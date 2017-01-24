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 Служебное расследование событий в Олевске завершено: 12 полицейских привлечены к дисциплинарной ответственности, - Нацполиция

К дисциплинарной ответственности привлечены 12 работников полиции Житомирской области.

Об этом шла речь сегодня, 24 января, во время видеоселекторного совещания с участием руководства Нацполиции и ее территориальных подразделений, сообщили Цензор.НЕТ в Департаменте коммуникации Национальной полиции Украины.

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Как сообщается, обстоятельства происшествия, имевшего место 16 января в райцентре Олевск на Житомирщине, изучала рабочая группа аппарата Нацполиции. В ее состав вошли наиболее опытные сотрудники трех департаментов: уголовного розыска, кадрового обеспечения, а также организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования.

В результате проведенной проверки рабочей группой выяснены предпосылки возникновения чрезвычайного происшествия. Ими стали ненадлежащая организация служебной деятельности полицейских, отсутствие контроля руководства отделения, а также отдельных руководителей аппарата областной полиции.

По результатам служебного расследования к дисциплинарной ответственности привлечены 12 полицейских. Два из них - начальник отделения полиции и руководитель одного из его подразделений - уволены со службы в полиции.

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Заместитель начальника Олевского отделения уволен с должности.

Кроме того, два работника полиции предупреждены о неполном должностном соответствии, пятерым - объявлены строгие выговоры. Еще двум руководителям структурных подразделений областной полиции объявлены выговоры.

Напомним, около 1:00 16 января на центральной площади города Олевска Житомирской области произошла массовая перестрелка с участием нескольких десятков человек. В результате огнестрельные ранения получили семь человек: четверо - жители Олевского района и еще трое - львовяне, один из которых скончался во время оказания медицинской помощи. Полиция отмечает, что конфликт произошел на бытовой почве.

По данному факту начато уголовное производство. Предварительная правовая квалификация события - "Покушение на убийство" (ст. 15 и ст. 115 УК), ч. 4 ст. 296 ("Хулиганство") Уголовного кодекса Украины.

Тем временем, в полиции заявили, что конфликт не связан с незаконной добычей янтаря в регионе.

Сегодня, 24 января, стало известно о смерти еще одного пострадавшего от стрельбы в Олевске.

Пятерым участникам этого события уже избрана мера пресечения: четверо - под стражей, еще один человек находится под домашним арестом.


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Я хуею... До феодализма нам еще идти и идти!!
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определили дюжену дилетантов, забыли одного главного черта, рюкзакова, чтобы чертова дюжина была.
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А вы знаете, что из всех обещанных Россией программ развития Крыма, работает только одна - "Умереть в России" ...

https://www.youtube.com/watch?v=1sk1t6AHESI
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Вот, уже можно создавать чисто украинский сериал. Бригада. А, не, Мафія. Причем, сериал будет правдивым, если покажут мафию в погонах и кабинетах. А люди просто выживают как получится.
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Ну понятно.. Выговор - не сифилис. Пипец, Чикаго ни добавить ни отнять. Тьфу..
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Це їм догани вліпили і вигнали із служби, за те що погано кришували добування бурштину і допустили "наїзд" львівських чужинців?
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