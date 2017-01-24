 Зарплаты журналистов Общественного ТВ будут "не государственные", - Набсовет

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом рассказала член Наблюдательного совета НОТУ Светлана Остапа.
"Необходимо жить в соответствии со средствами. Если денег мало, то держать больше людей и платить меньшую зарплату - это в наше время абсолютно невыгодно. И поскольку это уже не государственное учреждение, а публичное акционерное общество, мы, именно наблюдательный совет, устанавливаем условия и размеры в целом оплаты труда: от и до. Эти зарплаты будут намного больше, чем сейчас, - в несколько раз. Если сейчас до двух тысяч может получать журналист, то потом он может получать, я надеюсь, до 10 тысяч, например", - сказала она.
Отметим, ПАО "НОТУ" зарегистрировано 19 января, его устав был утвержден на заседании правительства 28 декабря 2016 года. 100 процентов компании принадлежит государству.
Первые программы общественного телевидения выйдут в эфир не раньше нового телевизионного сезона, то есть не раньше сентября.
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https://www.youtube.com/watch?v=1sk1t6AHESI
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