 Россия выделила оккупированному Крыму в 2016 году на 20,5% больше, чем в предыдущем, - "министр финансов" Кивико

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявила "министр финансов Крыма" Ирина Кивико.
"Объем безвозмездных поступлений за 2016 год из федерального бюджета составил 79,7 млрд рублей, или 120,5% к показателям прошлого года", - сказала она.
"Размер дефицита консолидированного бюджета Республики Крым на 2016 год составил 19,3 млрд рублей", - добавила "чиновник". Она уточнила, что источником финансирования дефицита является кредит из федерального бюджета.
"Министр" проинформировала, что в декабре 2016 года "власти Крыма" привлекли кредит из федерального бюджета на частичное покрытие дефицита в размере 5 млрд рублей.
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По ее словам, объем субсидий, выделенных "республике" из федерального бюджета РФ, в прошлом году вырос на 88,5% - до 34,7 млрд рублей, объем иных межбюджетных трансфертов - на 64% (до 4,1 млрд рублей). В качестве дотаций Крыму федеральный бюджет в прошлом году выделил 38,1 млрд рублей, что на 8,7% меньше, чем в 2015 году. Также снизился объем субвенций на 20,2% - до 2,7 млрд рублей.
Размер дефицита консолидированного бюджета Республики Крым на 2016 год составил 19,3 млрд рублей.
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Крым по спиногрызству уже догоняет Чечню. В кацапском бюджете на 2017 предусмотрены дотации в сумме 77 млрд. для Чечни и Крыма. В т.ч. Чечня - 40 млрд., Крым- 37.
Так Чечня вас хоть в войне победила - вот и платите дань. А Крым?
Ладно. Это ваше рабское дело. Продолжайте жить на помойке, пока Кадырка строит золотые мечети, а Аксенов крадет как дурной.
Россия (за исключением Крыма и Чечни)
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А факты таковы:
1. Число жителей Крыма увеличилось за 3 года на 230 тыс. человек.
2. Рост пром. производства за год увеличился на 18%.
3. Существенный рост аграрного сектора, виноделия. Многие товары идут на экспорт.
4.В 2016 голу в Крыму отдохнуло 5,3 миллиона человек, причем 1,3 миллиона из Украины, 300 тысяч из дальнего и ближнего зарубежья.
В этом году подняли минимальную пенсию до 8395 рублей. Выдают по 5000 рублей единовременно к пенсии (очевидно. за моральный ущерб, что Дима ляпнул- "денег нет".
С 1 февраля пенсию проиндексируют ещё на 5, 4%.
Для справки: за 3-х комнатную квартиру (чешский проект) я плачу всё за всё ок. 2900 рублей. (в том числе интернет 150 рублей в месяц)
Уровень цен на продукты примерно такой же, как и в Киеве. Могу написать цены.
И чего нам- крымчанам Бога гневить?
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