 НАБУ задержало двух экс-зампредправления "Укргаздобычи" по "делу Онищенко"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Бюро.
"Их подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255 ("Создание преступной организации"), ч.4 ст. 28, ч.5 ст. 191 УК Украины ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением")", - говорится в сообщении.
В НАБУ отметили, что "по версии следствия, упомянутые лица способствовали в организации народным депутатом Александром Онищенко коррупционной схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн".
Сейчас готовится ходатайство в суд об избрании подозреваемым меры пресечения.
Напомним, 16 марта Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыск в офисе народного депутата Александра Онищенко. В НАБУ отметили, что обыски были проведены в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением при реализации природного газа, добытого в рамках совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча". 15 июня в офисе Онищенко НАБУ провело повторный обыск.
После этого в Генеральную прокуратуру поступило представление НАБУ о снятии неприкосновенности с Онищенко. А директор НАБУ Артем Сытник и глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявили о причастности нардепа к хищениям на сумму 1 млрд 600 тыс. гривен.
16 июня Генпрокурор Юрий Луценко подготовил в Раду представление о согласии на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. 5 июля Рада дала согласие на задержание и арест нардепа Онищенко.
29 июля Онищенко заявил, что находится в Великобритании и уже подал прошение о предоставлении ему политического убежища. 8 августа он был объявлен в национальный розыск.
1 декабря 2016 года СБУ заявила, что подозревает беглого нардепа Онищенко в госизмене. По данным украинских спецслужб, "Онищенко получил паспорт гражданина РФ и в обмен согласился на сотрудничество с российскими властями для определенной дестабилизации ситуации в Украине". В этот же день, Онищенко заявил, что передал компромат на президента Украины Петра Порошенко спецслужбам США.
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Поймали, показали, пофоткались, отпустили...
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https://www.facenews.ua/news/2017/348144/
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https://www.youtube.com/watch?v=1sk1t6AHESI
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О це так новини!!
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