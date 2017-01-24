 Фонд госимущества рассматривает варианты возобновления работы Одесского припортового завода

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ФГИУ.
В частности Фондом прорабатываются следующие варианты взаимодействия с потенциальными инвесторами и партнерами, а именно:
1. Передача в аренду имущества общества (как целостного имущественного комплекса, так и отдельных объектов недвижимого имущества).
2. Осуществление обществом операций с давальческим сырьем (природным газом) для целей его переработки в карбамид и аммиак.
3. Передача имущества общества в управление.
4. Приобретение обществом природного газа.
В связи с чем Фонд просит лиц, заинтересованных в вышеупомянутых вариантах сотрудничества, предоставить свои предложения по их реализации в срок до 24 февраля 2017 года.
Предложения ожидаются по адресу: 01133, г. Киев, вул. Генерала Алмазова, 18/9.
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Предлагаю продать за 1 грн., Сами Знаете Кому.
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