 Украинских студентов избили в польском Жешуве после вопроса о принадлежности Львова

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Zaxid.net, студенты возвращались с учебы в общежитие. По дороге их остановили пятеро парней и спросили, откуда они и кому принадлежит Львов - Украине или Польше. Затем злоумышленники назвали студентов бандеровцами и избили их.
Полиция установила личности нападавших с помощью камер видеонаблюдения. Ими оказались жители Жешува в возрасте от 18 до 20 лет. Всех пятерых задержали, они признали свою вину. Во время процедуры опознания студенты подтвердили, что избили их именно эти люди.
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Нападавшим объявлено подозрение об избиении на национальной почве. Им грозит до 5 лет заключения. Подозреваемых отпустили под надзор полиции.
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Варто польській поліції попитати у хлопчиків, де це вони набралися такої "мудрості". Думаю, так можна вийти на цікаві організації
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Надо выяснить, где они ею затариваются, явно пукинская сеть в Польше присутствует!
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Возвращаясь к теме Укроборонпрома. Я так и не услышал внятных пояснений по поводу М16 (М4). Редактор Цензора, Бутусов, грозился взять интервью по поводу этого карабина, но что-то пока что тихо. Видимо, ему объяснили, что тема распила, деребана и отката - не для публики.
Что касается самого УкрОборонПрома, то хочу привести статью на тему М16 (М4). Хотя, не со всеми моментами статьи я лично согласен. Например, система газоотвода в этом типе оружия не стандартизирована вообще. Это вынуждает армию США, например, пользоваться решениями частных компаний, хотя лицензию на М4 правительство США давно выкупило.
Тем не менее, с основной посылкой статьи я полностью согласен - УкроборонПорн продолжает "работу" за наши с вами деньги, налоги, тарифы, акцизы... Мы платим за это.
P.S.: Хотя, я все же считаю, что вооружить население недорогим, но качественным, и главное, ОДНОТИПНЫМ (даже с армией) оружием - это на 80% гарантия от внешнего вторжения. Тем не менее, вопрос о калибре и конструктивных особенностях остается открытым.
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http://zbroya.info/ru/blog/11773_karabin-m16-ot-oboronporn/
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Хорошо к украинцам относятся литовцы, проверил на себе в Вильнюсе.
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Хан Менгу-Тимур основал Москву в 1272 году...
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