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Все про:авто (3965) дороги (1548) Киев (15917) регистрация (185) Укравтодор (267) блокирование (89)

 Владельцы автомобилей на иностранных номерах будут блокировать въезды в Киев до 21:00, - "Укравтодор"

Владельцы автомобилей на иностранных номерах, проводящие сегодня в столице пикеты с требованиями принять законопроект №5567, будут частично блокировать движение в Киеве до 21:00.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует "Укравтодор".

"По предварительным данным, частичное ограничение движения (перекрытие крайних левых полос общественными активистами) на въезде в Киев будет действовать ориентировочно до 21:00 24.01.2017. Следите за обновлениями", - сказано в сообщении.

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Напомним, утром 24 января владельцы автомобилей с иностранной регистрацией заблокировали въезды в Киев, требуя принять законопроект №5567, который позволит им не растаможивать ввозимые из-за границы машины. Позже часть автомобилистов переместилась с пикетом под здание Кабмина в центре столицы.


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когда будут разъезжаться устроить рейд и впаять каждому штраф.
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А потом беркут вызвать и всем навалять..Рыг на подпевках у соевого)))
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И ваще - пусть работать идут!!! Попривыкали тут...митинговать. А работать некому!!!!!!
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иди проспись. в стране с 2014 года нет такого подразделения. да и за что бить то? и штрафы только за дело надо раздать.
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подразделения нету, а ты остался)) Сосал сегодня батончик?))
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да это дебилы на ланосах авео боятся что бы после принятия закоона их корыта купленые за 8000 тыс у.е не стояли 800 баксов))вот и беснуются черти
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не фиг было разрешать на чужих номерах ездить.сами виноваты. а теперь пару сотен идиотов показали как столицу блокировать.
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так это... это уже было во второй половине 90х. Пол страны на прибалтийских номерах ездило, потом все шроты были забиты этими машинами. Любит наше население по граблям ходить
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А потім спатки? А чого так? Невже проблему вирішено?
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всех в таможню и растаможка по полной.
понагнали нищеброды аудей на халяву и перцуют. одни литовцы и поляки под страны

а на халяву не бывает.
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Молодцы.

Какого хера я должен ездить на убитом ланосе, если за эти деньги в ЕС 10-летний мерс купить можно.
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В Европе за трешку можно купить 220 мерс , аудюха уже с накруткой , ее цена 1500 евро максимум .
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На гейпарад в Киеве и то больше собралось народу чем протестующих-митингующих. И трассу те пидоры не блокировали. Почему эти пидоры на временном ввозе , считающие, что их права ущимили (написано правильно), перекрывают трассы и мешают нормальным гражданам?
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А мож просто дать возможность тем, кого блокируют, самим разобраться с хитрожопыми блокираторами?
Просто разрешить водителям делать все, что угодно с теми, кто им мешает на денек-другой.
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Я тоже так думаю. Нужно взять 10 миллионов автоматов раздать населению и пускай все между собой разберутся. Выживет реально большинство и самые активные жители.
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Ты предлагаешь законопослушным налогоплательщикам терпеть неудобства от криминальных элементов?
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Кого ты имеешь ввиду под криминальными елементами?
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Людей, ввозящих нелегально автомобили, неплательщиков налогов и скупщиков краденного. То, что они все еще на свободе - это не их заслуга, а явная недоработка.
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Людей ввозящих не легально авто? ты уже тяпнул боярки с утра? Как можно ввезти через границу не легально авто? Или ты уже тю-тю. Головой поругался? Или Европейцам запрещено на европейских номерах заежать в Украину, а разрешено только твоим рузьким братьям по разуму?
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авто в Європі в 5 раз це що найменше дешевше чим у нас.
ми за Європейців набагато бідніші. більше чим в 10 разів
виходить так: чим бідніший то більше плати?
законопроект № 5567 уже підняли до рівня вирішення президентом.
почекаємо...
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авто есть на инономерах? Если нет - извините. А цена на авто в Европе такая же как и у нас. На новые БМВ - разница 100-200 евро
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Авто на иностранных номерах , не снятое с учета , так что не грузи .
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у мене немає автівок з іноземномною регістрацією. бо я вважаю що ігри з державою це ігри з шулером.
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Да отпиздить этих сраных забастовщиков, не думаю, что украинцы будут возмущаться. Тут люди замерзают от холодов, комуналку платить нечем, некоторые недоедают, а две сотни быков, желающих кататься на дешевых машинах, революцию устроили.
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Де поліція? Чому кучка уродов наносить матеріальну і моральну шкоду тисячам людей!?
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90 % украинцев купили авто в салонах или на рынках, и ездят на госномерах с украинским флагом., а эта быкота катается на хрен знает чьих номерах. В случае ДТП машину не идентифицируешь так как она не стоит на учете. Мы ребята действительно Сомали или все таки государство?
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а без индефикации авто виновного в дтп , хрен выплат по страховке даже от МТСБУ и люби их посе этого .
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хохлы или евреи. не так важно. ездить на номерах другого государства "шоб дешевше було". а когда в дтп попадут,то как с гуся вода. самые хитрожопые.
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Почему ОБЫЧНЫЕ люди должны стоять в пробке , из-за этих хитросделанных ?
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знову все через дупу.... не за іноземні номери потрібно виступати, а за нормальне і дешеве розмитнення для УСІХ бажаючих, а не хитрозроблених равликів
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За низкую растаможку надо бороться,а не за привилегии тем,кто живет под границей,Если честно,то очень они достали.Эти гребанные очереди на границе.
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Авто Евро Сила была создана в Закарпатье во время блокирования границы (КПП)
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВладельцы автомобилей на иностранных номерах будут блокировать въезды в Киев до 21:00, - "Укравтодор"
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