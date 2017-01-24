 Новые жертвы путинского режима: в РФ осудили "организованную группу украинских наркоторговцев", - Медийная инициатива за права человека

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Медийную инициативу за права человека, речь идет о 10 гражданах Украины, среди которых трое женщин. Они получили по 8 лет колонии, мужчины - от 6-ти до 12-ти.
По данным организации, члены этой так называемой "группы" на самом деле не были даже знакомы между собой. Кроме того, по крайней мере часть из них - стали жертвой схемы вербовки и привлечения украинцев к незаконной деятельности на территории РФ путем обмана и запугивания.
"Российские правоохранительные органы, конечно, не упустили случая сделать из этих людей "группу", а канал "Россия-1" с его известной репутацией - заявить, что это - "ОПГ", которая "была создана в 2015 году на территории Украины". Это до боли напоминает, как в 2014 году "группу" слепили из Сенцова, Кольченко, Афанасьева и Чирния, хотя некоторые из них даже не были между собой знакомы. Но "террористическая группировка", "ОПГ", да еще и украинская - звучит страшнее, а значит, подумали в российской прокуратуре, является удачным решением для обвинительного акта. И, конечно же, российская полиция при этом не имеет никакого понятия, где искать организаторов. Ибо, как в известной поговорке, - можно ненароком выйти на свой собственный след", - отмечают в организации.
Медийная инициатива за права человека находится на связи с девушкой одного из осужденных - одессита 1986 года рождения. Она коротко описала его историю: "Подвернулось объявление и поехал, не знал всего, был просто курьер, пытался правду выяснить и его тогда сразу взяли арестовали".
Этого человека калужский суд приговорил к самому большому сроку из всей этой так называемой группы - 12 лет - за то, что он признал свою вину не в целом, а лишь частично. Сейчас он находится в карцере - за слишком настойчивые требования дать ему право на телефонный звонок семье после оглашения приговора. Прежде чем бросить в ШИЗО, по утверждениям свидетелей, представители ФСИН применили к украинцу силу.
Сюжет калужской "Россия-1" ЗДЕСЬ.
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армянские,
грузинские,
азербайджанские,
вьетнамские,
китайские,
дагестанские,
кацапские,
казахские,
узбекские,
таджикские,
мля украинцы поперлы конкуренты мля.. караул спасите астанавитесь...
вся Пидерашка обисралыся (пардон за идиому)
Шо они там курят, пьют и нюхают в Кремлядск-караван сарай...
А???!!!
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как армяне которых у нас за жопу с колесами взяли?
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Сначала заставляют совершать преступления, а потом за это судят? И только граждан Украины? Цыган не трогают?
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Африку- мордор гулять.....
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Чому держава Україна не займається цими бідолагами? І вмене така підозра що все це заздалегідь спланована чекістська операція.
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Тут даже с дальними родственниками стараешься по телефону не разговаривать, ибо включается НТВешная и Россия-1 волынка, и дабы поржать сразу всё подтверждаешь ещё и страстей наводишь.
- так. російська мова під запретом. Я тут ризикую, телефони прослуховються , гестапо від ПС з головуючим Ярошем приїде - розтріляє.
- Да. Жрать нечего. Приходится питаться русскими, которых подвозят с донбасса. Благо сейчас зима, их замороженными везут, не знаем что будет летом.
- Цены ужас. Зарплаты хватает только на бутылку американской пепсиколы, а другой воды у нас нет.
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