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Все про:избиение (11046) Львов (3225) нападение (1551) Польша (3591) студенты (483)

 Украинских студентов избили в польском Жешуве после вопроса о принадлежности Львова

Жители Жешува (Польша) избили студентов из Украины, которые учатся в местном вузе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Zaxid.net, студенты возвращались с учебы в общежитие. По дороге их остановили пятеро парней и спросили, откуда они и кому принадлежит Львов - Украине или Польше. Затем злоумышленники назвали студентов бандеровцами и избили их.

Полиция установила личности нападавших с помощью камер видеонаблюдения. Ими оказались жители Жешува в возрасте от 18 до 20 лет. Всех пятерых задержали, они признали свою вину. Во время процедуры опознания студенты подтвердили, что избили их именно эти люди.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Смерть украинцам!": в польском Перемышле прошел националистический марш. ВИДЕО

Нападавшим объявлено подозрение об избиении на национальной почве. Им грозит до 5 лет заключения. Подозреваемых отпустили под надзор полиции.

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У поляків дійсно є імперські амбіції. Але щось почерк дуже схожий на кацапський.
Варто польській поліції попитати у хлопчиків, де це вони набралися такої "мудрості". Думаю, так можна вийти на цікаві організації
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Львов строил Вася Чапаев с Грышой Котовским,а командовал прорабствовал известный ГУЛАГовец уродец кацаПсин Йося Джугашвили без рюсскага гоффна не вытащишь рыбку из пруда..
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Jeszcze Polska nie zginela,ale zginonc musi.Jeszcze Polak Ukraincu buty czys'cic' musi!jaksho sho,v mene je raxunok do Poliakòv
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В каждом народе есть дебилоиды- поляки не исключение.
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Якось воно неприємно. Якимсь ватним душком віє. Але як нічого не робити на Державному рівні, то москалі нас таки з Польщею розсварять.
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Так и есть, откуда у 18-20 летних вопрос "чей Львов"? Кто-то малолетками манипулирует!
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Это ж польские малолетки уже пукинской пропаганды набрались!
Надо выяснить, где они ею затариваются, явно пукинская сеть в Польше присутствует!
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вся эта хрень которая происходит с разбитыми памятниками польскими в Украине, оскорблениями украинцев в Польше для людей которые хоть каплю умеют думать понятные вещи и они знают кто и для чего это делает. почему то за предыдущие годы никаких таких проблем не было,только вот сейчас вылезли,совпадение? не думаю,козломордые имеют огромную агентрную сеть по миру,а в украине и ближней к ней Европе тем более,им нехрен делать найти парочку другую тупых школьников заплатить денег и попросить чтобы они что то там сделали. на дворе уже 2017 год,да даже еще во времена второй мировой еще геббельс вещал что пропаганда это чуть ли не краеугольный камень в войне,так что тут короче все ясно.
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Если полякам не нравится послевоенная карта Европы - тогда нужно и по германо-польской границе восстановить 1939 год.
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Возомнили из себя европейскую нацию, до которой полякам еще далеко. Не в обиду полякам, которые понимают, как себя вести. Много было всяких недоразумений и в украинцев, и в поляков. Украинцы тоже могли бы спросить, где и чей город в Польше.
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В общем, за три года войны наша... скажем так, оборонная промышленность. Доказала всему миру свою полную несостоятельность. И сейчас только ленивый не поглядывает на наши территории. Удивительно, что те же румыны молчат. Пока. Интересно, как они с поляками собираются Львов делить?

