или смелость стаканами пьёт?
непонятно как то.
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Надо же как-то рейтинх оживлять.
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