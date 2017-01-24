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 Террористы применили артиллерию калибром 122-мм под Новозвановкой и Троицким. За день ранен один украинский воин, - пресс-центр АТО

Днем 24 января террористы осуществили 24 обстрела по позициям украинских войск.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В вечерней сводке отмечается: "На Мариупольском направлении из гранатометов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска обстреливали Водяное, Широкино, Лебединское, Новотроицкое, Гнутово, Красногоровку, Новогригоровку. По Широкино неоднократно вели огонь снайперы.

На Луганском направлении со 122-миллиметровой артиллерии и 120 миллиметровых минометов боевики обстреляли Новозвановку и Троицкое. По Троицкому также вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.

На Донецком - из 82 миллиметровых минометов - Авдеевку, а из гранатометов и стрелкового оружия обстреляли Луганское и Зайцевое.

Всего состоялось 24 обстрела. Один наш военный получил ранение".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боевики осуществили один из самых масштабных минометных обстрелов Красногоровки за последнее время: 80 мин за неполных 3 часа, - штаб
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КАЦАПЫ ВЫ ДЕБИЛЫ-))))))




Ульяновский суд запретил россиянам смотреть на испанский хамон

http://www.newizv.ru/society/2017-01-20/251158-uljanovskij-sud-zapretil-rossijanam-smotret-na-ispanskij-hamon.html

бегом кацапы закрывайте глаза=))))


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«… в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства»
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https://elise.com.ua/?p=235075

Выжившая после обстрела российскими «Градами» девочка, мечтает о том, чтобы на ампутированной ножке выросли пальчики(ВИДЕО)


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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТеррористы применили артиллерию калибром 122-мм под Новозвановкой и Троицким. За день ранен один украинский воин, - пресс-центр АТО
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