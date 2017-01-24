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 Политика Украины
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 НАБУ задержало двух экс-зампредправления "Укргаздобычи" по "делу Онищенко"

24 января детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали двух бывших заместителей председателя правления и одного из начальников управления ПАО "Укргаздобыча" (100% принадлежат государству).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Бюро.

"Их подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255 ("Создание преступной организации"), ч.4 ст. 28, ч.5 ст. 191 УК Украины ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением")", - говорится в сообщении.

В НАБУ отметили, что "по версии следствия, упомянутые лица способствовали в организации народным депутатом Александром Онищенко коррупционной схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн".

Сейчас готовится ходатайство в суд об избрании подозреваемым меры пресечения.

Напомним, 16 марта Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыск в офисе народного депутата Александра Онищенко. В НАБУ отметили, что обыски были проведены в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением при реализации природного газа, добытого в рамках совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча". 15 июня в офисе Онищенко НАБУ провело повторный обыск.

После этого в Генеральную прокуратуру поступило представление НАБУ о снятии неприкосновенности с Онищенко. А директор НАБУ Артем Сытник и глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявили о причастности нардепа к хищениям на сумму 1 млрд 600 тыс. гривен.

16 июня Генпрокурор Юрий Луценко подготовил в Раду представление о согласии на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. 5 июля Рада дала согласие на задержание и арест нардепа Онищенко.

29 июля Онищенко заявил, что находится в Великобритании и уже подал прошение о предоставлении ему политического убежища. 8 августа он был объявлен в национальный розыск.

1 декабря 2016 года СБУ заявила, что подозревает беглого нардепа Онищенко в госизмене. По данным украинских спецслужб, "Онищенко получил паспорт гражданина РФ и в обмен согласился на сотрудничество с российскими властями для определенной дестабилизации ситуации в Украине". В этот же день, Онищенко заявил, что передал компромат на президента Украины Петра Порошенко спецслужбам США.
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Были экс председатели, будут зицзаседатели! (Как Фунт в Золотом теленке Ильфа и Петрова).
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Если посмотреть на работу НАБУ, то складывается впечатление, что это какой-то "клуб любителей спортивной рыбалки"...
Поймали, показали, пофоткались, отпустили...
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Вот кому хорошо живется по новому: Заработная плата специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого за декабрь 2016 года составила 250 979 гривен. Платят только бы он ничего не делал, не работа, мечта.
https://www.facenews.ua/news/2017/348144/
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А вы знаете, что Владимир Путин уже 17 лет как на краже Родины ...

https://www.youtube.com/watch?v=1sk1t6AHESI
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Новостей о мелкой коррупции как бы много, покадок как бы нет.
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Теперь ждем ответа от Онищенко из Лондона. Когда пресконференция по Скайпу?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНАБУ задержало двух экс-зампредправления "Укргаздобычи" по "делу Онищенко"
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