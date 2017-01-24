 НАБУ задержало экс-начальника управления ГПЗКУ по подозрению в нанесении корпорации ущерба на $60 млн. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ."Сейчас продолжаются обыски, во время которых изъяты крупные суммы денежных средств, компьютерная техника, которая, по версии следствия, могла использоваться в преступных целях. Задержан экс-чиновник ГПЗКУ (начальник информационно-аналитического управления), который может быть причастен к совершению ряда преступлений, в результате которых ГПЗКУ понесла убытки", - говорится в сообщении."Во время досудебного расследования детективы Бюро установили, что в 2014 году после назначения на руководящие должности в ГПЗКУ упомянутое должностное лицо вместе с другими служебными лицами организовала группу с целью личного обогащения. В частности, они разработали схему, по которой зерно, принадлежавшее ГПЗКУ, продавалось по заниженным ценам одному из международных зернотрейдеров через ряд частных компаний-посредников, подконтрольных должностным лицам ГПЗКУ и упомянутом зернотрейдеру", - отметили в НАБУ.

Зерно, приобретенное по заниженным ценам, международный зернотрейдер продавал по рыночным. Разница в стоимости должна была поступить на счета одной из компаний-посредников, подконтрольных подозреваемым. Согласно контрактам, поставки зерна происходило на условиях наложенного платежа, что не соответствовало установленным рыночным правилам и подвергало государственное предприятие на риск неполучения средств за свою продукцию."В конечном итоге ПАО "ГПЗКУ" не получила большую часть средств за проданное зерно. В результате чего ГП понесло убытки на сумму более 60 млн долларов США. Досудебное расследование по приведенным фактам детективы Бюро начали в июле 2016 года. Сейчас они устанавливают местонахождение остальных участников организованной группировки. Еще в одном уголовном производстве по фактам хищения денежных средств ГПЗКУ на сумму 50 млн грн досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен в суд в декабре 2016 года", - резюмировали в НАБУ.