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 Военнослужащий на "Волге" не справился с управлением и столкнулся с "Таврией": 3 человека погибли, - Минобороны

Утром, 24 января, на трассе Киев - Одесса, вблизи населенного пункта Ксаверовка, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием военнослужащего ВС Украины, который двигался к месту прохождения службы на собственном автомобиле ГАЗ-3110 "Волга".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

Предварительно установлено, что военнослужащий не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем ЗАЗ "Таврия".

"В результате ДТП водитель и два пассажира автомобиля ЗАЗ "Таврия" погибли на месте. Военнослужащий в тяжелом состоянии доставлен в медицинское учреждение", - сказано в сообщении.

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В настоящее время, с целью выяснения причин и обстоятельств дорожно-транспортного происшествия проводится расследование.

Напомним, по состоянию на 22 января на дорогах Украины погибли 6 человек, травмированы 46.

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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВоеннослужащий на "Волге" не справился с управлением и столкнулся с "Таврией": 3 человека погибли, - Минобороны
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