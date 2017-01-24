 Конкурс на главу правления общественного телевидения будет соревнованием не лиц, а концепций, - Стець

Об этом министр информационной политики Украины Юрий Стець сказал журналистам после заседания круглого стола на тему: "Создано юридическое лицо общественного вещателя", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Ключевым является то, чтобы мы обеспечили финансирование согласно закону. Я убежден, что мы это сделаем. По крайней мере, сколько у меня будет времени и возможностей влиять на это, я точно буду это делать. Все 1 миллиард 200 будут выделены. Думаю, что после проведения Евровидения этот вопрос решится. Сейчас 1 миллиард есть, еще 200 миллионов до конца года должны добавить. И добавят", - сказал Стець.
Министр пояснил, что председателя правления публичного акционерного общества "Национальное общественное телевидение Украины" невозможно выбрать раньше конца апреля, так как действовать необходимо строго в соответствии с положениями о конкурсе, в которых прописаны сроки его проведения. "Нарушение этого положения может вызвать сомнения в честности самого конкурса", - добавил он.
Стець доволен, ведь члены наблюдательного совета договорились о том, что это будет конкурс не известных лиц и харизмы, а конкурс концепций: "Если это будет так, мы будем по определению успешными в этом проекте, а если это будет борьба людей, то мы получим еще одну Юлю, еще одного Васю, Колю, Петю и так далее".
Он также пояснил, что председатель правления ПАО НОТУ, которого изберет наблюдательный совет, будет достаточно независимым. "У него будет пятилетний контракт, который никто не сможет изменить из руководителей на любом уровне", - добавил министр.
"Это будет первый пример вообще в истории Украины, когда таким мощным предприятием, каким будет ПАО НОТУ, с большим объемом финансирования и большим объемом стоимости, будет руководить человек, который будет иметь контракт и который был назначен независимым наблюдательным советом. Он не будет зависеть от Президента, Премьер-министра, Кабинета министров", - подчеркнул министр информполитики.
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"Этот успешный шаг - ключевой к старту. Теперь остается выбрать руководителя и наладить работу", - Стець о регистрации "Национальной общественной телерадиокомпании Украины"(21)
Украина больше всего страдает от новейших методов войны, применяемых РФ, - Стець. ФОТО(97)
Украина расторгла с РФ соглашение о сотрудничестве в сфере телерадиовещания(26)
Я знаю только одного человека, который капитализировал популярность в Facebook, - Стець про мэра Днепра Филатова(34)
На канал, который смотрит с десяток человек Минстець потратил 600 млн(0)
Преград для запуска общественного ТВ нет, оно должно заработать 1 января, - Стець(43)
Гройсман поручил Стецю предусмотреть возможные трудности с запуском Общественного телевидения: "Если есть угрозы, мы должны ликвидировать их"(20)
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падет концепция?
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Тоді потрібно не тільки антоху топить, а й "прикормленных шавок" з Миротворця. Так виходить? То це без мене. Я вважаю, що сайт Миротворець корисна штукенція для виявлення сепаратів і ворогів України.
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