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 Политика Украины
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Все про:газ (8596) Европа (953) закупки (70)

 Украина потеряла 3 млрд гривен на закупках газа в Европе, - нардеп Поляков

По мнению Полякова, это произошло за счет отказа "Нафтогаза" импортировать газ в течение 2 квартала 2016 года. Из-за просчетов менеджмента НАК "Нафтогаз Украины" во время закупок природного газа в Европе государственный бюджет потерял 3 миллиарда гривен.

Об этом заявил народный депутат Украины Максим Поляков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Депутатского контроля".

В частности, по данным политика, это произошло за счет "необоснованного" отказа "Нафтогаза" импортировать природный газ в течение второго квартала 2016 года, когда средняя цена на границе Украины составляла 188 долларов за тысячу кубометров.

При этом, как утверждает депутат, менеджмент государственного монополиста активно покупал природный газ в четвертом квартале, когда цена на газ составляла 226 долларов.

"Такой хозяйственный подход отразился на завышенных ценах на газ для промышленных потребителей и на платежках граждан за тепло и природный газ. Кроме необоснованной переплаты за природный газ для потребностей Украины, подземные газовые хранилища впервые в истории были заполнены меньше всего", - заявляет Поляков.

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задним числом очень умный? а если бы цена упала бы?
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хазяїн дрова заготовляє весною і літом, а ледар з під снігу тягає восени
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О чем базар? А чей газ мы покупаем в Европе через европейскую прокладку, разве не российский или может уже Европа стала добывать газ?
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она его по жизни добывает. Норвеги обычный. уже есть сланец и уже везут СПГ. ЧАО ГАЗПРОМ. Не расстраивайся вата.
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В Европе много разного газа. Норвежский, ливийский, алжирский сланцевый, ... и даже американский и катарский.
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Учите матчасть, господа! Стоимость норвежского газа сначала узнайте - 450 долларов за тысячу кубов, никто его покупать за такую стоимость не будет а мы загоняем российский газ в Словакию, а затем якобы покупаем у Европы!
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Так таки никто не покупает? )
Может не стоит читать русскую "аналитику" образца 2013 года по данному вопросу? )
А то там и русская нефть по 15+10 долларов за транспортировку, а вот проклятущая американская - никак не меньше 40 без транспортировки. )))
Да и уровень цен на норвежский газ подозрительно на уровне цен начала 2013-го. )))
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И кто же покупает норвежский газ по такой цене или Норвегия вообще не продает газ ?
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Ослан, ты не слышал про такие страны, как Норвегия , Великобритания , добывающие газ в Северном море? А про терминалы в ЕС, принимающие сжиженный газ отовсюду? А про газопровод из северной Африки в Италию, само собой нет? Норвегия ещё в 2015 году потеснила заСраху с европейского рынка , заняв долю в60%!
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Ясна справа, що він "розумний" після. Безпрограшна справа: якби закупили у другому кварталі 2016 р. він би сказав: а навіщо купували у 2-му кварталі, якщо опалювальний сезон почнеться (а відповідно і відбір з ПГС) лише у 4-му кварталі? А хто буде платити за зберігання газу за пів року? Звісно, з держбюджету.
Висновок: зрада? Звісно - зрада.
П.С. В перший раз чую прізвище такого народного депутата.
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думаю, вони хотіли вициганити в европок грошей на імпорт в кредит, тому й не купували
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Наверное этот мужик от юльки -они все не хрена не делают для рефоримирования экономики а талько наблюдают и рассуждают как говорят на миндалях и он мне напоминает этого чувака который говорит надо было все гривни снять и поменять на доллары когда доллар стоил 5грн 70коп и теперь представьте себе если бы так все сделали то мы бы все бы в заднице и меня такие умники как поляков постоянно настариживают-они разовые и не когда не думают о факторах или по простому причинах случившигося -что умнее всех чтоли а то что они эти ти депутаты просидели почти целый месяц и только полтора закона выдали на гора да еще полетели Трампу задницу лизать и все это без нагальной причины то я хочу спросить у этого полякова во сколько нам обошлись эти депутатские манипуляции -пусть назовет сумму -в сколько это миллиардов обошлось а то он как этот мужик расуждает -почему купил жигуля если можно было запоржца купить -сколько денег сэкономил бы а то что есть разные факторы то это в учет не берется-обычно так делают кацапы но мы же не кацапы и все нюансы учитываем.
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Там цена на газ определяеться из цены на нефть с задержкой в 3 месяца (вроде). Так что просчитать было вполне реально.
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Задним числом все мы умные. Рассчитывали, что цена упадет, а она, нефтюшка, поперла, вместе с зимой!
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ближе к зиме цена упасть не может
Это как ждать что зимой молочка, яйца и фрукты-овощи будут дешевле чем во время урожая.
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А им пох... Они себе премии не по результатам работы выписывают.
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А вы заметили что чем больше Трамп про рашу вспоминает -особенно про ее санкции тем больше нечести выползает и то главное по каждой статье и начинают гадить -точно как кацапы -где живут там и гадят -это ихний стиль жизни такой -только гадят они матерально а тут на сайте словесным поносом -точно как по методичке Х-ЙЛА.
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кто такой ПОЛЯКОВ--впервые слишим. чёт цензор всяких дятлов начал клепать.скоро рабинович своё слово скажет)))
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Это "эксперт" из славной плеяды экспертов, умных задним усом.
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Реально, кто-то пёрднул с туалета... ПОЛЯКОВ... Это муж ПОЛЯКОВОЙ?
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Лучше эти деньги были бы направлены на разработку добычи газа в Украине .
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Что этот дебил морозит... Украина покупала по 176 на немецком хабе было по 148, путин предлагал по 220...
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Да он как пинчук специально такой пасквиль пропоносил чтобы подосрать Украине извините за слово бо уже эти уроды меня достали -неужели вы так не поняли что это он специально сделал -ведь проверять не кто не будет было ли это или нет -главное ложку дегтю запустить .
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а у кого зарплаты по ляму не подскажете ????
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Може краще було в Хуйлостану брати в 10 раз дорожче?
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Это тот, что с народного фронта? Тогда понятно - ихние хотят порулить...
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Есть еще такой фактор, как наличие средств у Нафтогаза в тот момент.
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Краще з розумним загубити ніж з дурним знайти...
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Украина потеряла 3 млрд гривен

