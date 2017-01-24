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 Общество
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Все про:авто (3965) вето (254) законопроект (1732) Кабмин (9621) пикет (674) Порошенко (10498) регистрация (185) Гройсман (1992) Парасюк (113)

 Владельцы автомобилей на иностранных номерах хотят получить гарантии, что Порошенко не ветирует законопроект №5567, - Парасюк

Затягивание с решением вопроса автомобилей на иностранных номерах будет иметь отрицательные последствия.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил народный депутат (внефракционный) Владимир Парасюк.

По его словам, это "потянет за собой еще большие последствия, которые станут негативными для Украины". Политик объяснил, что активисты, перекрывавшие сегодня трассы и пикетировавшие Кабмин, хотят, чтобы после принятия законопроекта №5567 "правительство не ветировало руками Президента этот законопроект".

"Нам нужно документальное подтверждение, его (премьер-министра Владимира Гройсмана, - ред.) официальное заявление, что да, давайте это урегулируем. И мы будем знать, что в будущем никто ничего не заветирует. Потому что Президент ветирует эти законы на основании анализа Кабинета Министров или каких-то научно-исследовательских институтов. Я убежден, что если и проголосуем во втором чтении, этот закон пойдет к Президенту, Гройсман потом скажет: нет, давайте заветируем", - отметил Парасюк.

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Напомним, утром 24 января владельцы автомобилей с иностранной регистрацией заблокировали въезды в Киев, требуя принять законопроект №5567, который позволит им не растаможивать ввозимые из-за границы машины. Позже часть автомобилистов переместилась с пикетом под здание Кабмина в центре столицы.





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Треба вимагати взагалі скасувати розмитнення. Бо гроші від нього йдуть на золоті унітази.
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Все все вірно, взагалі навіщо асоціація з ЕС, щоб бариги херели все набиваючи собі гаманці.
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China Daily сообщает,

