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 Жизни 6-летнего мальчика, в которого стреляли в Днепре, ничего не угрожает: операцию провели, пуля удалена, - врачи

Мальчик до завтра будет находиться в реанимации.

Об этом сообщил директор Днепропетровской областной детской клинической больнице Александр Хитрик, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

"Врачи провели операцию, пуля удалена, состояние малыша средней степени тяжести, его жизни уже ничего не угрожает", - сказал он.

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По его словам, до завтра ребенок будет находиться в реанимации.

Вместе с тем, сотрудник отдела коммуникации Нацполиции в Днепропетровской области Анна Страчевская уточнила, что в 6-летнего мальчика в Днепре стреляли из пневматического оружия.

"Мальчик был в незастегнутой куртке, поэтому пуля прошла в грудь, это проникающее ранение. Предварительно можем говорить, что выстрел был из пневматического оружия", - сказала Страчевская.

По ее словам, сейчас полиция отрабатывает места сбыта оружия, магазины, прилегающие дома, привлекали собаку из кинологической службы. "Делаем все возможное, чтобы установить лицо стрелявшего", - заверили в Нацполиции.

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"Мать во время опросов говорила, что видела вблизи в арке парней, которые стояли там, и сам выстрел якобы был с того места. Мы проверяем информацию, подтвердить сейчас это не могу", - рассказала Страчевская.

Ранее в Нацполиции сообщили, что 23 января во время прогулки с семьей был ранен 6-летний мальчик.
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Не за це мова, звісно тварини. Я від першої новини отетерів-тільки це у голову прийшло.
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Чёт терзают смутные сомнения,если эта пневматика то стрелять должны были практически в упор и то пневматика весьма мощная должна быть чтобы такое проникающее было.
С 10 метров уже никакая пневматика такого не сделала
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З нею навіть полюють, з тої пневматики, і успішно.
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На воробьёв да,но как пишут новости с расстояния откуда-то что не видели родители и такое проникающее(куртка растёгнута но одежда была) с такими последствиями странно
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А наркоманам не только руки ампутировать.
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не удивлюсь если власть до такого опустилась, чтобы прикрыть продажу пневматического оружия
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Почему и нет ? Для защиты оно не годиться . Котов , голубей бить берут в основном .
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Это тоже есть ( подростков не проконтролируешь ) , плюс наркоманы - алкаши могут так развлекаться. Я не первый раз слышу что так развлекаются.
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Последствия того, что пневматику может купить любой: наркоман, алкоголик, сумасшедший. Пора и пневматику продавать через медкомиссию и разрешительную систему, ибо психов у нас много.
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Хлобчику здоровя, а вот вилки столові також через медкомісії
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А депутаты проходят психологические тесты имея на руках огнестрел?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЖизни 6-летнего мальчика, в которого стреляли в Днепре, ничего не угрожает: операцию провели, пуля удалена, - врачи
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