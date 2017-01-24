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 Политика Украины
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Все про:конкурс (580) Стець (207) общественное вещание (45) НОТУ (5)

 Конкурс на главу правления общественного телевидения будет соревнованием не лиц, а концепций, - Стець

На финансирование Общественного вещания в Госбюджете на следующий год заложено 1,2 миллиарда гривен, и эти деньги обязательно будут выделены в полном объеме.

Об этом министр информационной политики Украины Юрий Стець сказал журналистам после заседания круглого стола на тему: "Создано юридическое лицо общественного вещателя", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Ключевым является то, чтобы мы обеспечили финансирование согласно закону. Я убежден, что мы это сделаем. По крайней мере, сколько у меня будет времени и возможностей влиять на это, я точно буду это делать. Все 1 миллиард 200 будут выделены. Думаю, что после проведения Евровидения этот вопрос решится. Сейчас 1 миллиард есть, еще 200 миллионов до конца года должны добавить. И добавят", - сказал Стець.

Министр пояснил, что председателя правления публичного акционерного общества "Национальное общественное телевидение Украины" невозможно выбрать раньше конца апреля, так как действовать необходимо строго в соответствии с положениями о конкурсе, в которых прописаны сроки его проведения. "Нарушение этого положения может вызвать сомнения в честности самого конкурса", - добавил он.

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Стець доволен, ведь члены наблюдательного совета договорились о том, что это будет конкурс не известных лиц и харизмы, а конкурс концепций: "Если это будет так, мы будем по определению успешными в этом проекте, а если это будет борьба людей, то мы получим еще одну Юлю, еще одного Васю, Колю, Петю и так далее".

Он также пояснил, что председатель правления ПАО НОТУ, которого изберет наблюдательный совет, будет достаточно независимым. "У него будет пятилетний контракт, который никто не сможет изменить из руководителей на любом уровне", - добавил министр.

"Это будет первый пример вообще в истории Украины, когда таким мощным предприятием, каким будет ПАО НОТУ, с большим объемом финансирования и большим объемом стоимости, будет руководить человек, который будет иметь контракт и который был назначен независимым наблюдательным советом. Он не будет зависеть от Президента, Премьер-министра, Кабинета министров", - подчеркнул министр информполитики.

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минимум рекламы и политики, максимум перемоги и порошенка. :D
падет концепция?
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министр конотоп с наградным маузером вышел из под стецихы вещать -помню ето чмо гворило ето министество на год два потом сам уйду ето типо несурйозно надолго ткое министерство держать а тут уже 4-й год у корыта конотоп с со стецихой оторвать низя а сепары досих пор неслышели украинской речи в мордоре видать ето вещание под одеялом у конотопа ток дома
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Пречудово, коли скрін з кАналу Мураєва вкидує россосійський хуйлоп під проксі . Просто пречудово!
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а , коли антоха-свин 40 мільйонів за дурнів тримає - це взагалі геніально!!!!!!!!!!!!!
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Ну я не знаю. Представники Миротворця ( Ви ж не станете заперечувати, що цей сайт корисний?) також пишуть про спробу замаху на антоху. Чи, як хтось мені написав " отмазывают одного из хозяев" ( якось так)?

Тоді потрібно не тільки антоху топить, а й "прикормленных шавок" з Миротворця. Так виходить? То це без мене. Я вважаю, що сайт Миротворець корисна штукенція для виявлення сепаратів і ворогів України.
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[Лиза Богуцкая : Вот, что мне интересно. Не Геращенко. Мне интересно, как Грицак это все придумывает? » ЦЕНЗОРУ.НЕТ - Новости России Украины и Мира] хорошо, посмотри! http://censoru.net/16163-liza-boguckaya-vot-chto-mne-interesno-ne-geraschenko-mne-interesno-kak-gricak-eto-vse-pridumyvaet.html
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Пляя ,,, сцилка не пройшла ...зараз другий key board вставлю..
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[Лиза Богуцкая : Вот, что мне интересно. Не Геращенко. Мне интересно, как Грицак это все придумывает? » ЦЕНЗОРУ.НЕТ - Новости России Украины и Мира] хорошо, посмотри! http://censoru.net/16163-liza-boguckaya-vot-chto-mne-interesno-ne-geraschenko-mne-interesno-kak-gricak-eto-vse-pridumyvaet.html
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Стець, ссстець ,сцитесть , сссццци...Чогось рифмується- писець...
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Минпистець, концепция у тебя одна! Кто будет лучше всего лизать под хвостом у твоего свиномордого хозяина, тот и победит!
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Победит концепция: "Кто похвалит гидранта лучше всех, тот получит большую, сладкую конфету".
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минстець-пример бесполезной структуры, бесполезной настолько, что ее содержание вредит здравому смыслу. их уровень и влияние ничтожны настолько, что люди даже не знают их в лицо, тем более не разделяют их политику, которую не отыщешь днем с огнем. любой активист и волонтер, журналист и блогер делают для страны неизмЕримо больше, чЕм эта порошенковская кормушка для кумовей и лизоблюдов.
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будет соревнованием не лиц, а концепций -это говорит о заранее определенңом победитетеле каой бы добропорядочный профессионал не конкурировал с ним -все равңо ,,правильная концепция,, переможе!
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Какое отношение министерство Правды имеет к общественному тиви?
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Да?А конкурс проводят"независимые эксперты"с очереди на ночной Банковой?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКонкурс на главу правления общественного телевидения будет соревнованием не лиц, а концепций, - Стець
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