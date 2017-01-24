 Владельцы автомобилей на иностранных номерах будут блокировать въезды в Киев до 21:00, - "Укравтодор"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует "Укравтодор".
"По предварительным данным, частичное ограничение движения (перекрытие крайних левых полос общественными активистами) на въезде в Киев будет действовать ориентировочно до 21:00 24.01.2017. Следите за обновлениями", - сказано в сообщении.
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Напомним, утром 24 января владельцы автомобилей с иностранной регистрацией заблокировали въезды в Киев, требуя принять законопроект №5567, который позволит им не растаможивать ввозимые из-за границы машины. Позже часть автомобилистов переместилась с пикетом под здание Кабмина в центре столицы.
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всякое гавно..."
шнур пел
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понагнали нищеброды аудей на халяву и перцуют. одни литовцы и поляки под страны
а на халяву не бывает.
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Какого хера я должен ездить на убитом ланосе, если за эти деньги в ЕС 10-летний мерс купить можно.
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Просто разрешить водителям делать все, что угодно с теми, кто им мешает на денек-другой.
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ми за Європейців набагато бідніші. більше чим в 10 разів
виходить так: чим бідніший то більше плати?
законопроект № 5567 уже підняли до рівня вирішення президентом.
почекаємо...
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