что бывший зампредседатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая
Су Жун приговорен к пожизненному заключению за коррупцию. Издание отмечает, что осужденный признан виновным в том, что с 2002 по 2014 гг., занимая должность зампредседателя ВК НПКСК 12-го созыва,
получил в качестве вознаграждения от третьих лиц за услуги по продвижению бизнеса порядка 116 млн юаней (17 млн долларов
). Он также не смог объяснить происхождение собственности на 80 млн юаней (11,7 млн долларов). Как указывает газета,
суд постановил конфисковать всю собственность бывшего чиновника и лишить его политических прав пожизненно. По данным China Daily, на процессе Су Жун заявил, что согласен с решением суда и не намерен подавать апелляцию.
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Кітаєса радіє що живим лишився,подаст апеляцію,розстріляют к небеням )))
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конечно согласен.там ведь и к стенке прислонить могут
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КакаЦАПЧИКУ , нульовий, що , зрозумів??
МАЛАДЦА!!!
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Не ветирует, так внесет поправки, которые его обесценят. Как сделал в прошлый раз.
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вимагати ви можете, а от отримати гарантії-ні.
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Порох знов скаже що я такого не казав ,як було з безвізом )))
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А безвіз тут яким боком? І коли він казав, що він такого не казав?
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Та не цікавлять мене дитячі забавки-мусиш вже знати це.
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Легше згадати коли він зробив те що обіцяв зробити ))))
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то-есть народ по прежнему быдло и нанятая народом власть может на него положить ? идем в Европу с Петей ....
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Если от гаранта нет гарантий отсюда такие висновки, или я плохо тебя понял,тогда извини.
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Це гра слів з твого боку-і нічого більше. Нема ніякоюї процедури ні видачі, ні отримання такої гарантії-Парасюк у дитячий садочок грається.
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А в Европе можно кататься на украинских номерах годами?
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Вьехал в Европу на застрахованном авто и катайся сколько влезет.Так-же не нужна доверенность на вождение,отдал ключи другу и пусть катается сколько хочет ,никто не тронет.Это Европа,а мы по прежнему отсталая Кацапня и правят нами нафталиновые дедули.
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тада...
почитай про латвию.
10Є в день или 1000Є в год и катайся
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только зарплата у них выше 1000 евро, так что это не сумма
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Про Латвию не знаю,ездил по всей Западной Европе,даже паромом доезжал до Тенерифе на авто,никогда проблем небыло только заливай бензин и плати страховку.
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У меня не растаможенный Европеец, но это уважуха что пока синеномерным удается организоватся отстаивать свои права большинство жуёт сопли и покупает Ланосы по цене Мерседесов.
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мля, в смысле не нерастаможенный, обычное авто на нашей регистрации
и считаю что нужно тоже собраться и требовать выполнения норм ВТО по которым в 2017 должны были снизить % таможенного сбора
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а полный бак бесплатно они не хотят?
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Пьяный мужик вываливается из бара и начинает водить руками по крышам
припаркованых машин. Один прохожий увидел и говорит:
- Так ты свою машину не найдёшь! На крыше ни номеров нет, и марка не стоит.
- Отвали! На моей - мигалка!!!
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гидрант достанет свой гросбух невыполненных обещаний и внесет очередной каламбур.
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был бы я президентом - завтра бы любой украинец мог бы привезти в личное пользование (не для перепродажи) одно авто, не старше 15 лет- за 200 долларов растаможки, раз в пять лет
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15 лет это уже мусор и повышенная аварийность. 3-5 лет это да я бы поддержал.
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почему тогда этот мусор на авторынке меньше 6-7 тысяч не стоит?? и понижать цены никто не собирается
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Вся беда в том.что при уровне нашей коррупции,и изобретательности народа,при твоем раскладе,весь европейский автохлам перекочует на наши дороги.
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в Прибалтику не перекочевал, или мы хуже??
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Перекочевал! В Литву и Польшу,туда где правительства позволили.Весь немецкий хлам,который уже не может пройти тех осмотр в Германии,гонят именно туда.Но уровень поляков и литовцев такой,что они неохотно уже берут этот хлам,и пытаются продать его нам,даже сейчас,когда это не совсем законно.
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Если Президент не гарантирует мне полный бак бензина каждый месяц нахаляву - полйду палить шин!
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Продажа -покупка Авто в Литве !
Дааля Грибаускайте за свой народ глаза повыдирает!
