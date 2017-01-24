 Боевики осуществили один из самых масштабных минометных обстрелов Красногоровки за последнее время: 80 мин за неполных 3 часа, - штаб

Об этом сообщил сегодня на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает Цензор.НЕТ.
Так, по его словам в Красногоровке российско-оккупационные войска вели себя крайне агрессивно, проведя один из самых масштабных минометных обстрелов последних месяцев на этом участке фронта: "За неполных три часа боевики со стороны Старомихайловки выпустили по нашим позициям более 80 мин различных калибров".
"На линии фронта от Павлополя к Широкино перестрелки продолжались в течение всего дня. При этом тяжелое вооружение (минометы) применялось противником только на крайнем юге и только в темное время суток", - сообщил Мотузяник.
Вместе с тем, в Новотроицком второй день подряд был активен снайпер противника.
"Всего за минувшие сутки на мариупольском направлении состоялось 26 вражеских обстрелов, пятая часть которых - из минометов", - отметил спикер АТО.
Как сообщалось ранее, за минувшие сутки в результате боевых действий двое украинских воинов получили ранения.
564 2
Материалы по теме: Агрессия России против Украины
Президент Финляндии - Порошенко: Если мы можем как-то помочь в Минских договоренностях, мы сделаем все, что сможем(9)
Украинские воины отбили атаку боевиков в районе Калиновки. Понеся потери, враг отступил, - Тымчук(27)
Боевик "ЛНР" из Одессы пойдет под суд(8)
В плену у боевиков остается 110 заложников, 3100 человек освобождены, - Тандит(14)
Польский урок противодействия российской аргессии для Украины(0)
Санкции против делегации РФ в ПАСЕ должны сохраняться до восстановления целостности Украины, - Беца(44)
"Украина ничего не боится. Мы готовы защищать суверенитет и территориальную целостность нашего государства", - Порошенко(204)
Ответить
Ответить