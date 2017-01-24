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Все про:Госдума (902) избиение (11045) насилие (147) семья (187) уголовная ответственность (372) уголовный_кодекс (203) право (45) Володин (6)

 "Государство создает условия для создания крепких семей", - спикер Госдумы РФ Володин поддержал исключение семейных побоев из числа преступлений

Перевод семейного насилия из сферы уголовных преступлений в сферу административных правонарушений будет способствовать укреплению семей.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин, комментируя законопроект о декриминализации мелких семейных побоев.

"Мы смотрели и анализ, и итоги социологических исследований, и мы видим, что большинство общества - 59% - высказалось за то, чтобы жестко не регулировать вопросы в таких незначительных конфликтах, которые не повлекли вред здоровью", - сказал он.

"Нам важно, чтобы не было вмешательства в семью, нам важно, чтобы эти вопросы воспринимались обществом так, что государство создает условия для создания крепких семей. Но вместе с этим должны быть меры защиты от семейного насилия, и здесь необходим диалог. Этот диалог проведен", - добавил Володин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "В этом году составлено более 61 тыс. протоколов по фактам насилия в семье. В судах рассмотрено более 9 тыс. таких протоколов", - замглавы Нацполиции Бушуев

Напомним, законопроект, который Госдума приняла в первом чтении и будет рассматривать 25 января во втором, определяет, что легкие побои в семье, совершенные впервые, будут караться как административное правонарушение, а при вторичном случае - уже как уголовное преступление.
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Та все логічно. Як там кацапи кажуть"бьёть значит любеть".
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по кацапской логике получается, что отсутствие наказания за хранение наркотиков будет способствовать борьбе с ними
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интересно Володина дома пиз++т жена или тёща?))) ну с Медведевым то всё ясно))) его даже кот пиз--т))а вот по володину есть ещё вопросы)))
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У володина пьяный батя мать швею пис* дил,он не видит тут проблемы,все в рашкетак живуш😊
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Цікаво подивитися на тих кому потрібна така міцна сім'я.
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Тільки через дебелу загорожу треба дивитися, якщо так цікаво.
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возможно кацапостану будет только на пользу, если вата перебьёт друг друга.
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Там вже на РФ якийсь твій добродій дуже хоче якоїсь таємної помсти.
Почитай краще ось це, порозважайся та попишайся за нашого героя Помаранчевої революції.
Звідси і нижче. 24.01.2017 08:36
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это фсе))) "предвзятое отношение к администратору форума")))))))

петро , который багряный не в курсе что администраторы форума новостных лент не стряпают))) Пэцю, то писал бы уж к редакторам)))
О, Боже (лицорука))))))))))
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я даже не понял сначала))) думал уж из самого РФ -козлостана мстить будут))) Ишо охотиться начнут. Ну, как на антоху
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Я б ещё подсказал им идею раздать в семьи новые электродубинки, которые для их подлиции будут выдавать! Крепкость таких семей будет заряжена силой!
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бьет значит любит))) домострой - в каждый дом и не только православным,а и всем жителям цапии)))
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напиться боярышника, избить жену, трахнуть по пьяни соседа - это все духовные скрепы страны-бензоколонки.
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До речі нагадує пропозицію про жіночі обрізання. Тільки масштаби менші.
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Царица Небесная!!! Чем же ее так?Неужто кулаком? Как же они детей после этого делают?
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у них для производства детей есть особые нанотехнологии
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Если даже в кругу семьи в РФ узаконивают мордобитие, то что можно говорить об этом государстве в целом. РФ это государство террорист №1 и им управляет военный преступник - Путин
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Кацапия возвращается к истокам!
Домостро́й» - пам'ятка російської літератури, літературний твір в жанрі «повчань», збірка правил і порад. Найбільш відомий в редакції середини XVI століття, ймовірно складеної протопопом Благовещинського монастиря у Москві - Сильвестром, духівником Івана Грозного. До складу «Домострою» входять поради з релігійних, суспільних, родинних, господарських й інших питань.

