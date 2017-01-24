EN|RU|UK
Темы дня: Покушение на Геращенко Компромат на Трампа Санкции против России Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп Отставка Саакашвили Взлом почты Суркова Украинские заложники в РФ Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
  644  7
Все про:Кабмин (9619) Львов (3222) мусор (264) Гройсман (1991) мусоропереработка (48)

 Жители Львова не должны страдать от бесхозяйственности и беспомощности городских чиновников, - Гройсман о ситуации с утилизацией мусора

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман при участии вице-премьер-министра Владимира Кистиона во вторник провел встречу с главой Львовской областной государственной администрации Олегом Синюткой по вопросу ситуации вокруг утилизации твердых бытовых отходов во Львове.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Также читайте: "А на картах Кабмина Львов − это часть Украины?",- Садовый

"Глава правительства подчеркнул, что решение этой проблемы находится в компетенции городских властей. В то же время правительство готово предоставить всю необходимую поддержку, что позволит урегулировать этот вопрос", - сказано в сообщении.

По словам В.Гройсмана, в городском бюджете Львова в результате финансового децентрализации есть достаточные ресурсы, необходимые для урегулирования проблемы, в частности, в 2017 году бюджет развития города составит 1,8 млрд грн.

"Я считаю, что Львов должен быть чистым. Это зона ответственности городского головы лично, а также городского совета. Но мы уже видим не одну неделю, месяц, а, наверное, и год, системно проблема твердых бытовых отходов в таком прекрасном городе как Львов не решается. Жители города Львов не должны страдать от бесхозяйственности и беспомощности городских чиновников", - цитирует В.Гройсмана пресс-служба Кабмина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 10 городов в Польше готовы принимать львовский мусор для дальнейшей переработки, - Садовый

Глава правительства отметил, что в городском бюджете Львова в результате финансовой децентрализации есть достаточные ресурсы, необходимые для урегулирования проблемы. По его словам, в 2017 году бюджет развития города составит 1 млрд 800 млн грн.

"С такими деньгами не решать проблему, я считаю, просто не допустимо", - подчеркнул Владимир Гройсман.

Он вспомнил собственный опыт городского головы по решению аналогичной проблемы в Виннице. "Я имел точно такую проблему и решил ее еще 7 лет назад, и забыл, что она была", - отметил Гройсман. Он также подчеркнул, что в таких вопросах очень важно готовность и способность городской власти вести диалог с жителями соседних общин.

По результатам встречи премьер-министр поручил главе Львовской ОГА провести заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, во время которой найти решение по обеспечению улучшения ситуации.

Напомним, 30 мая на Грибовичской свалке подо Львовом во время тушения пожара произошел обвал мусора. В результате под завалами оказались трое спасателей и один представитель коммунальной службы. 31 мая поздно вечером на полигоне в Грибовичах нашли тело третьего работника управления ГСЧС Украины во Львовской области.

По факту пожара на Грибовичской свалке СБУ начала уголовное производство. В то же время городской голова Львова Андрей Садовый заявил, что пожар на свалке начался в результате поджога.

После инцидента, использование полигона было прекращено, а вывозить городской мусор стало некуда.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Рейтинг Садового от этого не зависит, кондитер просчитался.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
от же ж пророк моисей, язык сунет в любую дырку, где и собака хер не сует. можешь как премьер помочь?- помоги! не можешь - заткни фонтан.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Украина не должна страдать от вороватых винницких евреев( к остальным евреям отношусь с уважением)!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кто из Винницы,поделитесь как у вас обстоят дела с мусором,тогда и будем искать дольше виновного,национальная черта украинцев.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Смешно когда один коррупционер ругает другого.Немного отклонюсь от темы.Почему во всех странах,физиономии евреев в фильмах - это негативные персонажи ? И даже в советских мультиках.Сравните сами )) Это же копия гросман !
 показать весь комментарий
Ответить
 
А жителям УКРАИНЫ значит можно страдать от шикаладных, импотентных, вороватых и брехливых проституток во власти страны?!? Да пан базарник Гнойсман, ты первый должен идти НАХ на нары, из-за нерешенных проблем с утилизацией и переработкой мусора во Львове!!!
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЖители Львова не должны страдать от бесхозяйственности и беспомощности городских чиновников, - Гройсман о ситуации с утилизацией мусора
 Облако тегов
авто Антитеррористическая операция армия боевик взятка военнослужащие ГПУ дети Донбасс Донецкая область Евросоюз Евтушок Сергей задержание Киев Крым Минобороны Нацполиция обстрел плен Порошенко Россия санкции СБУ смерть суд судья США Трамп Финляндия Эстония
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти