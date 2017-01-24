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Все про:Германия (2591) ядерное оружие (442) Трамп (543)

 Глава Минобороны Германии напомнила Трампу о ненадежности ядерных сделок с Россией: "Украину уже один раз обманули"

Глава германского Министерства обороны Урсула фон дер Ляйен, комментируя слова президента США Дональда Трампа о сокращении Россией ядерного арсенала как условии для снятия антироссийских санкций, напомнила, что РФ нарушила свое обещание перед Украиной, гарантировавшее ей сохранение границ в обмен на отказ от ядерного оружия.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Newsru.com, об этом она заявила в интервью немецкому изданию Handelsblatt Global.

Руководитель военного ведомства отметила, что пока неясно, как новый президент США на самом деле поведет себя в отношении России, несмотря на его дружественную риторику, и подчеркнула важность выполнения минских соглашений. Европейцы, отметила фон дер Ляйен, требуют "уважения суверенитета и границ других стран". "Санкции против России могут быть сняты немедленно, если минские соглашения будут выполнены", - заявила она.

Отвечая на вопрос об условии, поставленном Трампом насчет ядерного оружия, она заметила: "Это всегда хорошо - искать с Россией диалог, но не следует забывать, с чего все начиналось. Украину уже один раз обманули в этом вопросе: после распада СССР страна отказалась от своего ядерного оружия в обмен на гарантии границ со стороны России. Российская аннексия Крыма нарушила это обещание", - заявила Урсула фон дер Ляйен.

Читайте также: Китай разместил межконтинентальные баллистические ракеты на границе с РФ, - СМИ

Из этой истории следует, что комбинация "сокращение ядерного вооружения - ослабление санкций" совсем не работает, пояснила министр обороны ФРГ в интервью программе BBC HARDtalk. На вопрос, поддержит ли Германия такую инициативу, фон дер Ляейн ответила: "Нет, конечно, нет".

В интервью Handelsblatt Global она добавила, что знает многих республиканцев в Конгрессе и сенате, у которых сложилось "очень четкое мнение о России" и о необходимости соблюдения международного законодательства.

О возможности отмены некоторых антироссийских санкций при условии сокращения ядерных вооружений Трамп заявил 15 января The Times. По словам президента, он хочет, чтобы арсенал двух крупнейших ядерных держав - России и США - был "значительно сокращен". "Они ввели санкции против России - давайте теперь посмотрим, какие сделки мы можем заключить с Россией. В частности, ядерного оружия должно быть значительно меньше, с этого можно начать", - отметил Трамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы не можем согласиться с таким заявлением", - Песков про обвинения Обамы относительно нежелания РФ проводить ядерное разоружение

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в ответ, что никаких переговоров по ядерной сделке между двумя странами в настоящее время не ведется.
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ЯО - последнее, чем россия может угрожать миру, так что ничего она кардинально сокращать не будет!
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Посмотрим, если на кону будет стоять индульгенция для членов путинской мафии.
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ЯО -- это предпоследнее... ...последнее -- хуйло -- он дольше продержится...
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В точку сказала!Рашке верить,себя не уважать
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"Санкции против России могут быть сняты немедленно, если минские соглашения будут выполнены"

Но в минских соглашениях нет ничего о Крыме. И статус ЛДНР там категорически неприемлем для Украины.
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В связи с появлением ракет Великого Китая у границ опущенной пидорасии, думается, что с Трампом, расиюшку и расеян жестко наипали.
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Це такий собі натяк на те,що якщо підорашка відмовитися вТакийї території можуть анексувати Китай і США,а те що залишиться розберуть інші країни?
Я За!!!
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кидалы, которые постоянно всех кидают, никогда не пойдут на сокращение ЯО, поскольку так привыкли всех кидать, что только этого и ожидают от окружающих.
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http://www.rosbalt.ru/world/2017/01/24/1585604.html
Командование КНР разместило межконтинентальные баллистические ракеты вблизи российской границы. Как пишет Global Times, в Сети появились снимки новейших ракетных комплексов.
Фото, предположительно, были сделаны в провинции Хэйлунцзян. «Военные аналитики уверены, что это вторая стратегическая ракетная бригада DF-41 и что она была размещена в северо-восточном Китае», - отмечает газета.

«Ядерный потенциал Китая должен быть настолько силен, чтобы ни одна страна в мире не осмелилась на военное столкновение с ним при любых обстоятельствах и чтобы Китай мог ударить в ответ тем войскам, которые провоцируют его», - сказано в статье (перевод - Газета.Ru).


Отметим, что размещение этой ракеты производства КНР засекречено. Эксперты полагают, что Китай завершил исследование и выпуск DF-41, тем не менее подтвержденной информации о наличии у страны этого вида вооружений нет.

Публикация фотографий ракет может быть связана с инаугурацией президента США Дональда Трампа как реакция Пекина на его провокационные заявления о политике «единого Китая».
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Конечно немцы против. Эта сделка им ничего не даёт. Кроме снятия с довольствия в ГазПроме
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Глава Минобороны Германии скромничает... -- обманули всех.
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http://hromadske.ua/posts/senat-ssha-zatrverdyv-maikla-pompeo-na-posadi-hlavy-tsru
Сенат США затрвердив Майкла Помпео на посаді глави ЦРУ
24 січня, 2017



Сенат США схвалив кандидатуру Майка Помпео на посаді директора ЦРУ.
Про це повідомляє Reuters.
Запропонованого президентом Дональдом Трампом Помпео обрали після деякої затримки, що пов'язана з питаннями кількох законодавців про те, що він може розширити спостереження або дозволити використання певних методів допиту, які вважаються тортурами.
Пемпео підтримали 60 сенаторів, і 32 висловилися проти.
Раніше повідомлялось, що Помпео звинуватив Росію в окупації територій України.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГлава Минобороны Германии напомнила Трампу о ненадежности ядерных сделок с Россией: "Украину уже один раз обманули"
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