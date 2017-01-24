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 Боевики осуществили один из самых масштабных минометных обстрелов Красногоровки за последнее время: 80 мин за неполных 3 часа, - штаб

Районами основных боевых действий на мариупольском направлении были рубежи обороны вблизи Красногоровки и восточные подступы к Мариуполю.

Об этом сообщил сегодня на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает Цензор.НЕТ.

Так, по его словам в Красногоровке российско-оккупационные войска вели себя крайне агрессивно, проведя один из самых масштабных минометных обстрелов последних месяцев на этом участке фронта: "За неполных три часа боевики со стороны Старомихайловки выпустили по нашим позициям более 80 мин различных калибров".

"На линии фронта от Павлополя к Широкино перестрелки продолжались в течение всего дня. При этом тяжелое вооружение (минометы) применялось противником только на крайнем юге и только в темное время суток", - сообщил Мотузяник.

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Вместе с тем, в Новотроицком второй день подряд был активен снайпер противника.

"Всего за минувшие сутки на мариупольском направлении состоялось 26 вражеских обстрелов, пятая часть которых - из минометов", - отметил спикер АТО.

Как сообщалось ранее, за минувшие сутки в результате боевых действий двое украинских воинов получили ранения.
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Интересно, там завод, который делает огнеупорные кирпичи, уцелел?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБоевики осуществили один из самых масштабных минометных обстрелов Красногоровки за последнее время: 80 мин за неполных 3 часа, - штаб
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