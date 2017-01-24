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Все про:АЗС (207) залог (192) ограбление (1103) убийство (4588)

 Подозреваемая в ограблении АЗС и убийстве двух милиционеров Заверуха вышла под залог в 1,6 млн грн. ВИДЕО

Вита Заверуха, одна из задержанных в мае 2015 года по подозрению в нападении на АЗС и убийстве двух милиционеров, вышла на свободу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Фейсбуке общественный активист Евгений Карась.

По его словам залог за Заверуху внес бизнесмен Алексей Тамразов.

По словам адвоката Заверухи, сумма залога составила 1,6 млн гривен.

Смотрите на Цензор.НЕТ - Суд оставил обвиняемых в убийстве двух милиционеров Заверуху, Романюка и Кошелюка под арестом еще на 2 месяца. К Заверухе приковал себя нардеп Тимошенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Такие проблемы решаются очень просто :
ФИО судьи и желательно адрес в студию.
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Ну можно нарыть и что дальше?

У нас обширная практика ликвидации судей "активистами" за сотворённое?
Нет. Я не знаю ни одного случая.
К чему тогда эта петушиная болтология?
p.s. Или ты под простым решением проблемы подразумеваешь насрать под дверь?
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За подозрение в убийстве под залог? - во законы .
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Фуфло то, что Тамразов - хороший парень. ТО, что залог внес именно Тамразов свидетельствует о том, что Вита никакой не активист-пассивист, и отнюдь не патриот. Бандит Тамразов не будет вносить деньги просто так .
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В принципе такое законом не предусмотрено. Залог не распространяется на особо тяжкие и против государства.
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Неправильно написано, правильно за подозрение в соучастии убийства и ограблении.
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да уж законы еще те...
в цивилизованной стране уже бы вышла на свободу за недоказанностью вины, а у нас сидит с 5 апреля 2015 года в СИЗО и еще бы сидела кто знает сколько ...
еще чутка и будет, как два года и где вырок суда?
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Так ось кого тут називали "політв'язень нового режиму"...
який "режим" такий і "політв'язень"...
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Это сколько же надо было АЗС грабануть, чтобы столько бабла насобирать?
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лексій Тамразов вніс заставу, і мила дівчинка вийшла з СІЗО. За право перебувати під домашнім арештом Апеляційний суд м. Києва оголосив заставу в 1 мільйон 600 тисяч гривень.
«Не можемо не відмітити, що Олексій, попри скромність та непублічність, людина, яка з особистих переконань зробила надзвичайно багато для фронту та політв'язнів. Тамразов з перших років війни регулярно допомагає українським збройним силам. Ми вважаємо, що Віта Завірюха не брала участі у розстрілі "беркутів". Те, що є у матеріалах справи, свідчить, що дівчині шиють "лідера ОПГ" і "планування теракту проти комуністів 9 травня". У час, коли половина керівництва МВС досі планує державну зраду на користь Путіна, аморальним є тримати учасницю Революції, добровольця батальйона "Айдар" Віту Завірюху.» - написано в опису до відео Національного центру правозахисту.

Молода українка вийшла на волю, дотримуватиметься всіх законних процедур та на судах доведе власну невинуватість.

Приємно відзначити, що адвокат Дмитро Біловчук на запрошення Національного центру правозахисту викликався добровольцем допомогти по справі дівчини і надав висококласну юридичну допомогу своїй підзахисній.
Дякуємо всім, хто допомагає Віті та іншим політв'язням! Небайдужі українці встигли зібрати більше двадцяти тисяч гривень для внесення застави за Віту. Родина Завірюхи поверне ці кошти, і лише у випадку окремого бажання благодійників кошти можуть бути витрачені на підтримку інших політв'язнів.
Геннадій Боценюк
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Это полный пздец.
А семьям убитых ментов - по 700 000 и квартире от нас (государства). Не хватает как-то.

Так убила или нет? или просто подставили?
История уже черти знает сколько длится, хоть какая-то конкретика имеется?
Югик, опохмелись и поработай немного.
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она в этот момент была в Виннице в квартире родителей, а фактически сидела за то что пидру в фейсбуке рисовала свинячи пятаки
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читал об этом
Но хотелось бы выслушать и прокуратуру, может у них какая-то другая информация имеется.
Не треп от правоохранителей, а нечто официальное и аргументированное.
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Нету там никаких обвинений кроме лозунгов и ненависти к майдановцам
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А я бы хотел, чтобы 3.14дар Пидрахуй сидел в тюрьме.
А вместо этого эти уроды посадили в тюрьму девушку непонятно за что...
И полицейского Олийныка тоже посадили, тоже не понятно за что...
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По его словам залог за Заверуху внес бизнесмен Алексей Тамразов.

погуглите кто внес залог и вопросы отпадут)
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Да, интересная статья
http://antikor.com.ua/articles/6843-kak_gonshchik_janukovicha_aleksej_tamrazov_razgrabil_ukrgazdobychu
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По данным СМИ, семья Тамразова входила в одну донецких ОПГ, которая в 1994 году начала заниматься экспортом металла и топлива, а также импортом туркменского газа. Якобы члены группировки устроили Алексея на первую работу в «профильную компанию», чтобы поднабрался опыта, а затем выделили ему из «общака» средства на собственно дело.

