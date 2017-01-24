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 За рубежом
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Все про:антисемитизм (132) евреи (254) Россия (64871) Толстой (3)

 "Только люди с больным воображением могут усмотреть в моих словах "признаки антисемитизма", - вице-спикер Госдумы РФ Толстой

Вице-спикер Госдумы России Петр Толстой заявил, что в его словах о причастности к разрушению церквей "людей из-за черты оседлости" нет признаков антисемитизма.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Сильно удивлен реакцией на мою оценку правомерности передачи Исаакиевского собора Русской Православной Церкви. Только люди с больным воображением и не знающие истории своей страны могут усмотреть в моих словах "признаки антисемитизма". Это было, напротив, предостережение от повторения событий, случившихся 100 лет назад, после которых были разгромлены тысячи храмов, а сотни тысяч людей были сосланы и расстреляны", - написал он.

"Кому-то явно очень хочется навесить ярлык в попытках внести в общественную дискуссию очередную линию раскола, теперь - по национальному признаку. Еще раз подчеркиваю: в моем отсыле к действительным историческим событиям нет никаких признаков того, что хотят разглядеть особо бдительные товарищи", - считает российский политик.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о готовности уладить конфликт между Толстым и главой Федерации еврейских общин России Александром Бородой, который назвал Толстого безответственным разжигателем антисемитских кампаний.

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Как сообщалось ранее, заместитель председателя Госдумы РФ Толстой на конференции по поводу дискуссии о передаче Исаакиевского собора в введение РПЦ заявил, что "люди, являющиеся внуками и правнуками тех, кто рушил наши храмы, выскочив из-за черты оседлости с наганом в 17-м году, сегодня, работая в разных других очень уважаемых местах - на радиостанциях, в законодательных собраниях, продолжают дело своих дедушек и прадедушек".
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пошли гнилые отмазки "вывсенетакпоняли", "мызамир", "евреитожебратья".
тьфу мразота кацапская
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знает,козлина,что такое не простят,потому очкуетъ...
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В ваших словах угадывается нотка русофобии. Но, как порядочный человек, вы этого и не скрываете.
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...не гнушаясь мужским своим признаком -- наряжался по праздникам призраком...(С)
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Вполне возможно, что этот толстой настолько тупое 3/14дрило, что и само не поняло шо ляпнуло...
В общем, типично для руководства 3/14дерации...))
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кацапоговноеды горячо спорят о том кто из них лучше знают историю Мордора .а история то в основном краденная."СВОЯ СОБСТВЕННАЯ" история масковии,ой какая нехорошая...пря м говно ,а не история
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Ну да. А говоря про черту оседлости оно наверное имело ввиду подмосковную лимиту, а не черту оседлости дореволюционных евреев. :D

Зсцал за слова перед мировым сионизмом ответить дургосовец да и все.
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Це не про нього йдеться у пісні жебраків 40-50-х років:
"Я родственник Льовьі Толстого
Незаконнорожденньій внук.
Подайте ж, подайте, граждА-ане
Из ваших мозолистьіх рук!"
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как дружно сионистики заблудшую овцу долбят. высеры по поводу Украины и украинцев у толерастиков такой истерики не вызывают.
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Как ни странно, но у нас с Толстым взгляды на "людей из-за черты оседлости" абсолютно совпадают. )
Если не ошибаюсь, то эти "людей из-за черты оседлости" достали всех и Украине и в России. )))))
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толстой не антисемит, он всего лишь потомок всех предыдущих поколений Толстых, от души на нем отдохнувших, причем по нарастающей.
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Це той Толстой, що на пару з кісєльом та соловьйом брудом Україну поливав у своїй передачці "минутка ненависти с Толстым"?
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За исключением левы (да и то с некоторым натягом) там все толстые как один подонки
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Я весь в раздумьях кто из них гаже. Картавый выкрест со своим правительством из черты оседлости или хуйловый но очень гонористый недоумок из питерской подворотни со своим скрепно руцким правительством воров и басяков. Склоняюсь к мнению что оба гавнюки еще те
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А, ну раз ты у нас тут патриот, скажи громко - пукин хуйло
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Что то не услыхал видимо вам это запрещено. Так что нах как раз тебе мурло конторское
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Только люди с больным воображением могут усмотреть в моих словах "признаки антисемитизма", - вице-спикер Госдумы РФ Толстой
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