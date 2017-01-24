 Владельцы автомобилей на иностранных номерах хотят получить гарантии, что Порошенко не ветирует законопроект №5567, - Парасюк

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил народный депутат (внефракционный) Владимир Парасюк.
По его словам, это "потянет за собой еще большие последствия, которые станут негативными для Украины". Политик объяснил, что активисты, перекрывавшие сегодня трассы и пикетировавшие Кабмин, хотят, чтобы после принятия законопроекта №5567 "правительство не ветировало руками Президента этот законопроект".
"Нам нужно документальное подтверждение, его (премьер-министра Владимира Гройсмана, - ред.) официальное заявление, что да, давайте это урегулируем. И мы будем знать, что в будущем никто ничего не заветирует. Потому что Президент ветирует эти законы на основании анализа Кабинета Министров или каких-то научно-исследовательских институтов. Я убежден, что если и проголосуем во втором чтении, этот закон пойдет к Президенту, Гройсман потом скажет: нет, давайте заветируем", - отметил Парасюк.
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Напомним, утром 24 января владельцы автомобилей с иностранной регистрацией заблокировали въезды в Киев, требуя принять законопроект №5567, который позволит им не растаможивать ввозимые из-за границы машины. Позже часть автомобилистов переместилась с пикетом под здание Кабмина в центре столицы.
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что бывший зампредседатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая
Су Жун приговорен к пожизненному заключению за коррупцию. Издание отмечает, что осужденный признан виновным в том, что с 2002 по 2014 гг., занимая должность зампредседателя ВК НПКСК 12-го созыва,
получил в качестве вознаграждения от третьих лиц за услуги по продвижению бизнеса порядка 116 млн юаней (17 млн долларов
). Он также не смог объяснить происхождение собственности на 80 млн юаней (11,7 млн долларов). Как указывает газета,
суд постановил конфисковать всю собственность бывшего чиновника и лишить его политических прав пожизненно. По данным China Daily, на процессе Су Жун заявил, что согласен с решением суда и не намерен подавать апелляцию.
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МАЛАДЦА!!!
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почитай про латвию.
10Є в день или 1000Є в год и катайся
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и считаю что нужно тоже собраться и требовать выполнения норм ВТО по которым в 2017 должны были снизить % таможенного сбора
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припаркованых машин. Один прохожий увидел и говорит:
- Так ты свою машину не найдёшь! На крыше ни номеров нет, и марка не стоит.
- Отвали! На моей - мигалка!!!
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Дааля Грибаускайте за свой народ глаза повыдирает!
930 €
Volkswagen Passat, 1.9 l., Универсал
Дата выпуска:1997 - 12 Двигатель:1896 cm³, 89 AG (66кВт)Тип топлива:ДизельТип кузова:УниверсалКоличество дверей:4/5Тип трансмиссии:Передние ведущиеКоробка передач:МеханическаяКлимат-контроль:КондиционерЦвет:БелыйДефекты:Без дефектовРуль:Руль слеваТехосмотр до:2017-03Диаметр дисков:R15Снаряженная масса, кг:1382Количество сидений:5Евростандарт:Евро 2VIN Проверka:Проверить историю.
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Вот если бы перекрыли снова крымскую трассу, вот тогда бы полицаи лупили бастующих дубинами, а тут цяцькаются. Хотя достаточно рявкнуть на этих забастовщиков сразу обосрутся.
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" Сім год мак не родив, і голоду не було..."
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