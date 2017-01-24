 "Только люди с больным воображением могут усмотреть в моих словах "признаки антисемитизма", - вице-спикер Госдумы РФ Толстой

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Сильно удивлен реакцией на мою оценку правомерности передачи Исаакиевского собора Русской Православной Церкви. Только люди с больным воображением и не знающие истории своей страны могут усмотреть в моих словах "признаки антисемитизма". Это было, напротив, предостережение от повторения событий, случившихся 100 лет назад, после которых были разгромлены тысячи храмов, а сотни тысяч людей были сосланы и расстреляны", - написал он.
"Кому-то явно очень хочется навесить ярлык в попытках внести в общественную дискуссию очередную линию раскола, теперь - по национальному признаку. Еще раз подчеркиваю: в моем отсыле к действительным историческим событиям нет никаких признаков того, что хотят разглядеть особо бдительные товарищи", - считает российский политик.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о готовности уладить конфликт между Толстым и главой Федерации еврейских общин России Александром Бородой, который назвал Толстого безответственным разжигателем антисемитских кампаний.
Как сообщалось ранее, заместитель председателя Госдумы РФ Толстой на конференции по поводу дискуссии о передаче Исаакиевского собора в введение РПЦ заявил, что "люди, являющиеся внуками и правнуками тех, кто рушил наши храмы, выскочив из-за черты оседлости с наганом в 17-м году, сегодня, работая в разных других очень уважаемых местах - на радиостанциях, в законодательных собраниях, продолжают дело своих дедушек и прадедушек".
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тьфу мразота кацапская
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В общем, типично для руководства 3/14дерации...))
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Зсцал за слова перед мировым сионизмом ответить дургосовец да и все.
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"Я родственник Льовьі Толстого
Незаконнорожденньій внук.
Подайте ж, подайте, граждА-ане
Из ваших мозолистьіх рук!"
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Если не ошибаюсь, то эти "людей из-за черты оседлости" достали всех и Украине и в России. )))))
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