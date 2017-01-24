 Задержан боевик, признавшийся в захвате здания СБУ в Донецке, - Госпогранслужба

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, с 2014 года по январь 2015-го 32-летний мужчина числился в составе батальона российских наемников. Он рассказал, что во время массовых беспорядков в 2014 году участвовал в захвате здания СБУ в Донецке и нес службу на блокпостах.
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Я мимо на работу и с работы каждый день ходил, и этот позорный цирк своими глазами лицезрел.
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Уже многие сотни задержанных кровавых бандитов сепаратистов лугандонии, все как под копирку твердят что они святые голуби мира и справедливо заслуживают на амнистию. Даже не понятно А кто же всё таки убил десять тысяч жителей Донбасса и украинских воинов.
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Вот это отличная новость!
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