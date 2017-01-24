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 Политика Украины
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 "Для начала нам, пожалуй, хватит": кремлевские кураторы боевиков считают, что упоминание Путиным "ДНР" заменит официальное признание

Упоминание президентом России Владимиром Путиным и другими высокопоставленными политиками РФ названий несуществующих Донецкой и Луганской "народных республик" на данном этапе является показателем признания их статуса и большего ожидать от Кремля пока не стоит.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Остров, такое мнение высказал российский советник главаря "ДНР" Александра Захарченко по имиджу Александр Казаков в интервью латвийскому русскоязычному изданию "Вести".

Отвечая на вопрос, о том перестанет ли в 2017 году у официальной России существование "ДНР/ЛНР" быть "фигурой умолчания" Казаков отметил, что сам факт использования в выступлениях Владимира Путина и других российских политиков названий "республик" свидетельствует о их неофициальном признании со стороны РФ.

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"Ну, если ты считаешь, что упоминание "Донецкой и Луганской республик" президентом России Путиным не в счет - а он такие формулировки использовал, - то тогда не знаю. Лидеры парламентских партий тоже говорят о Донецкой и Луганской народных республиках. И даже требуют их признания со стороны России. МИД России в лице министра Лаврова регулярно определяет наши территории как Народные республики. Так что для начала нам, пожалуй, хватит…", - заявил советник главаря "ДНР".

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А як що фуйло щось промичить про їжу то рахуйте що вас нагодували .
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А вы знаете, что Кремль пригнал на Донбасс около 700 танков и больше тысячи артиллерийских установок, а наступление все равно готовит ВСУ ...

https://www.youtube.com/watch?v=1sk1t6AHESI
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путин-х@йло. Как вам моё неофициальное признание этого факта? Вообще-то это даже уже официально.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Для начала нам, пожалуй, хватит": кремлевские кураторы боевиков считают, что упоминание Путиным "ДНР" заменит официальное признание
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