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 Политика Украины
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Все про:ОПЗ (241) ФГИ (458)

 Фонд госимущества рассматривает варианты возобновления работы Одесского припортового завода

Фондом государственного имущества Украины как органом управления корпоративными правами государства в публичном акционерном обществе "Одесский припортовый завод" прорабатываются пути возобновления работы ОПЗ.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ФГИУ.

В частности Фондом прорабатываются следующие варианты взаимодействия с потенциальными инвесторами и партнерами, а именно:

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1. Передача в аренду имущества общества (как целостного имущественного комплекса, так и отдельных объектов недвижимого имущества).

2. Осуществление обществом операций с давальческим сырьем (природным газом) для целей его переработки в карбамид и аммиак.

3. Передача имущества общества в управление.

4. Приобретение обществом природного газа.

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В связи с чем Фонд просит лиц, заинтересованных в вышеупомянутых вариантах сотрудничества, предоставить свои предложения по их реализации в срок до 24 февраля 2017 года.

Предложения ожидаются по адресу: 01133, г. Киев, вул. Генерала Алмазова, 18/9.
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С такой ценой на газ, запускать ОПЗ - это все равно, что топить печь валютой.
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Предлагаю продать за 1 грн., Сами Знаете Кому.
.
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Если б приватизация та и состоялась, ее не сорвали Саакашвили и Углава, все бы сейчас иначе было, завод бы был в надёжных руках иностранных инвесторов
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