Возвращаясь к теме Укроборонпрома. Я так и не услышал внятных пояснений по поводу М16 (М4). Редактор Цензора, Бутусов, грозился взять интервью по поводу этого карабина, но что-то пока что тихо. Видимо, ему объяснили, что тема распила, деребана и отката - не для публики.
Что касается самого УкрОборонПрома, то хочу привести статью на тему М16 (М4). Хотя, не со всеми моментами статьи я лично согласен. Например, система газоотвода в этом типе оружия не стандартизирована вообще. Это вынуждает армию США, например, пользоваться решениями частных компаний, хотя лицензию на М4 правительство США давно выкупило.
Тем не менее, с основной посылкой статьи я полностью согласен - УкроборонПорн продолжает "работу" за наши с вами деньги, налоги, тарифы, акцизы... Мы платим за это.
P.S.: Хотя, я все же считаю, что вооружить население недорогим, но качественным, и главное, ОДНОТИПНЫМ (даже с армией) оружием - это на 80% гарантия от внешнего вторжения. Тем не менее, вопрос о калибре и конструктивных особенностях остается открытым.
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а румыны к Львову с каких делов?.на Буковину претензии еще могут распространить. или что там ленин потерял в брест литовском. а Львов это наш город. и пусть поляки не пыжатся. они и Тернополь считают своим. при всем моем уважении.но это перебор.
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В 1998 вроде бы. Или 99. Уже не помню. В войсках ПВО под Черновцами. Готовность за готовностью. Сначала самолет-разведчик шел под гражданским бортом. Потом без прикрытия над нашей территорией. К тому моменту румыны уже стянули наземный ударный кулак в сторону наших границ. Если б у них шахтеры не забастовали, хрен его знает, чем бы все закончилось. И если мы вместо оружия будем продолжать производить шоколадки, хрен его знает, чем все закончится.
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Россия исконно китайская территория и это неоспоримый исторический факт!
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Чет у вас в дурке исторические лекции все интереснее и интереснее прохлодят.
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подучи историю полуумный и приходи поговорим. хотя ладно,давай выкладывай свои исторические факты
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Ты неуч, хоть википедию почитай чей Львов. Львов - крупнейший город Западной Украины, который на протяжении многовековой истории был научным, культурным и национальным центром региона. В древнейшие времена - столица Галицко-Волынского государства. Только какое-то время был под Польшей.
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Я вижу , у вас кацапы сегодня праздник . Трамп снял все ограничения на добычу сланцевой нефти в США . . Повезло вам . !
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Кацапы тоже те еще нацики, они в Украине, Беларуси, Молдове,Узбекистане, Таджикистане,Армении,Азербайджане, Чечне ипр. республиках в свое время такой геноцид творили, мама не горюй!
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Ідеалогія великодержавного шовінизму панівна ідеологія в Раші ще з часів утворення Московіі і вона згине лише разом з загибіллю Раші)))
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Цікаво інше в украінських лугандоні та криму взагалі за правильну відповідь на запитання о приналежності цих територій вбивають..
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Идийоты... Доломались бы с вопросом "Почему без шапки?" - получили бы пару недель общественных работ за хулиганку.
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А их деяние и оформили как хулиганство. Максимальный срок за хулиганство как раз 5 лет.
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А олігархозмі друкують проплачені статейки про побутові подіі для розпалювання міжнаціональноі ворожнечі!! Але скажіть но мені - у поляків за таке реальні сроки загрожують, а у нас???
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В семье не без уродов. У нас своих тоже хватает.
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Україна-від Сяну до Дону,а Львів-це ясне діло-Україна.
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Я Львівянка,приїдь сюда і я покажу тобі твій прихід,лях недобитий!
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«Ну що, синку, допомогли тобі твої ляхи?».
Хорошо к украинцам относятся литовцы, проверил на себе в Вильнюсе.
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В каждой стране найдуться ублюдки.В той же самой америке достаточно серьёзно развито фашиское движение.Любите свастики и Гитлера.
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Важно не то что нашлись уроды, а то что полиция работает и государство реагирует.
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У меня немало друзей поляков есть с которыми не одно ведро воТки вылакали , так вот все они(мои приятели) вполне нормально относятся к украинцам и Украине .Не буду идеализировать Польшу , всюду есть свои придурки .И вот еще што скажу ...шо с того што часть немцев хотят Калининград видеть снова немецким Кёнигсбергом и шо с того ?
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Вы поймите, к полякам никаких претензий. К нормальным. Но это общее правило для любой страны. Если страна сильная - с ней выгоднее дружить. Если страна слабая - на нее выгоднее напасть. Так всегда было и так всегда будет. Отношения между странами нельзя мерить человеческой меркой. Поэтому если мы хотим много хороших друзей - нужно становиться сильнее.
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"Украинских студентов избили в польском Жешуве после вопроса о принадлежности Львова" - надо отдать должное кремлёвским комуно-фашистам, результаты работы на лицо, особенно среди не просвещённой молодёжи, да плюс ложь, подкреплённая баблом, и результат есть.
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Кстати как говорили в новостях типа поляки спалили украинский флаг .особенно российские каналы крутили эту новость но как окпзалось это не украинский флаг был а. Флаг Силезской области в польше которая всегда хотела быть независимой от польши.На етом видео невидно герба селещкой области но полиция польши установила что этот флаг был с гербом Силезии
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С чего бы малолетним польским долбо@бам заморачиваться подобными вопросами? Понятно,что их науськали и понятно кто. За пару сотен евро теперь придется посидеть на измене.
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Доказательства что Москва был мусульманский город и построен мусульманами лежат в самих музеях Москвы
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Кацапы делают все возможное чтобы не состоялось Междуморье. Вот и проплачивают придурков в Украине и в Польше. Для них это удавка - европейский вал от Черного до Балтийского морей позволяет полностью блокировать все потуги кацапии в европейском направлении и ультимативно диктовать свинособакам свои условия. А "нам своє робить!" Пока они тут суетятся китайцы готовят им массу чудных сюрпризов. НАм нужно укреплять границу и готовится к валу кацапобеженцев. Самые худшие из них это окацапленные украинцы из Сибири и Дальнего Востока. А втом что они сразу вспомнят о своих "украинских корнях" когда китайцы начнут уничтожать поголовно, можете и не сомневаться. У кацапа (окацапленного) Родина там, где срака в тепле. Пустить это четырехмиллионное кодло в Украину хуже чем чума...
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Могу с уверенностью сказать, что если поляки не примут меры против кремлёвской пропаганды среди своей молодёжи, то возможен вариант, что не только Львов с Украиной, а и вся Польша повторно станут совъетскими!
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московия это вотчина дьявола, сомнений давно уже нет.
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князь Данило Галицкий основал Львов 1253 году,приняв корону из рук тогдашнего Папы Римского Иннокентия III.
Хан Менгу-Тимур основал Москву в 1272 году...
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Звідки в 18 річного хлопця в голові думка про належність Львова? Навіщо молоді потрібна та політика? Їм би гуляти. Явно хтось намовив, замовив, вбив дурницю в голову. Раніше ми не чули про такі провокаційні моменти. Гарантовано що це провокація.
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Можу навіть сказати, що якщо запитати в них де Львів знаходиться, то вони його не те що на карті не покажуть, а й не знатимуть де знаходиться.
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ну дебилов везде хватает. Можно им посочувствовать , как и тем, которых также лупят украинские националисты после вопросов о принадлежеости Крыма.Бумеранг. Тем более власти в Киеве всерьез оценивали пакт Молотова -Риббентропа.НЕ надо трогать историю
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Тут потрібно вияснити хто направив ту гуму для пердулєнія щоб студентів побили.
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Львов - польский город, и он будет освобожден от оккупантов
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Красивейший украинский мой любимый город Житомир основан в 884 году
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУкраинских студентов избили в польском Жешуве после вопроса о принадлежности Львова
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