EN|RU|UK
Темы дня: Покушение на Геращенко Компромат на Трампа Санкции против России Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп Отставка Саакашвили Взлом почты Суркова Украинские заложники в РФ Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
  673  61
Все про:голодомор (784) Порошенко (10498) Финляндия (255)

 Порошенко призвал Парламент Финляндии признать Голодомор геноцидом украинского народа

В рамках официального визита в Финляндию Президент Украины провел встречу со Спикером Эдускунты (Парламента) Финляндии Марией Лохела.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе украинского Президента, глава государства поблагодарил парламентариев Финляндии за твердую позицию в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Собеседники обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе в результате российской агрессии. Президент Украины поблагодарил за последовательную поддержку Эдускунтой сохранения санкционного режима против России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Перестаньте убивать украинцев и освободите территорию!", - Порошенко в Хельсинки отказался общаться с российскими пропагандистами

Глава государства привлек внимание госпожи Лохела к грубому нарушению прав человека на временно неподконтрольных Украине территориях, а также призвал содействовать усилиям Украины в освобождении украинцев из российских тюрем и плена на Донбассе.

Президент также обратился к Парламенту Финляндии с призывом принять решение о признании Голодомора геноцидом украинского народа.

порошенко

Президент отметил активную работу делегаций Эдускунты в Парламентских ассамблеях ОБСЕ и Совета Европы в поддержку позиции Украины.

Смотрите также: "Это лидер, у которого мы учимся защищать Родину": Порошенко в Финляндии почтил память Маннергейма. ФОТОрепортаж

Глава государства отметил готовность Украины и в дальнейшем развивать активный диалог с Финляндией, в том числе и на парламентском уровне. "Надеюсь, что недавно сформированная в Эндускунте межфракционная Группа дружбы с Украиной будет способствовать активизации парламентского взаимодействия между нашими государствами", - подчеркнул Порошенко.



 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Зараз зрадоботи почнуть розповідати що голодомору не було.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Жаль что наш Гарант неуточнил про какой Геноцид и Голодомор нашего народа он говорит чем и приводит в замешательство страны где он об этом блеет.
Уточнять надо Господин Президент что Вы говорите не о настоящем а о давно прошедшем.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Голодуєш, біднятко?
Давай адресу, продуктів пришлю.
Я, правда збирався посилку Юлії Володимирівні відправити, але так і бути- відправлю тобі.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вони зараз в своєму сенпентарії кучкуються. Обговорюють наступ. На кого з форумчан всією зграєю нападати, щоб поодинці виживати з сайту.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мене даунбасьонок уже півдня дістає. Хрін діждеться.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сектант уже меня пугает баном. Для секты бан - это лютый пи#дец. У них ломка без форума на цензоре начинается.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Оно уже там. Хвастается перед сектой,как он всех порохососов разогнал капс локом и жирным шрифтом
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Які нелюди оці боти.На такій гілці про голодомор і гадять.Дійсно як кацапи.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не связывайся. Они ветку про Голодомор умудрились как кацапы обгадить. Ничего человеческого.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
все, пошло тотальное затирание ветки...спасибо за внимание, до новых встреч!
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко призвал Парламент Финляндии признать Голодомор геноцидом украинского народа
 Облако тегов
авто Антитеррористическая операция блокирование боевик взятка военнослужащие Гройсман дети Донбасс Донецкая область Евросоюз Евтушок Сергей задержание Киев Крым Минобороны Нацполиция обстрел Порошенко Россия санкции СБУ смерть стрельба суд судья США Трамп Тымчук Финляндия
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти