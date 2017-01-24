 Украина потеряла 3 млрд гривен на закупках газа в Европе, - нардеп Поляков

Об этом заявил народный депутат Украины Максим Поляков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Депутатского контроля".
В частности, по данным политика, это произошло за счет "необоснованного" отказа "Нафтогаза" импортировать природный газ в течение второго квартала 2016 года, когда средняя цена на границе Украины составляла 188 долларов за тысячу кубометров.
При этом, как утверждает депутат, менеджмент государственного монополиста активно покупал природный газ в четвертом квартале, когда цена на газ составляла 226 долларов.
"Такой хозяйственный подход отразился на завышенных ценах на газ для промышленных потребителей и на платежках граждан за тепло и природный газ. Кроме необоснованной переплаты за природный газ для потребностей Украины, подземные газовые хранилища впервые в истории были заполнены меньше всего", - заявляет Поляков.
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Может не стоит читать русскую "аналитику" образца 2013 года по данному вопросу? )
А то там и русская нефть по 15+10 долларов за транспортировку, а вот проклятущая американская - никак не меньше 40 без транспортировки. )))
Да и уровень цен на норвежский газ подозрительно на уровне цен начала 2013-го. )))
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Висновок: зрада? Звісно - зрада.
П.С. В перший раз чую прізвище такого народного депутата.
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Это как ждать что зимой молочка, яйца и фрукты-овощи будут дешевле чем во время урожая.
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Украина потеряла, какой то украинец - нашел !
Закон сохранения денег: "Если у Народа денег убавляется - у Слуг Народа добавляется !"
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Ежели вы в комнате с кем то вдвоем, и уверены в нормальной работе своего кишечника, то без сомнений можете назвать виновным своего визави унюхав нериятный запах в помещении.
В случае аналогичной ситуации в вагоне метро(троллейбуса,автобуса и пр.) с несколькими десятками попутчиков, указать на виновника попросту невозможно.
Так обстоит дело и с утверждениями о том, что Украина покупает в Европе российский газ.
Господа адепты, вы как определяете его принадлежность, по запаху? Он что, воняет "русским духом"?
Зы. Для справочки:
- попоследним данным самого Газпрома на конец 2016г. российский газ в Европе занимает плюм-минус 30%. Остальной газ иных поставщиков.
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