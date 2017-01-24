 Глава Минобороны Германии напомнила Трампу о ненадежности ядерных сделок с Россией: "Украину уже один раз обманули"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Newsru.com, об этом она заявила в интервью немецкому изданию Handelsblatt Global.
Руководитель военного ведомства отметила, что пока неясно, как новый президент США на самом деле поведет себя в отношении России, несмотря на его дружественную риторику, и подчеркнула важность выполнения минских соглашений. Европейцы, отметила фон дер Ляйен, требуют "уважения суверенитета и границ других стран". "Санкции против России могут быть сняты немедленно, если минские соглашения будут выполнены", - заявила она.
Отвечая на вопрос об условии, поставленном Трампом насчет ядерного оружия, она заметила: "Это всегда хорошо - искать с Россией диалог, но не следует забывать, с чего все начиналось. Украину уже один раз обманули в этом вопросе: после распада СССР страна отказалась от своего ядерного оружия в обмен на гарантии границ со стороны России. Российская аннексия Крыма нарушила это обещание", - заявила Урсула фон дер Ляйен.
Из этой истории следует, что комбинация "сокращение ядерного вооружения - ослабление санкций" совсем не работает, пояснила министр обороны ФРГ в интервью программе BBC HARDtalk. На вопрос, поддержит ли Германия такую инициативу, фон дер Ляейн ответила: "Нет, конечно, нет".
В интервью Handelsblatt Global она добавила, что знает многих республиканцев в Конгрессе и сенате, у которых сложилось "очень четкое мнение о России" и о необходимости соблюдения международного законодательства.
О возможности отмены некоторых антироссийских санкций при условии сокращения ядерных вооружений Трамп заявил 15 января The Times. По словам президента, он хочет, чтобы арсенал двух крупнейших ядерных держав - России и США - был "значительно сокращен". "Они ввели санкции против России - давайте теперь посмотрим, какие сделки мы можем заключить с Россией. В частности, ядерного оружия должно быть значительно меньше, с этого можно начать", - отметил Трамп.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в ответ, что никаких переговоров по ядерной сделке между двумя странами в настоящее время не ведется.
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О це так новини!!
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Слава Україні!!!
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https://www.youtube.com/watch?v=1sk1t6AHESI
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Но в минских соглашениях нет ничего о Крыме. И статус ЛДНР там категорически неприемлем для Украины.
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Я За!!!
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Командование КНР разместило межконтинентальные баллистические ракеты вблизи российской границы. Как пишет Global Times, в Сети появились снимки новейших ракетных комплексов.
Фото, предположительно, были сделаны в провинции Хэйлунцзян. «Военные аналитики уверены, что это вторая стратегическая ракетная бригада DF-41 и что она была размещена в северо-восточном Китае», - отмечает газета.
«Ядерный потенциал Китая должен быть настолько силен, чтобы ни одна страна в мире не осмелилась на военное столкновение с ним при любых обстоятельствах и чтобы Китай мог ударить в ответ тем войскам, которые провоцируют его», - сказано в статье (перевод - Газета.Ru).
Отметим, что размещение этой ракеты производства КНР засекречено. Эксперты полагают, что Китай завершил исследование и выпуск DF-41, тем не менее подтвержденной информации о наличии у страны этого вида вооружений нет.
Публикация фотографий ракет может быть связана с инаугурацией президента США Дональда Трампа как реакция Пекина на его провокационные заявления о политике «единого Китая».
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Сенат США затрвердив Майкла Помпео на посаді глави ЦРУ
24 січня, 2017
Сенат США схвалив кандидатуру Майка Помпео на посаді директора ЦРУ.
Про це повідомляє Reuters.
Запропонованого президентом Дональдом Трампом Помпео обрали після деякої затримки, що пов'язана з питаннями кількох законодавців про те, що він може розширити спостереження або дозволити використання певних методів допиту, які вважаються тортурами.
Пемпео підтримали 60 сенаторів, і 32 висловилися проти.
Раніше повідомлялось, що Помпео звинуватив Росію в окупації територій України.
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