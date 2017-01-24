 Эстония проголосует за продление санкций ЕС против России, - премьер-министр Ратас

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил премьер-министр Эстонии Юри Ратас.
"По всей вероятности, все партнеры по коалиции хотели бы выстраивать отношения (с Россией. - ред.). Россия - наш сосед, как Латвия или Финляндия. Но мы все знаем нынешнюю ситуацию между Европейским Союзом и Россией. А Эстония - член Европейского Союза", - сказал он.
Глава правительства подтвердил намерение голосовать за продление санкций против России. "Как я и сказал, Эстония для Европейского Союза - очень стабильный партнер. Если мы хотим, чтобы Европейский Союз продолжал существовать, то да (будем голосовать за продление санкций. - ред.)", - пояснил Ратас.
"Россия - наш сосед, там большой рынок, многие фирмы хотят там работать. Но позицию Эстонии мы формируем вместе с Европейским Союзом и нашими партнерами, например, Финляндией. У нас больше нет с Россией таких тесных экономических связей, как раньше. Что касается санкций, то они влияют на все европейские государства. Но это не самое важное. Важнее то, что мы действуем в рамках международного права", - заявил премьер-министр.
Напомним, ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Эстония выступает за сохранение санкций против России до полного выполнения ею Минских договоренностей и своих международных обязательств.
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Правоохоронці виявили під час обшуку житла колишнього заступника генерального прокурора часів Януковича Рената Кузьміна незвичайний "сувенір" - золоту лопату.
Про це повідомляє "Лівий берег", посилаючись на одного з соратників екс-прокурора, який нині проживає в Росії. Обшук у Кузьміна проводився в рамках розслідування кримінальної справи щодо нього.
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Правоохоронці знайшли в будинку Кузьміна велику кількість цінностей, документи і матеріали, що викликали інтерес у слідчих. Крім того, у його помешканні виявили цікавий "сувенір" - золоту лопату. Вона за розмірами співпадає зі звичайним садовим інвентарем, але відлита з дорогоцінного металу.
Колишнього першого заступника генпрокурора Рената Кузьміна підозрюють в причетності до ряду тяжких злочинів. Якщо суд доведе його провину, то чиновнику часів Януковича загрожує провести у в'язниці до 10 років.
Він проходить як підозрюваний в організації в 2010 році незаконного затримання колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Кузьміна вже оголосили в державний розшуку.
Нагадаємо, портал "Знай.ua" повідомляв, Печерський суд Києва арештував особняк колишнього заступника генерального прокурора Рената Кузьміна. Будинок розташований в Пущі-Водиці.
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А помягче никак? Скажем, Монако? А то сразу ходить с козырей...
Хотя, куда Петя приедет, там и успех!!! Сейчас и Финляндия как отмочит!!!
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Ты прав! Имеет бооольшой авторитет. И скажет, как отрежет... Остальные в мире и на границе только повторяют за мировым лидером!
Ты не врешь,помню как рашка и мировой член хлопали крыльями,кукарекали против переноса памятника красной армии в Таллинне,его очень испугались ,аж засвистел тот памятник😊Пришлось мировому лидеру взглотнуть,как диды
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кумедний ти кацапчєг...
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