 Адвокаты Ефремова заявили отвод двум судьям: в заседании объявлен перерыв

Об этом сообщает "112 Украина", передает Цензор.НЕТ.
Сегодня на заседании присутствуют сразу два защитника Ефремова. Сторона обвинения - прокуроры ГПУ.
Коллегия судей будет принимать решения по жалобам адвокатов об отводе двух судей. Кроме того, в составе коллегии сегодня произошли изменения из-за того, что одному из судей стало плохо.
"В начале заседания у суда состоялся пикет, организованный местными активистами одной из общественных организаций, "Национальным корпусом". Они громко выкрикивали свои требования о справедливом суде, а также пришли в зал и передали обвиняемому сухари и чай. Адвокаты сочли пикет давлением на правосудие и потребовали принять меры", - сообщает издание.
Напомним, ранее экс-лидера парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова конвоировали в Луганскую область.
Ефремова задержали 30 июля 2016 года в аэропорту Киева по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
24 ноября Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей для Ефремова до 22 января 2017 года.
4 января 2017 года Управление по расследованию совершенных преступными организациями преступлений Генеральной прокуратуры Украины направило обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Ефремова в суд.
В феврале 2015 года ГПУ уже задерживала Ефремова. Позже он был арестован с возможностью выхода под залог в 3,7 млн грн. Однако экс-"регионал" вышел из СИЗО, так как за него внес залог Борис Колесников. По данным следствия, выдвинутые Ефремову обвинения касались финансирования сепаратистов на Луганщине.
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все одно ви цю мразь непосадите.
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