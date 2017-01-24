 "Для начала нам, пожалуй, хватит": кремлевские кураторы боевиков считают, что упоминание Путиным "ДНР" заменит официальное признание

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Остров, такое мнение высказал российский советник главаря "ДНР" Александра Захарченко по имиджу Александр Казаков в интервью латвийскому русскоязычному изданию "Вести".
Отвечая на вопрос, о том перестанет ли в 2017 году у официальной России существование "ДНР/ЛНР" быть "фигурой умолчания" Казаков отметил, что сам факт использования в выступлениях Владимира Путина и других российских политиков названий "республик" свидетельствует о их неофициальном признании со стороны РФ.
"Ну, если ты считаешь, что упоминание "Донецкой и Луганской республик" президентом России Путиным не в счет - а он такие формулировки использовал, - то тогда не знаю. Лидеры парламентских партий тоже говорят о Донецкой и Луганской народных республиках. И даже требуют их признания со стороны России. МИД России в лице министра Лаврова регулярно определяет наши территории как Народные республики. Так что для начала нам, пожалуй, хватит…", - заявил советник главаря "ДНР".
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Вот это отличные новости!!
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https://www.youtube.com/watch?v=1sk1t6AHESI
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