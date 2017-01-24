 Подозреваемая в ограблении АЗС и убийстве двух милиционеров Заверуха вышла под залог в 1,6 млн грн. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Фейсбуке общественный активист Евгений Карась.
По его словам залог за Заверуху внес бизнесмен Алексей Тамразов.
По словам адвоката Заверухи, сумма залога составила 1,6 млн гривен.
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ФИО судьи и желательно адрес в студию.
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У нас обширная практика ликвидации судей "активистами" за сотворённое?
Нет. Я не знаю ни одного случая.
К чему тогда эта петушиная болтология?
p.s. Или ты под простым решением проблемы подразумеваешь насрать под дверь?
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в цивилизованной стране уже бы вышла на свободу за недоказанностью вины, а у нас сидит с 5 апреля 2015 года в СИЗО и еще бы сидела кто знает сколько ...
еще чутка и будет, как два года и где вырок суда?
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який "режим" такий і "політв'язень"...
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«Не можемо не відмітити, що Олексій, попри скромність та непублічність, людина, яка з особистих переконань зробила надзвичайно багато для фронту та політв'язнів. Тамразов з перших років війни регулярно допомагає українським збройним силам. Ми вважаємо, що Віта Завірюха не брала участі у розстрілі "беркутів". Те, що є у матеріалах справи, свідчить, що дівчині шиють "лідера ОПГ" і "планування теракту проти комуністів 9 травня". У час, коли половина керівництва МВС досі планує державну зраду на користь Путіна, аморальним є тримати учасницю Революції, добровольця батальйона "Айдар" Віту Завірюху.» - написано в опису до відео Національного центру правозахисту.
Молода українка вийшла на волю, дотримуватиметься всіх законних процедур та на судах доведе власну невинуватість.
Приємно відзначити, що адвокат Дмитро Біловчук на запрошення Національного центру правозахисту викликався добровольцем допомогти по справі дівчини і надав висококласну юридичну допомогу своїй підзахисній.
Дякуємо всім, хто допомагає Віті та іншим політв'язням! Небайдужі українці встигли зібрати більше двадцяти тисяч гривень для внесення застави за Віту. Родина Завірюхи поверне ці кошти, і лише у випадку окремого бажання благодійників кошти можуть бути витрачені на підтримку інших політв'язнів.
Геннадій Боценюк
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А семьям убитых ментов - по 700 000 и квартире от нас (государства). Не хватает как-то.
Так убила или нет? или просто подставили?
История уже черти знает сколько длится, хоть какая-то конкретика имеется?
Югик, опохмелись и поработай немного.
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Но хотелось бы выслушать и прокуратуру, может у них какая-то другая информация имеется.
Не треп от правоохранителей, а нечто официальное и аргументированное.
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А вместо этого эти уроды посадили в тюрьму девушку непонятно за что...
И полицейского Олийныка тоже посадили, тоже не понятно за что...
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погуглите кто внес залог и вопросы отпадут)
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http://antikor.com.ua/articles/6843-kak_gonshchik_janukovicha_aleksej_tamrazov_razgrabil_ukrgazdobychu
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В «Укргаздобычу» Тамразова привел соратник Фирташа Юрий Борисов, который на то время был главой правления компании. Они были дружны еще по работе в «ТНК». «Семья» тоже не была против этого назначения, т.к. Тамразов был другом и гонщиком Виктора Януковича младшего. В частности, чиновник владел салоном автомобилей премиум-класса «Автопорт». Основным клиентом автосалона стала семья Януковичей: большая часть автопарка семьи была приобретена именно у Тамразова.
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Злочинна шоколадна влада патріотів під заставу відпускає!!!
Я вірно сутність "зради" зрозумів?
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Задержана в мае 2015. Сейчас - январь (почти февраль) 2017.
Це перемога.
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Украинская неонацистка,убийца беркута выходит на свободу,шокодрочеры подпевай
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Політв'язня режиму Порошенка, учасницю московсько-української війни Віту Заверуху нагороджено медаллю "За жертовність і любов до України" від Патріарха Української Православної Церкви Київського Патріархату Філарета.
Віту Заверуху було заарештовано разом із "Вінницькими месниками" (Андрій Романюк, Євген Кошелюк, Микола Мнишенко), яких звинувачують у страті виродків-беркутівців, що брали участь у злочинах проти Майдану.
При цьому на момент ліквідації беркутівців вона перебувала у себе вдома на Вінничині.
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Только почему под такой огромный залог??
Почему охеровский....под личную ответственность?
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и у неё есть такие деньги?!!!!
или бандюки откупили?
за убийство мусаров мусара/суды выпускают по подписке!!!!?
хто за нас, патриотичных идиотов, вывалит полтора лимона, шобы отмазать за убийство?!
цензор, удалите ещё раз мой коммент - перепощу его на всех ветках где я отмечен. их достаточно, для вашего позора...
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