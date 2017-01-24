 Служебное расследование событий в Олевске завершено: 12 полицейских привлечены к дисциплинарной ответственности, - Нацполиция

Об этом шла речь сегодня, 24 января, во время видеоселекторного совещания с участием руководства Нацполиции и ее территориальных подразделений, сообщили Цензор.НЕТ в Департаменте коммуникации Национальной полиции Украины.
Как сообщается, обстоятельства происшествия, имевшего место 16 января в райцентре Олевск на Житомирщине, изучала рабочая группа аппарата Нацполиции. В ее состав вошли наиболее опытные сотрудники трех департаментов: уголовного розыска, кадрового обеспечения, а также организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования.
В результате проведенной проверки рабочей группой выяснены предпосылки возникновения чрезвычайного происшествия. Ими стали ненадлежащая организация служебной деятельности полицейских, отсутствие контроля руководства отделения, а также отдельных руководителей аппарата областной полиции.
По результатам служебного расследования к дисциплинарной ответственности привлечены 12 полицейских. Два из них - начальник отделения полиции и руководитель одного из его подразделений - уволены со службы в полиции.
Заместитель начальника Олевского отделения уволен с должности.
Кроме того, два работника полиции предупреждены о неполном должностном соответствии, пятерым - объявлены строгие выговоры. Еще двум руководителям структурных подразделений областной полиции объявлены выговоры.
Напомним, около 1:00 16 января на центральной площади города Олевска Житомирской области произошла массовая перестрелка с участием нескольких десятков человек. В результате огнестрельные ранения получили семь человек: четверо - жители Олевского района и еще трое - львовяне, один из которых скончался во время оказания медицинской помощи. Полиция отмечает, что конфликт произошел на бытовой почве.
По данному факту начато уголовное производство. Предварительная правовая квалификация события - "Покушение на убийство" (ст. 15 и ст. 115 УК), ч. 4 ст. 296 ("Хулиганство") Уголовного кодекса Украины.
Тем временем, в полиции заявили, что конфликт не связан с незаконной добычей янтаря в регионе.
Сегодня, 24 января, стало известно о смерти еще одного пострадавшего от стрельбы в Олевске.
Пятерым участникам этого события уже избрана мера пресечения: четверо - под стражей, еще один человек находится под домашним арестом.
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https://www.youtube.com/watch?v=1sk1t6AHESI
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