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 Новые жертвы путинского режима: в РФ осудили "организованную группу украинских наркоторговцев", - Медийная инициатива за права человека

По государственному российскому телеканалу "Россия-1" в Калуге показали сюжет об осуждении Калужским районным судом "организованной группы украинских наркоторговцев".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Медийную инициативу за права человека, речь идет о 10 гражданах Украины, среди которых трое женщин. Они получили по 8 лет колонии, мужчины - от 6-ти до 12-ти.

По данным организации, члены этой так называемой "группы" на самом деле не были даже знакомы между собой. Кроме того, по крайней мере часть из них - стали жертвой схемы вербовки и привлечения украинцев к незаконной деятельности на территории РФ путем обмана и запугивания.

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"Российские правоохранительные органы, конечно, не упустили случая сделать из этих людей "группу", а канал "Россия-1" с его известной репутацией - заявить, что это - "ОПГ", которая "была создана в 2015 году на территории Украины". Это до боли напоминает, как в 2014 году "группу" слепили из Сенцова, Кольченко, Афанасьева и Чирния, хотя некоторые из них даже не были между собой знакомы. Но "террористическая группировка", "ОПГ", да еще и украинская - звучит страшнее, а значит, подумали в российской прокуратуре, является удачным решением для обвинительного акта. И, конечно же, российская полиция при этом не имеет никакого понятия, где искать организаторов. Ибо, как в известной поговорке, - можно ненароком выйти на свой собственный след", - отмечают в организации.

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украинцы

Медийная инициатива за права человека находится на связи с девушкой одного из осужденных - одессита 1986 года рождения. Она коротко описала его историю: "Подвернулось объявление и поехал, не знал всего, был просто курьер, пытался правду выяснить и его тогда сразу взяли арестовали".

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Этого человека калужский суд приговорил к самому большому сроку из всей этой так называемой группы - 12 лет - за то, что он признал свою вину не в целом, а лишь частично. Сейчас он находится в карцере - за слишком настойчивые требования дать ему право на телефонный звонок семье после оглашения приговора. Прежде чем бросить в ШИЗО, по утверждениям свидетелей, представители ФСИН применили к украинцу силу.

Сюжет калужской "Россия-1" ЗДЕСЬ.

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Поїхали по шуріку зрубати бабло,то майте )))Хто винен -"наперсточник" чи лох який грає проти нього????)))
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чеченские группировки
армянские,
грузинские,
азербайджанские,
вьетнамские,
китайские,
дагестанские,
кацапские,
казахские,
узбекские,
таджикские,
мля украинцы поперлы конкуренты мля.. караул спасите астанавитесь...
вся Пидерашка обисралыся (пардон за идиому)
Шо они там курят, пьют и нюхают в Кремлядск-караван сарай...
А???!!!
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тоже цветами торговали?
как армяне которых у нас за жопу с колесами взяли?
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Та всіх українців, що до Росії їздять хай саджають. Чого в мордор пертися без автомата?
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Может будет пример не ехать туда вообще! Или еще есть дураки, что верят что они братья?
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Таким как они надо научиться читать между строк, а не то что обещают!!! Это жизнь, и она учит постоянно!!!
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А мені подобається ця новина-може хтось з неї і зрозуміє, що нема чого туди пхатися, в ту рашку.
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Це те саме що казати людям не грайте в наперстки,чи на ігральних автоматах,бо кожен лох вважає що він самий розумний в світі )))
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Не порівнюй-там гра на гроші, а тут гра зі своїм життям.
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Заробітчани теж їхали по гроші, а гра на гроші іноді коштує життя )))
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Королевство кривых зеркал. "Основная политика Королевства - изготовление кривых зеркал, в которых уродливые кажутся красивыми, а красивые - уродливыми; молодые кажутся старыми, а старые - молодыми; голодные и измождённые выглядят цветущими и упитанными, а сытые и дородные кажутся стройными и худощавыми. Такое положение дел как нельзя лучше устраивает злых и лживых богачей, узурпировавших власть. Им выгодно, чтобы всё остальное население страны видело реальность в искажённом виде."
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"стали жертвой схемы вербовки и привлечения украинцев к незаконной деятельности на территории РФ" Источник:http://censor.net.ua/n424683

