 Сэкономленная субсидия не может игнорироваться поставщиками услуг и трактоваться как задолженность, - Минсоцполитики

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики Украины.
Поставщики услуг обязаны отражать размер субсидии или переплату - сэкономленную субсидию - в коммунальных счетах. Более того, поставщики коммунальных услуг не имеют права "игнорировать" переплату и требовать у людей оплачивать услуги в полном объеме, при этом шантажируя "отключить отопление" или "отрезать газ". Это грубое нарушение действующего законодательства, а именно постановления КМУ № 848 "Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива".
"Одновременно обращаем внимание потребителей услуг: граждане, которым назначена субсидия для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, обязаны ежемесячно оплачивать стоимость фактически потребленной услуги с учетом размера назначенной субсидии, кроме одного единственного условия - наличия на лицевом счете переплаты. В случае, когда стоимость фактически использованной услуги в конкретном месяце меньше чем обязательная доля расходов на оплату этой услуги, граждане платят ее фактическую стоимость",- отметили в министерстве.
Если семья, которой назначена субсидия, не оплачивает стоимость фактически потребленной услуги с учетом размера пособия, за исключением случаев, связанных с задержкой выплаты заработной платы, пенсии и т. п., которая подтверждается соответствующими документами, - с месяца, в котором поступило такое представление от поставщиков услуг, орган социальной защиты населения должен прекратить начисление субсидии. Ее возобновление происходит с момента представления документов, подтверждающих погашение задолженности по оплате коммунальных услуг.
Задолженность по оплате за жилищно-коммунальные услуги не принимается во внимание органами социальной защиты населения в процессе оформления субсидии, но влияет на начисление поставщиками услуг размера платежа с учетом помощи в случае неоплаты счетов за потребленный газ, тепло, воду и освещение. Такой механизм исключает возможность возникновения задолженности у граждан, которые получают субсидию.
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