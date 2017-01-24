 Жизни 6-летнего мальчика, в которого стреляли в Днепре, ничего не угрожает: операцию провели, пуля удалена, - врачи

Об этом сообщил директор Днепропетровской областной детской клинической больнице Александр Хитрик, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
"Врачи провели операцию, пуля удалена, состояние малыша средней степени тяжести, его жизни уже ничего не угрожает", - сказал он.
По его словам, до завтра ребенок будет находиться в реанимации.
Вместе с тем, сотрудник отдела коммуникации Нацполиции в Днепропетровской области Анна Страчевская уточнила, что в 6-летнего мальчика в Днепре стреляли из пневматического оружия.
"Мальчик был в незастегнутой куртке, поэтому пуля прошла в грудь, это проникающее ранение. Предварительно можем говорить, что выстрел был из пневматического оружия", - сказала Страчевская.
По ее словам, сейчас полиция отрабатывает места сбыта оружия, магазины, прилегающие дома, привлекали собаку из кинологической службы. "Делаем все возможное, чтобы установить лицо стрелявшего", - заверили в Нацполиции.
"Мать во время опросов говорила, что видела вблизи в арке парней, которые стояли там, и сам выстрел якобы был с того места. Мы проверяем информацию, подтвердить сейчас это не могу", - рассказала Страчевская.
Ранее в Нацполиции сообщили, что 23 января во время прогулки с семьей был ранен 6-летний мальчик.
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С 10 метров уже никакая пневматика такого не сделала
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