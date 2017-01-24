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 Политика Украины
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Все про:журналистика (2291) зарплата (1630) общественное вещание (46)

 Зарплаты журналистов Общественного ТВ будут "не государственные", - Набсовет

Зарплаты журналистов Общественного телевидения (НОТУ) будут в разы выше тех, которые были на государственном телевидении.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом рассказала член Наблюдательного совета НОТУ Светлана Остапа.

"Необходимо жить в соответствии со средствами. Если денег мало, то держать больше людей и платить меньшую зарплату - это в наше время абсолютно невыгодно. И поскольку это уже не государственное учреждение, а публичное акционерное общество, мы, именно наблюдательный совет, устанавливаем условия и размеры в целом оплаты труда: от и до. Эти зарплаты будут намного больше, чем сейчас, - в несколько раз. Если сейчас до двух тысяч может получать журналист, то потом он может получать, я надеюсь, до 10 тысяч, например", - сказала она.

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Отметим, ПАО "НОТУ" зарегистрировано 19 января, его устав был утвержден на заседании правительства 28 декабря 2016 года. 100 процентов компании принадлежит государству.

Первые программы общественного телевидения выйдут в эфир не раньше нового телевизионного сезона, то есть не раньше сентября.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Период государственного ТВ и радио завершен окончательно", - ЕС о регистрации "Национальной общественной телерадиокомпании Украины"
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А вы знаете, что читать новости из России - это как подглядывать за душевнобольными ...

https://www.youtube.com/watch?v=1sk1t6AHESI
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им санкции до одного места...или как это место выручает и гурманит..)))
http://fishki.net/2197078-kaloedenie-odinochestvo-v-seti.html
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Еще не известно что за хрень создают, но аппетиты у ребят хорошие.
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Это где журналисты до двух тысяч получают? Ты их часом с пенсионерами не попутала? Очередная дилетантка просто не в курсе, что благодаря заботе директора рынка у нас в стране никто меньше 3200 не получает.
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і хто їх дивитися буде? Барига та його оточення?) Та нах вони потрібні. Мінстець бало піднімає парашенківське бидло
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Да здесь любое хорошее начинание заканчивается громким пшиком. Людей нормальных всегда затирают, набирают родственников, знакомых и друзей - отсюда и никудышнее качество. И так везде - хоть в государственной, хоть в частной компании.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗарплаты журналистов Общественного ТВ будут "не государственные", - Набсовет
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