В «Укргаздобычу» Тамразова привел соратник Фирташа Юрий Борисов, который на то время был главой правления компании. Они были дружны еще по работе в «ТНК». «Семья» тоже не была против этого назначения, т.к. Тамразов был другом и гонщиком Виктора Януковича младшего. В частности, чиновник владел салоном автомобилей премиум-класса «Автопорт». Основным клиентом автосалона стала семья Януковичей: большая часть автопарка семьи была приобретена именно у Тамразова.
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Прикинь, а Порошенко ваще был министром у Януковича!!!!! Жесть!
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Как она из другого города убивала? Ей только перевозку оружия инткриминируют и всё.
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А-а-а-а-а!!!
Злочинна шоколадна влада патріотів під заставу відпускає!!!

Я вірно сутність "зради" зрозумів?
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верно, верно.
Задержана в мае 2015. Сейчас - январь (почти февраль) 2017.
Це перемога.
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Просто вимагає бабло, звичне діло для Бариги
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А СТЬОПКА, хамяк??? За ТЕБЬЯ СЯДЕТ???!!! ))))))))))))

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Нююююю...Десятина від награбованого-нормальна ціна....
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А что же такого завируха сделала нефтяному магнату что он отслюнявил полторя ляма?
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Кто? завируха? серьезно? и именно поэтому её выгнали из "Айдара"?
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Читаю статью. Убийство в Украине двух полицейских стоит 1.6 млн гривен, а сколько стоит убийство депутата?, простого украинца во сколько оцениваете товарищи судьи? А ты Порошенко куда смотришь со своим карманным прокурором напрашивается вопрос?
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Кацапские помойки уже вовсю трубят
Украинская неонацистка,убийца беркута выходит на свободу,шокодрочеры подпевай
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Фотошоп, идиот, еще с пол года взад уже никто не верил
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Даже если фотка правильная - это больше на юношеский стёб похоже, чем на убеждения.
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На личные странички Заверухи уже после ареста менты насыпали всяких фоток, выбив из девченки доступы к страничкам
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моешь сходить проверить фотошоп на новом майдане!
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вот если бы ее в РФ посадили за бессмысленный обстрел жилых домов, она сейчас бы хероиней вышла
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Ψ █ МИ ПАТРІОТИ УКРАЇНИ █ Ψ18 сен 2015ДействияПатріарх Філарет нагородив Віту Заверуху.

Політв'язня режиму Порошенка, учасницю московсько-української війни Віту Заверуху нагороджено медаллю "За жертовність і любов до України" від Патріарха Української Православної Церкви Київського Патріархату Філарета.

Віту Заверуху було заарештовано разом із "Вінницькими месниками" (Андрій Романюк, Євген Кошелюк, Микола Мнишенко), яких звинувачують у страті виродків-беркутівців, що брали участь у злочинах проти Майдану.

При цьому на момент ліквідації беркутівців вона перебувала у себе вдома на Вінничині.
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Почему бывший? Самый настоящий. наверняка и футболку носит, как у добкина
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точно, только благодаря хероям можно съездить в российский Крым и не услышать хрюканины! сволочи!!
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Не надо по поводу героев майдана. На майдане были миллионы, но вдруг некоторые стали себя считать героями майдана. Согласен - небесная сотня.
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ей тогда не было еще и 18. это называется подростковый радикализм, вспомни себя в 17
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Тебе адвокатом нужно быть. Начнёшь с малого, впоследствии будешь отмазывать денежных урок. Озолотишся.
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улыбнул ваш сарказм. просто не могу быть равнодушным
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Ну и славненько,разум восторжествовал.
Только почему под такой огромный залог??
Почему охеровский....под личную ответственность?
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Висновки такі: усі сфальшовані аваківською бандою справи проти патріотів розвалилися. Справа підриву гранати під Радою, справа вбивства беркутівців, і т.д.
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Але пів країни вірить, шо то вона самотужки беркутів завалила і що то свобода сама себе поховала тією гранатою... Та головне щіро обурюються...
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мой комет цензурята удалили. но я не поленюсь его повторить и посмотреть.

и у неё есть такие деньги?!!!!
или бандюки откупили?

за убийство мусаров мусара/суды выпускают по подписке!!!!?
хто за нас, патриотичных идиотов, вывалит полтора лимона, шобы отмазать за убийство?!

цензор, удалите ещё раз мой коммент - перепощу его на всех ветках где я отмечен. их достаточно, для вашего позора...
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Не мешай вышиватникам праздновать освобождение "патриотки". А твой (да и мой тоже) коммент снова удалят и выпишут стандартный трёхдневный бан. А спамить не нужно. Ничего не докажешь.
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Да, уж, если вор таких масштабов не поленился раскошелиться и засветиться, то выводы про эту особь женского пола можно сделать довольно однозначные.
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А все заметили, как синхронно реагируют кацапы и пороховатники?))
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чему вы удивляетесь:? нынешние правители получили и удержались у власти только таким нацикам! благодарят их
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПодозреваемая в ограблении АЗС и убийстве двух милиционеров Заверуха вышла под залог в 1,6 млн грн. ВИДЕО
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