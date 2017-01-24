Высший совет правосудия отстранил от должности попавшегося на взятке $16 тыс. судью Головатюка
Высший совет правосудия отстранил судью Хозяйственного суда Киева Любомира Головатюка, подозреваемого во взяточничестве, до 13 марта 2017 года.
"Высший совет правосудия решил отстранить судью от занимаемой должности на период досудебного расследования до 13 марта", - сказала она, уточнив, что прокуратура просила отстранить судью до 20 марта.
Также сообщается, что во время рассмотрения вопроса отстранения судьи прокурор Александр Дьяченко сообщил, что Головатюк внес 293 тыс. залога и вышел из-под стражи. Сейчас, как сообщает агентство, он пребывает в медучреждении "Феофания".
13 января Генпрокуратура Украины сообщила, что судья Хозсуда Любомир Головатюк пытался получить от представителя коммерческой структуры $16 тыс. Отмечалось, что его задержали при получении им последней части денежных средств в размере $10 тыс.
14 января Печерский райсуд Киева избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 293 тыс. грн.
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" А ему хватит взятых денег до 13 марта 2017, жестокие вы....
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