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 Высший совет правосудия отстранил от должности попавшегося на взятке $16 тыс. судью Головатюка

Высший совет правосудия отстранил судью Хозяйственного суда Киева Любомира Головатюка, подозреваемого во взяточничестве, до 13 марта 2017 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-секретарь ВСП Оксана Лысенко в комментарии "Укринформу".

"Высший совет правосудия решил отстранить судью от занимаемой должности на период досудебного расследования до 13 марта", - сказала она, уточнив, что прокуратура просила отстранить судью до 20 марта.

Также сообщается, что во время рассмотрения вопроса отстранения судьи прокурор Александр Дьяченко сообщил, что Головатюк внес 293 тыс. залога и вышел из-под стражи. Сейчас, как сообщает агентство, он пребывает в медучреждении "Феофания".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Высший совет правосудия отстранил от должности подозреваемую в получении взятки $9,5 тыс. судью Уманского горрайонного суда Горячковскую

13 января Генпрокуратура Украины сообщила, что судья Хозсуда Любомир Головатюк пытался получить от представителя коммерческой структуры $16 тыс. Отмечалось, что его задержали при получении им последней части денежных средств в размере $10 тыс.

14 января Печерский райсуд Киева избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 293 тыс. грн.

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"Высший совет правосудия отстранил судью Хозяйственного суда Киева Любомира Головатюка, подозреваемого во взяточничестве, до 13 марта 2017 года. Источник: http://censor.net.ua/n424692
" А ему хватит взятых денег до 13 марта 2017, жестокие вы....
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До 13 марта он уже будет в компании чауса виски пить и кокосами закусывать.
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Вот это по нашему!!! Молодцы!!! Просили до 20-го, а дали до 13-го!!!
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Неужели начинается зачиста судей-взяточников?
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Неее - ну Вы тоже нафантазируете "начинается зачистка судей-взяточников " - Просто чел заяву на отпуск до 13 марта написал.
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Они сегодня взяли-завтра выпустят Нет доказательств
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А что такое случилось ???? Что АЖ до 13 марта ??? В отпуске наверно до 13 марта будет.
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вото ак то и с ментами и со всеми остальными9тут за драку условно дают и дети не имеют права работать в органах.а этим максимум с работы выгонят и 3 года не можно занимать должнось
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ПРравосудіє для своїх коллег ,,,,, Не смішно,,,,,
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За 20 дней (до 13 марта) можно пешком дойти до китайской границы...
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Как в совкое время! Кто комунист того с партии исключат. А сейчас судья украл, его отстранят.
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ну прокуратура конечно - зверюги, Аж до 20 - го !!!!! марта хотели от кормушки оторвать. Хорошо что высший совет правосудия у нас есть.
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До 20 Марта нельзя! А кто коррупционеров наказывать, по всей строгости закона , будет. Дел много, а "хороших " судей мало.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВысший совет правосудия отстранил от должности попавшегося на взятке $16 тыс. судью Головатюка
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