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Все про:премьер (1505) Россия (64859) санкции (5816) Эстония (459) Евросоюз (11474)

 Эстония проголосует за продление санкций ЕС против России, - премьер-министр Ратас

Санкции против России должны быть продлены, и Эстония будет за это голосовать в рамках Евросоюза.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил премьер-министр Эстонии Юри Ратас.

"По всей вероятности, все партнеры по коалиции хотели бы выстраивать отношения (с Россией. - ред.). Россия - наш сосед, как Латвия или Финляндия. Но мы все знаем нынешнюю ситуацию между Европейским Союзом и Россией. А Эстония - член Европейского Союза", - сказал он.

Глава правительства подтвердил намерение голосовать за продление санкций против России. "Как я и сказал, Эстония для Европейского Союза - очень стабильный партнер. Если мы хотим, чтобы Европейский Союз продолжал существовать, то да (будем голосовать за продление санкций. - ред.)", - пояснил Ратас.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы будем очень рады, если Европа и Америка отменят свои санкции в том случае, если Россия выполнит Минские соглашения", - Порошенко

"Россия - наш сосед, там большой рынок, многие фирмы хотят там работать. Но позицию Эстонии мы формируем вместе с Европейским Союзом и нашими партнерами, например, Финляндией. У нас больше нет с Россией таких тесных экономических связей, как раньше. Что касается санкций, то они влияют на все европейские государства. Но это не самое важное. Важнее то, что мы действуем в рамках международного права", - заявил премьер-министр.

Напомним, ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Эстония выступает за сохранение санкций против России до полного выполнения ею Минских договоренностей и своих международных обязательств.



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У прокурора Януковича знайшли золоту лопату



Правоохоронці виявили під час обшуку житла колишнього заступника генерального прокурора часів Януковича Рената Кузьміна незвичайний "сувенір" - золоту лопату.
Про це повідомляє "Лівий берег", посилаючись на одного з соратників екс-прокурора, який нині проживає в Росії. Обшук у Кузьміна проводився в рамках розслідування кримінальної справи щодо нього.
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Правоохоронці знайшли в будинку Кузьміна велику кількість цінностей, документи і матеріали, що викликали інтерес у слідчих. Крім того, у його помешканні виявили цікавий "сувенір" - золоту лопату. Вона за розмірами співпадає зі звичайним садовим інвентарем, але відлита з дорогоцінного металу.
Колишнього першого заступника генпрокурора Рената Кузьміна підозрюють в причетності до ряду тяжких злочинів. Якщо суд доведе його провину, то чиновнику часів Януковича загрожує провести у в'язниці до 10 років.
Він проходить як підозрюваний в організації в 2010 році незаконного затримання колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Кузьміна вже оголосили в державний розшуку.
Нагадаємо, портал "Знай.ua" повідомляв, Печерський суд Києва арештував особняк колишнього заступника генерального прокурора Рената Кузьміна. Будинок розташований в Пущі-Водиці.
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Блины с нее наварачивал. Надо же скрепы поддерживать.))))
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Путин со приспешниками нервно пьют валокордин...
А помягче никак? Скажем, Монако? А то сразу ходить с козырей...
Хотя, куда Петя приедет, там и успех!!! Сейчас и Финляндия как отмочит!!!
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Парашка имеет огромный авторитет в мире и на границах😊
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Ты прав! Имеет бооольшой авторитет. И скажет, как отрежет... Остальные в мире и на границе только повторяют за мировым лидером!
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Это он у вас винторогий типа мировой лидер. А во всем мире ему поджопники только отвешивают. Уже повыгоняли Раиссу от куда только можно.
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разве что в терроризме бензоколонка в мировых лидерах
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Да что-то я только его видела на фото, целующего мальчика в пупок. Другие президентф до такого не додумались. На счет скажет это точно - 40 млн нищих в России и российские простигосподи самые лучшие в мире. Просто пЭрла.
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За мировым пидером повторяют только мировые геи.
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Щас... Смайлика плевательного не нашел...
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Эстония слабая... Та и у нас жлобы у власти, коррупция...порошенко. Нам надо кого- то...чтоб все боялись..типо Кадырова
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а в россии все боятся Кадырова? Чечня - круто, да, Яна?
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jesli na stoljko krasiva, kak umna, to detjam na vecjer jejo lucjsje ne vidatj.
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Я чисто гипотетически...а что он мог бы порядок навести. Года бы хватило....
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Порядок наводят люди сами. А вот рабам действительно нужна сильная рука, а лучше бандит типа Сталина, что бы из стойла не разбегались.
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да почему же гипотетически? вон как россиюшку в коленно-локтевую ставит, а российским Янам нравится
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К РамзанкеДырову съезди может возьмет тебя в свой гарем.)))))))))))))))
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ты бы определилась бы - таки умная или красивая))))
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NL Василий Филин
Ты прав! Имеет бооольшой авторитет. И скажет, как отрежет... Остальные в мире и на границе только повторяют за мировым лидером!

Ты не врешь,помню как рашка и мировой член хлопали крыльями,кукарекали против переноса памятника красной армии в Таллинне,его очень испугались ,аж засвистел тот памятник😊Пришлось мировому лидеру взглотнуть,как диды
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nee nu bilo tam konecjno gorjecjo, kstati, teperj otkrivajetsa nekotorije podrobnosti, po prosjbe praviteljstva Estniji, k granice estoniji, bili podtjanuti spec sili Latviji, nu ne mozjem mi svoih sosedei i druzei odnih s kacapami ostavitj, kstati i dolzjok za Latvijei (nu horosj, tam Valku i Valgu podelili, tak skazatj razsjcjetalis za pomosjcj 1918, no serovno, kak to, nu kak bi cjutj v dolgu pered estami, kotorije bronjepojezdom v nuzjnij moment pomogli i krasnih svolocjei razbili tak, sjto, cjlenin srazu bil gotov mir podpisatj, lisjbi daljsje v mackvu i Petrograd ne dvinuli mi voiska.
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А кто того самого Ленина поддержал? Не латышские красные стрелки случаем?
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всьо? картинки закінчилися? :D
кумедний ти кацапчєг...
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Смешные эти угро-фины. против России вякают
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Daaak,nikomu net delo do premierministra Estonia..............))))))))).........................my sami nanevo pljujom-on iz partii centristov,kovo vybirajut russkije i pensionery i u kotorova jest dogovor sodruzestva s partii Jedinaja Rossija iz Mordora................))))))))))))...................nas toze ot etih svinei osvobozdajet tolko voina..........................
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Ладно...некогда мне тут с вами. Не нравиться Р. Кадыров - предложите свою кандидатуру. Хуже порошенка все равно никого нет... Тот хоть волю имеет и стремления к чему-то. Потому я о нем написала.
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К чему может стремится недоучка и головорез? Только к тому что бы его холуи восхволяли и дань платили. Не такая мразь пускай у вас остается.
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Окраинцы вы так и не поняли, Эстония, это территория с населением около 2 млн, 10% от населения Москвы, живущая на подачки от ЕС, ее мнение равно вашему мнению в СНГ, то есть 0
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭстония проголосует за продление санкций ЕС против России, - премьер-министр Ратас
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