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кто то берет трасы хреняча кацапов , кто то в даном случае парасюк штурмует законы в пользу перекупа авто , а уле он свое отвоевал пора бы и на хатыну с цыган взять за бу авто .
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Козлы вонючие. 90% населения Украины платить коммуналку нечем, около 40% украинцев на грани голода, а этой пиздоте подавай дешевые авто на инономерах. Арестовать всех сук и в АТО.
Вот если бы перекрыли снова крымскую трассу, вот тогда бы полицаи лупили бастующих дубинами, а тут цяцькаются. Хотя достаточно рявкнуть на этих забастовщиков сразу обосрутся.
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Если 90 процентов дебилов молча проглотили коммуналку,а 40 процентов готовы умереь с голода рабами ,но не выйти с протестами на улицу,так это их дело.А владельцам авто респект и уважуха.
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С одной стороны да Таки фантасмогория люд сидит и стоит в переполненых лоховозах едущих на Киев У лохов есть хоть какая то работа За копейки но есть Пидры перевозчики подняли плату за проезд Например с Ирпеня пригорода Киева На 4 грн Теперь 12 грн Теперь треть зарплаты пытающихся выжить лохов Пойдет на проезд И что видят в окна лоховозов Стоят люди на аудюхах и бэхах И жгут шины Театр абсурда Нет чтоб присоиденится и сжечь десяток богданов Ни фига сидят накандыбассились и про себя проклинают бастующих Ну быдло что с него взять
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Таки да, зжечь пару аудюх и бех и усе устаканится...Тебе понятно убогому что дешевые машины будут только этим а тебе х ...от жилетки рукава...
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ни фигасики себе Олежко " для себя" загнал , ну что бы сказать что цены бросовые как для б/у да еще и вне закона ,
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про той законопроект є мудра приказка:
" Сім год мак не родив, і голоду не було..."
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прощелыга парасюк нашел свою нишу, нехер шкурой в ато торговать, лучше машинами барыжить.
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А тебе по ходу и торговать похоже нечем,разве что жопой.
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Да в дешевых иномарках в первую очередь заинтересованы бырыги-перекупщики. И ты мразина Сиа Ровер если считаешь что украинцы дебилы, пошел на х-й.
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Ыксперды, угомоните свои таланты, авто должны быть доступны всем в Украине , любая иномарка с- 2000 года, круче чем ланос. Стоимость 1000-2500 евро,а вы ссссс"ки что б всю жизнь ходили пешком, дегенераты! Вова жги шины от Белаза !!! Украинці за тобою!!!
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Ернан Кортес,какие барыги-перекупщики?у вас,наверное,машины нет?если б была,вы б понимали,на какой лучше ездить,и за какую цену.Кто был в Европе-поймет,как это-поработать месяц и купить машину,не ввести ты ее не можешь.А у себя на родине не один год работать надо (если нет своего бизнеса),чтоь купить какое нибудь несчастье...
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да что вы? на дорогах пробки,хрен проедешь. в каждой семье машина. бизнесмены все,наверное. а то что водители этих драндулетов дешевых на литовских номерах могут стукнуть вам машину и безнаказанно уехать - ФАКТ.
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Оленко, да і на батьківщині тим місцем що ти в европі заробляєш,можно заробить на авто.Правда можуть односельці впізнать...
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с какого перепугу халявщикам на уступки идти? есть салоны,есть вторичный рынок. нефуй ездить на авто за 1000 долларов на иностранной регистрации и ни за что не отвечать.
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Как только примут этот закон(не дай бог) стоимость этого автохлама барыги в Германии,Литве,Польше поднимут в несколько раз.Плюс наши перекупы-пригонялы добавят свою долю.И будут эти машины стоить,как наш родной двадцатилетний хлам.Пора уже понять,что у нас в стране ничто НИКОГДА не дешевеет!!
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Читаю опуси дегенератів і зовсім не дивуюсь! Сьогодні давай запустим в країну всі іржаві корита без розмитнення,непотрібно платить налоги.А завтра будем скуліть що в батьків нема пенсії,дід з бабою голодують через перебої з песіями і т.п.Зато красномордий внук (не маючи роботи) купив за пару тисяч беху і тепер циганить останні гроші на бензин.....Якщо стоять за комунальні послуги я розумію, а коли бідло стоїть за дешеві авто-без коментарів...
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Те,кто ратует за "отечественного производителя",лоббирует их интересы-ездит на иномарках премиум класса.Возле ВР не видно Ланосов,и прочего барахла.Отечественный производитель должен быть конкурентоспособным,в противном случае-вон с рынка!!!может нам запретят иностранных производителей,начиная с одежды-обуви,бытовой техники и т.д. и перейдем на "отечественный"хлам? Сделали нормальные зарубежные авто недоступными,а то вдруг страну засыпят старыми иномарками....А когда ездят старые жигули,Москвичи,Волги,возрастом превышающие сидящих там дедушек,это ничего...
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Оленко,вчора бидло на переїзді в Тарасовці прокололо жінці колесо тільки за те що вона стояла попереду. А враховуючи литовські номери то менти цю мразь ніколи не найдуть.Тут з т.з. переселенцями скільки мороки....
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВладельцы автомобилей на иностранных номерах хотят получить гарантии, что Порошенко не ветирует законопроект №5567, - Парасюк
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