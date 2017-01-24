 ЦИК назначил выборы в 40 объединенных общинах на 30 апреля

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИК, передают Українські Новини.
"ЦИК назначил на воскресенье, 30 апреля 2017 года, выборы в 40 объединенных территориальных общинах", - сказано в нем.
При этом начало избирательного процесса комиссия объявила с 11 марта.
Как сообщалось ранее, председатель ЦИКа Михаил Охендовский опасается срыва первых выборов в объединенных общинах в 2017 году из-за нехватки 359 млн гривен.
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Вот это отличные новости!!
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