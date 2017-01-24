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Все про:выборы (21394) ЦИК (2733) децентрализация (289)

 ЦИК назначил выборы в 40 объединенных общинах на 30 апреля

Центральная избирательная комиссия назначила первые выборы депутатов сельских, поселковых и городских советов, и соответствующих сельских, поселковых и городских председателей в 40 объединенных территориальных общинах на 30 апреля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИК, передают Українські Новини.

"ЦИК назначил на воскресенье, 30 апреля 2017 года, выборы в 40 объединенных территориальных общинах", - сказано в нем.

При этом начало избирательного процесса комиссия объявила с 11 марта.

Как сообщалось ранее, председатель ЦИКа Михаил Охендовский опасается срыва первых выборов в объединенных общинах в 2017 году из-за нехватки 359 млн гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выборы в объединенных территориальных общинах проходят спокойно, - Зубко
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ручная болонка гидранта по кличке "охендос" усиленно завиляла хвостом.
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А ЦИК все назначает да назначает! А Усенко_ -Черная все хорошеет и хорошеет!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЦИК назначил выборы в 40 объединенных общинах на 30 апреля
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