Сначала заставляют совершать преступления, а потом за это судят? И только граждан Украины? Цыган не трогают?
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чем больше этих вестбайтеров будут паковать тем меньше их там будет шастать. че поперлись то в мордор?
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Не діскутуй, відправляй відразу в спам тампакс московський ))))
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Не ходите , дети, в Африку гулять . Съездили в кацапию за длинным рублем. Может другим наука будет
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Згоден , хай розстріляють , може дійде що нема цивилізації за поребриком .
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Ну тут уж.... За что боролись, на то и напоролись. Любить халяву иногра опасно для здоровья.
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Помните классику: "Пребывание в россии действует разлогающе на неокрепшие умы" - лучше и не скажешь, ан нет, не до всех доходит.
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Normaljno, no kak tam polucjajetsa - vrodi kak nadovili, mol otpravim obratno v daunbas vas bezjenci, davi torguite narkotu, nu i davai kovo nibudj s Ukraini vkljucjite, nu vot zje, odnovo vatnika (kak devka govorit, jehal prosto kak kurjer, sovsem sovsem nicjevo ne ponimal) iz odessi uboltali i vseh i povezali, tak kto jesjcjo hocjet v rasseju?!
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Добридень!!! Знов в робочий час на Цензорі тусуєшься ))))
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Ну и кто вам долбоёпам доктор ??Прутся и прутся в ту паРашу, их закрывают там , наматывают срока а они всё прутся . Ни в одном глазу не жалко ..
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По мнению Цензора, курьеры должны друг друга знать, ну что бы спалиться быстрее, если кто попадется. Конечно они не знакомы, что не мешает им быть группой, т. к. они винтики одного механизма.
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На думку ФСБ вони ще мають мати миску з ВСУ і сині тапки .
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Меня очень устраивает что эти подонки во всех отношениях посажены в кацапии. Особенно то, что отбывать будут в аду. Даже пальцем не пошевельну для их освобождения. Любой кто едет в кацапию на заработки во время войны законченный негодяй. И только не нужно рассказывать сказки о том, что в Украине невозможно заработать. Туда едут друзья кацапов готовые хаять Украину, лить бальзам на израненную кацапскую душу осуждая "хунту", откликающиеся на "хохол" и лебезящие перед кацапьем за денежку. Туда им и дорога. И пусть не возвращаются!
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Вы несправедливы. Они поехали туда продавать наркотики. То есть разлагать врага изнутри.
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Я пока не определился. Но честно предлагаю вам записать меня в свою книгу доносов.
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Какие они жертвы режима? Они жертвы собственной глупости и жадности,прекрасно зная , что им предлагают работать закладчиком-наркокурьером поехали и получили.
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Мені їх дуже шкода. Багато інформації в українських ЗМІ пройшло про ОПГ , яка вербує кур єрів дпя перевезення "негабаритних грузів". Я вірю , що вони не розуміли куди лізуть. Потім їх шантажували, а хто починав опиратися, здавали кацапським мєнтам. Наскільки я зрозумів , йдеться про більше 1500 українців.Про їхню подальшу долю навіть страшно уявити.
Чому держава Україна не займається цими бідолагами? І вмене така підозра що все це заздалегідь спланована чекістська операція.
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Дебилы русскага мира.
Тут даже с дальними родственниками стараешься по телефону не разговаривать, ибо включается НТВешная и Россия-1 волынка, и дабы поржать сразу всё подтверждаешь ещё и страстей наводишь.
- так. російська мова під запретом. Я тут ризикую, телефони прослуховються , гестапо від ПС з головуючим Ярошем приїде - розтріляє.
- Да. Жрать нечего. Приходится питаться русскими, которых подвозят с донбасса. Благо сейчас зима, их замороженными везут, не знаем что будет летом.
- Цены ужас. Зарплаты хватает только на бутылку американской пепсиколы, а другой воды у нас нет.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНовые жертвы путинского режима: в РФ осудили "организованную группу украинских наркоторговцев", - Медийная инициатива за права человека
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