 Жители Львова не должны страдать от бесхозяйственности и беспомощности городских чиновников, - Гройсман о ситуации с утилизацией мусора

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
"Глава правительства подчеркнул, что решение этой проблемы находится в компетенции городских властей. В то же время правительство готово предоставить всю необходимую поддержку, что позволит урегулировать этот вопрос", - сказано в сообщении.
По словам В.Гройсмана, в городском бюджете Львова в результате финансового децентрализации есть достаточные ресурсы, необходимые для урегулирования проблемы, в частности, в 2017 году бюджет развития города составит 1,8 млрд грн.
"Я считаю, что Львов должен быть чистым. Это зона ответственности городского головы лично, а также городского совета. Но мы уже видим не одну неделю, месяц, а, наверное, и год, системно проблема твердых бытовых отходов в таком прекрасном городе как Львов не решается. Жители города Львов не должны страдать от бесхозяйственности и беспомощности городских чиновников", - цитирует В.Гройсмана пресс-служба Кабмина.
Глава правительства отметил, что в городском бюджете Львова в результате финансовой децентрализации есть достаточные ресурсы, необходимые для урегулирования проблемы. По его словам, в 2017 году бюджет развития города составит 1 млрд 800 млн грн.
"С такими деньгами не решать проблему, я считаю, просто не допустимо", - подчеркнул Владимир Гройсман.
Он вспомнил собственный опыт городского головы по решению аналогичной проблемы в Виннице. "Я имел точно такую проблему и решил ее еще 7 лет назад, и забыл, что она была", - отметил Гройсман. Он также подчеркнул, что в таких вопросах очень важно готовность и способность городской власти вести диалог с жителями соседних общин.
По результатам встречи премьер-министр поручил главе Львовской ОГА провести заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, во время которой найти решение по обеспечению улучшения ситуации.
Напомним, 30 мая на Грибовичской свалке подо Львовом во время тушения пожара произошел обвал мусора. В результате под завалами оказались трое спасателей и один представитель коммунальной службы. 31 мая поздно вечером на полигоне в Грибовичах нашли тело третьего работника управления ГСЧС Украины во Львовской области.
По факту пожара на Грибовичской свалке СБУ начала уголовное производство. В то же время городской голова Львова Андрей Садовый заявил, что пожар на свалке начался в результате поджога.
После инцидента, использование полигона было прекращено, а вывозить городской мусор стало некуда.
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Вот это отличные новости!!
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