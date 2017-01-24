 "Государство создает условия для создания крепких семей", - спикер Госдумы РФ Володин поддержал исключение семейных побоев из числа преступлений

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин, комментируя законопроект о декриминализации мелких семейных побоев.
"Мы смотрели и анализ, и итоги социологических исследований, и мы видим, что большинство общества - 59% - высказалось за то, чтобы жестко не регулировать вопросы в таких незначительных конфликтах, которые не повлекли вред здоровью", - сказал он.
"Нам важно, чтобы не было вмешательства в семью, нам важно, чтобы эти вопросы воспринимались обществом так, что государство создает условия для создания крепких семей. Но вместе с этим должны быть меры защиты от семейного насилия, и здесь необходим диалог. Этот диалог проведен", - добавил Володин.
Читайте на "Цензор.НЕТ": "В этом году составлено более 61 тыс. протоколов по фактам насилия в семье. В судах рассмотрено более 9 тыс. таких протоколов", - замглавы Нацполиции Бушуев
Напомним, законопроект, который Госдума приняла в первом чтении и будет рассматривать 25 января во втором, определяет, что легкие побои в семье, совершенные впервые, будут караться как административное правонарушение, а при вторичном случае - уже как уголовное преступление.
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Почитай краще ось це, порозважайся та попишайся за нашого героя Помаранчевої революції.
Звідси і нижче. 24.01.2017 08:36
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петро , который багряный не в курсе что администраторы форума новостных лент не стряпают))) Пэцю, то писал бы уж к редакторам)))
О, Боже (лицорука))))))))))
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Домостро́й» - пам'ятка російської літератури, літературний твір в жанрі «повчань», збірка правил і порад. Найбільш відомий в редакції середини XVI століття, ймовірно складеної протопопом Благовещинського монастиря у Москві - Сильвестром, духівником Івана Грозного. До складу «Домострою» входять поради з релігійних, суспільних, родинних, господарських й інших питань.
Найбільшу увагу привертали місця тексту, де описувалися рекомендації жорстоких покарань членів родини: чоловік мусив «буті грозою для дружини», також рекомендувалося суворо карати дітей і дружину за різні провини, в тому числі «ламати непокірним ребра», «батогом стьобати з вини дивлячись».
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http://www.vesti.ru/doc.html?id=155889&m=2
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kstati, tozje i s natshkami proizhodit, ili tak skazatj, mesto menjajet no nravi net.
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Це їх вибір.
До цівілізації їм як до Місяця рачки!!!!!!!!
Повернулись до феодалізму і фан їм у ........... руки - ГОЛОВНЕ без НАС.
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- Нет....
И снова сопля потекла....(с)
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Послание к Ефесяням 5 глава 28-29 стих
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