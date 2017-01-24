 Военнослужащий на "Волге" не справился с управлением и столкнулся с "Таврией": 3 человека погибли, - Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.
Предварительно установлено, что военнослужащий не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем ЗАЗ "Таврия".
"В результате ДТП водитель и два пассажира автомобиля ЗАЗ "Таврия" погибли на месте. Военнослужащий в тяжелом состоянии доставлен в медицинское учреждение", - сказано в сообщении.
В настоящее время, с целью выяснения причин и обстоятельств дорожно-транспортного происшествия проводится расследование.
Напомним, по состоянию на 22 января на дорогах Украины погибли 6 человек, травмированы 46.
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