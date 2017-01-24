 За время агрессии РФ на Донбассе погибло 68 детей, 186 - ранены, - Ирина Геращенко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала член украинской делегации в ПАСЕ, первый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.
"В своем выступлении в начале январской сессии ПАСЕ президент Педро Аграмунт обратил внимание на теракты в разных странах мира, выразил соболезнование семьям погибших детей в автокатастрофе в Италии. Мы полностью разделяем эту позицию и присоединяемся к словам самого искреннего соболезнования семьям погибших детей, это ужасно. Но вот что не можем понять - почему в сердце Аграмунта и в его риторике не нашлось ни одного слова сочувствия украинским детям, украинским семьям, которые потеряли детей в результате развязанной РФ войны против Украины... Почему не нашлось слов соболезнования родителям, чьи дети подорвались на минах, щедро поставляемым российским военторгом, или детям, которые были обстреляны и ранены", - отметила она.
Геращенко заявила, что украинская делегация делает все для того, чтобы привлечь внимание мира и ПАСЕ к нарушению прав детей на оккупированном Донбассе.
"Сегодня провели круглый стол, посвященный теме детей на Донбассе, которые больше всего страдают от военных действий. Владимир Арьев представил фильм о детях, о пережитых маленькими украинцами трагедиях потери дома, школы, семьи, родного города", - отметила первый вице-спикер.
По ее словам, эта проблематика постоянно звучит на заседаниях гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы в Минске. "Украина выступает категорически против втягивания детей в конфликт, мы имеем десятки фактов привлечения подростков боевиками к работе на блокпостах, а российские сайты и газеты печатают многочисленные репортажи о военизированных лагерях для подростков, где детей из оккупированных территорий муштруют на будущие войны", - подчеркнула Геращенко.
Она также напомнила о судьбе подростков, которых с сентября 2016 удерживают в тюрьме в ОРДО за "диверсии": "Невзирая на обещания, которые ОРДО дали ОБСЕ, дети и до сих пор остаются за решеткой".
"От конфликта на Донбассе страдает по меньшей мере 1 700 000 детей по обе стороны линии столкновения. За время военной агрессии по меньшей мере 68 детей погибли, ранены 186. Очевидно, что эти цифры неполны и неточны, потому что мы не имеем полной информации о судьбах детей на оккупированных территориях", - говорится в сообщении.
По словам Геращенко, если говорить о характере ранений, то это ужасные истории - "дети страдают от обстрелов и мин, мы имеем несколько страшных случаев, когда детям ампутированы все конечности, руки и ноги, из-за подрывов на минах".
В то же время остаются нерешенными вопросы перевозки нескольких домов для детей с тяжелыми диагнозами, лежачих детей, которых не успели эвакуировать в 2014 году и которых украинской власти просто не отдают, невзирая на настояние.
"Так же остается заблокированным вопрос доступа международных гуманитарных миссий на оккупированные территории и их нормальной там работы, в частности, и тех организаций, которые занимаются помощью детям как наиболее уязвимой социальной категории", - отметила нардеп.
Она также добавила, что из-за войны 1937 детей остались сиротами, "и эта цифра еженедельно растет, потому что режим тишины ежедневно нарушается".
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Иди на весна.сру со своими сказочками. Как будто никто из того же Донецка никто ничего не рассказывал. Или про Славянск еще расскажи...
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https://www.youtube.com/watch?v=1sk1t6AHESI
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И зачем ты такую туфту покупаешь?
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