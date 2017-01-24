 "Перестаньте убивать украинцев и освободите территорию!", - Порошенко в Хельсинки отказался общаться с российскими пропагандистами

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина".
Во время посещения парламента Финляндии к Порошенко подошли журналисты одного из российских телеканалов с просьбой ответить на их вопросы.
В ответ президент Украины сказал: "Перестаньте убивать украинцев и освободите территорию!"
Порошенко сообщил, что только в январе на Донбассе погибли семеро украинцев.
В ответ на очередную попытку журналиста задать вопрос президент Украины сказал, что не будет давать интервью российским СМИ, пока Россия осуществляет оккупацию украинских территорий.
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