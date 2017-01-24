 Порошенко призвал Парламент Финляндии признать Голодомор геноцидом украинского народа

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе украинского Президента, глава государства поблагодарил парламентариев Финляндии за твердую позицию в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.
Собеседники обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе в результате российской агрессии. Президент Украины поблагодарил за последовательную поддержку Эдускунтой сохранения санкционного режима против России.
Глава государства привлек внимание госпожи Лохела к грубому нарушению прав человека на временно неподконтрольных Украине территориях, а также призвал содействовать усилиям Украины в освобождении украинцев из российских тюрем и плена на Донбассе.
Президент также обратился к Парламенту Финляндии с призывом принять решение о признании Голодомора геноцидом украинского народа.
Президент отметил активную работу делегаций Эдускунты в Парламентских ассамблеях ОБСЕ и Совета Европы в поддержку позиции Украины.
Глава государства отметил готовность Украины и в дальнейшем развивать активный диалог с Финляндией, в том числе и на парламентском уровне. "Надеюсь, что недавно сформированная в Эндускунте межфракционная Группа дружбы с Украиной будет способствовать активизации парламентского взаимодействия между нашими государствами", - подчеркнул Порошенко.
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Уточнять надо Господин Президент что Вы говорите не о настоящем а о давно прошедшем.
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Давай адресу, продуктів пришлю.
Я, правда збирався посилку Юлії Володимирівні відправити, але так і бути- відправлю тобі.
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Порошенко РЕСПЕКТ!
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