Украина потеряла, какой то украинец - нашел !
Закон сохранения денег: "Если у Народа денег убавляется - у Слуг Народа добавляется !"
.
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В Украине две вечные проблемы: газовый и мовний вопрос.
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Я тут трохи погуглив цього "правдоруба"..Виявляється цей кадр відомий демагог і жулік. В 2010 році очолював осередок "Молоді регіонали" в Умані. Потім чудесним чином опинився в НФ...За Поляковим тягнеться досить серйозний кримінальний слід і багато чого іншого....Так що дуже вірити заявам цього "дєятєля" я б не радив...😕
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для начала этот реваншист рашистского газпрома должен обьяснить народу Украины почему газ для пенсионера стоит столько же сколько и газ для ахметовской сталеварной промышленности- для которой народ Украины покупает газ
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И какой процент с этого получили эти менеджеры?
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Надеюсь, эти цифры будут мотивацией украинцам внедрять энергосберегающие технологии и мероприятия как на производстве, так и в частном секторе - это путь к сокращению потребностей в газе, и получит срашка кукиш.
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Мои пять копеек адептам "русского газа".
Ежели вы в комнате с кем то вдвоем, и уверены в нормальной работе своего кишечника, то без сомнений можете назвать виновным своего визави унюхав нериятный запах в помещении.
В случае аналогичной ситуации в вагоне метро(троллейбуса,автобуса и пр.) с несколькими десятками попутчиков, указать на виновника попросту невозможно.

Так обстоит дело и с утверждениями о том, что Украина покупает в Европе российский газ.
Господа адепты, вы как определяете его принадлежность, по запаху? Он что, воняет "русским духом"?

Зы. Для справочки:
- попоследним данным самого Газпрома на конец 2016г. российский газ в Европе занимает плюм-минус 30%. Остальной газ иных поставщиков.
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питання не в тому скільки % він займає "в середньому по лікарні", а в надмірній залежності країн східніше Баумгартена від цих потоків та "що робити і хто винен" у випадку їх переривання
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Этого Полякоффа должно пристально поскрести СБУ, человек ,похоже, ангажирован газпремом...
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А компенсировать убытки менеджменту слабо? С из зарплатами в миллион это будет не накладно.
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