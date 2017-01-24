 Высший совет правосудия отстранил от должности попавшегося на взятке $16 тыс. судью Головатюка

Как передает Цензор.НЕТ , об этом сообщила пресс-секретарь ВСП Оксана Лысенко в комментарии "Укринформу".

"Высший совет правосудия решил отстранить судью от занимаемой должности на период досудебного расследования до 13 марта", - сказала она, уточнив, что прокуратура просила отстранить судью до 20 марта.Также сообщается, что во время рассмотрения вопроса отстранения судьи прокурор Александр Дьяченко сообщил, что Головатюк внес 293 тыс. залога и вышел из-под стражи. Сейчас, как сообщает агентство, он пребывает в медучреждении "Феофания".13 января Генпрокуратура Украины сообщила, что судья Хозсуда Любомир Головатюк пытался получить от представителя коммерческой структуры $16 тыс. Отмечалось, что его задержали при получении им последней части денежных средств в размере $10 тыс.14 января Печерский райсуд Киева избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 293 тыс. грн.