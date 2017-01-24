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 Общество
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 Задержан боевик, признавшийся в захвате здания СБУ в Донецке, - Госпогранслужба

В контрольном пункте въезда-выезда "Новотроицкое" (Донецкая область) пограничники задержали гражданина Украины, который находился в составе незаконных вооруженных формирований (НВФ) на временно оккупированной территории.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, с 2014 года по январь 2015-го 32-летний мужчина числился в составе батальона российских наемников. Он рассказал, что во время массовых беспорядков в 2014 году участвовал в захвате здания СБУ в Донецке и нес службу на блокпостах.

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Ну хоть этот кроме "блокпостов" хоть в чем-то сознался.
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у нас так же, или повар или водитель. Один народ, одни "отмазки" ...
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Что вы несете? Какой один народ? Вы, Лугандонцы, избранная нАция шахТЭров, достойная на собственное государство по уставу ООН!
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1. Стоял на блокпосту
2. Варил кашу
3. Возил раненых
4. Охранял цех, где шили георгиевские ленточки
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Необхідно це сміття використовувати якось з користю для України. Годувати його 8 років у в"язниці дещо обтяжливо для платників податків.
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Сбу поймала сбу.- Конченная организация.Еще со времен кучм и яныков.Разогнать и сформировать при помощи американцев.
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Тих американців що Трампа обрали? Чи інших?
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Те,что его критикуют.А тебе какое дело ? Ты же к любым примажешься.
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Бо СБУ захищає Україну і мене від ворогів. Від дурнів, на жаль, треба самому захищатися.
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А донецкое сбу тебя тоже защищает ? Они полным составом теперь в дыре.Говори поканкретней.А то не понятно,от каких дурней и кто ты сам.
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Если он еще и взятки брал, тогда ему точно пипец. Отпустят.
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Там не было никакого "захвата" - сперва массовка постояла напротив центрального входа, перегородив улицу паллетами и уроненым тополем, а затем всё наше доблестное СБУ в полном составе (без единого выстрела, кажется) испарилось, и на входе на территорию стал дежурить бомжеватого вида ханурик.
Я мимо на работу и с работы каждый день ходил, и этот позорный цирк своими глазами лицезрел.
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Задержаный СБУ бандит - сепаратист,террорист - фашиста )(уйла, рассказал, что во время массовых беспорядков в 2014 году принудительно участвовал в захвате здания СБУ в Донецке а в основном нес мирную службу на блокпостах. И он заявил что ненайти в мире такого сепаратюго чтобы тот как он так горячо любил Украинскую власть на Донбассе. И вобще с его слов он хотел сдатся воспользоватся программой "Возвращайся домой" но не успел и был арестован.
Уже многие сотни задержанных кровавых бандитов сепаратистов лугандонии, все как под копирку твердят что они святые голуби мира и справедливо заслуживают на амнистию. Даже не понятно А кто же всё таки убил десять тысяч жителей Донбасса и украинских воинов.
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самое смешное,что этих всех "голубков" реально подведут под амнистию. А тех идиотов,что с гайоргиевскими ленточками в сраке прыгал и по интернетам у кацапов взахлеб цмоктал - тех и посадят. Хотя - тоже правильно сделают. Чтоб Родину на гавно не меняли
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Повесьте его,тогда все станет на свои места.не исключено.что эта тварь вспарывала животы проукранским депутатам
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЗадержан боевик, признавшийся в захвате здания СБУ в Донецке, - Госпогранслужба
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