Найбільшу увагу привертали місця тексту, де описувалися рекомендації жорстоких покарань членів родини: чоловік мусив «буті грозою для дружини», також рекомендувалося суворо карати дітей і дружину за різні провини, в тому числі «ламати непокірним ребра», «батогом стьобати з вини дивлячись».
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Бездоказові вчинки. Цензор зайнявся філософськими питаннями на тему чому ваза не ваза. В стилі штату АП гаранта.
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просто разрыв сознания! монголы! укрепляют семьи алконавтов и малоимущих смягчением статьи за побои ! типа, положи червонец и можешь 3,14сдить женушку )))))
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Кумедна все ж таки московська клоака , країна перевертень .
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Нужно им предложить Госдуму укреплять. И Кличка на стажировку подкинуть, ненадолго. Я думаю, ему 2-3 раунда хватит, шоб всех укрепить.
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О, можно Кличка не посылать. Просто объяснить Валуеву ситуацию. Так, конечно, будет дольше, зато своими силами



http://www.vesti.ru/doc.html?id=155889&m=2
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надо вынести предложение на рассмотрение в их гей-клуб (госдуму), чтобы их всех хорошенько отп**или их же цепные псы из гэбни и ментуры.... ну так, для укрепления семейного духа в семьях этих дебилов...тем более, персонал обучен избивать беззащитных людей, и вроде как ничего больше не умеет... хоть раз послужат доброму делу
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Ну...это перебор. Но у нас даже в раде деруться! Че тут обсуждать? Нельзя никого бить. Хоть до некоторых и не доходит по-другому
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Там классно Жирик высказался по этому поводу. Точно не помню, но где-то так: "Ну, дала жена мужу сковородкой по голове, помер. Так и что? Сажать лет на 7? НЕт, просто мелкое хулиганство - административная ответственность ".
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В цій парі також мають місце сімейні побої ?
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Хм... Чтобы создать русской бабе крепкую семью надо иметь крепкую башку.

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Звичайні школи там скоро закриють. Зате будуть церковно-приходські ...
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хороший тамада , и конкурсы хорошие тоесть , закон хороший , как раз для казломордого стада , избивать родню так скрепно
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Не понимаю. Может логика такая - разводы не запрещены, можно просто разойтись. А если муж или жена подали заяву про побои...отношения только хуже после этого станут, такая логика? Но государство больше не защитит, если что...
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А вот в школах дети наглые.....тут не знаю даже.
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Konesjno, kuda krepcje - nalivajet muzju polnuju glotku spirtosoderzjasjcjuju zjidkostj i tut zje dlja sebe ljubimova nogi razdvigajet - eto realjno tak proizhodit, razskazivali te, kto nebudet mne vratj - eto pocjti kak sostjezanije u etih rjuskih bab.
kstati, tozje i s natshkami proizhodit, ili tak skazatj, mesto menjajet no nravi net.
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Идеология России : ЛОЖЬ, КОРРУПЦИЯ, НАСИЛИЕ,АГРЕССИЯ.
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"Бьет - значит любит"-кацапская народная поговорка
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Пусть больше таких законов принимают в этой помойке.Можно еще разрешить друг другу скальпы снимать и горла грызть.Может передохнет половина.Воздух чище станет.Воняет уже по всей планете Какая страна варварская такие и законы.
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навіщо це обговорювати.
Це їх вибір.
До цівілізації їм як до Місяця рачки!!!!!!!!
Повернулись до феодалізму і фан їм у ........... руки - ГОЛОВНЕ без НАС.
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вони до нас лізуть і вважають, що ми такі самі, як вони.
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- Ты меня любишь?
- Нет....
И снова сопля потекла....(с)
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Дикая страна, дикие нравы. Для кацапстана, это нормально. Декриминализация побоев.

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Рулить россией легче, благо дураков хватает. По крайне мере легче чем этим корытом ...

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Так должны мужья любить своих жен, как свои тела: любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церковь
Послание к Ефесяням 5 глава 28-29 стих
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Государство создает условия для создания крепких семей", - спикер Госдумы РФ Володин поддержал исключение семейных побоев из числа преступлений
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