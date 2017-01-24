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Все про:вода (665) Киев (15916) Киевводоканал (64) проверка (383)

 Коммунальщики начали рейды по квартирам киевлян: проверяют водоиспользование

Для корректных расчетов с клиентами, устранения злоупотреблений со стороны недобросовестных потребителей и актуализации абонентской базы "Киевводоканал" начинает проверки водопользования в квартирах многоэтажных домов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

"В субботу, 21 января, наши специалисты уже поработали по ряду адресов. Проверяли состояние счетчиков холодной воды и делали контрольное снятие показаний, проводили информационно-разъяснительную работу, вручали предупреждения об имеющихся долгах, а также возвращали подписанные экземпляры договоров", - сказано в сообщении.

В общем, по информации пресс-службы компании, инспекторы побывали в 32 столичных домах - по ул. Академика Вильямса, Драгоманова, Цветаевой, на просп. Броварском, ул. Регенераторной, Городской, Попова, Макеевской, б-ре Леси Украинки, ул. Киквидзе, Коновальца, Вышгородской, Зодчих, Выборгской, Янгеля и ул. А. Шмидта.

Всего инспекторы осуществили 1 тыс. 195 контрольных снятий показаний. При этом 160 квартирных приборов учета сразу опечатали и зафиксировали объемы использованной холодной воды. Еще 103 счетчика внесли в реестр требующих поверки.

Кроме того, 176 крупнейших должников получили предупреждение о последствиях неуплаты задолженности, а 181 житель - подписанный экземпляр договора.

Отмечается, что такие меры "Киевводоканал" намерен проводить регулярно. При этом, в случае отказа в допуске к приборам учета, непредоставления информации работникам "Киевводоканала" или уклонения от надлежащей поверки счетчиков предприятие будет вынуждено переводить потребителей на общие расчеты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жители столицы задолжали миллиард гривен "Киевводоканалу"

Также инспекторы "Киевводаканала" будут уделять особое внимание квартирам без учетных средств, которым из-за отсутствия сведений, начисления осуществляются в соответствии с количеством зарегистрированных в квартире лиц: "Фактически проживающих может быть значительно больше. К сожалению, за потребленную этими жителями холодную воду в результате платят соседи без счетчиков. При обнаружении таких нарушений, киевлянам будет предлагаться механизм расчета исключительно за потребленное".

"В этот четверг, 26 января, наши специалисты будут работать по ул. М. Якубовского, 9 в Голосеевском районе. Будут осуществлять контрольные снятия показаний и, при необходимости, пломбировать квартирные приборы учета.

Мы будем регулярно обновлять информацию и сообщать об актуальных графиках работы инспекторов "Киевводоканала".

Обращаем внимание, наши специалисты всегда имеют при себе соответствующее удостоверение и фиксируют все действия техническими актами. Кроме того, в перспективе все сотрудники будут обеспечены еще и спецодеждой", - отметили в пресс-службе "Киевводоканала".

Напомним, ранее "Киевводоканал" предложил осуществить реструктуризацию долгов за услуги для киевлян. При этом каждому потребителю обещают индивидуальный подход.
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Проверять нужно и холодная вода стоит нормально, но вот остальные суммы коммунальных услуг за гранью разума.
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Ахметке? А Петро Офшорный не осмеливается своего бизнес-партнёра подобным укорять.
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Категорически у алигархов красть грешно. Себестоимость газа 70 коп - нам продают по 7грн.. Живем в радиации, "дишим" радиацией, а платим почти как в Америке. Куб гарячей воды 85 грн. - это нормально? А теперь вопрос - Кто у кого ворует? Еще твари не разрешают огнестрельное оружие - бояться что народ перестреляет их как куропаток!
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О каких проверках может идти речь,если нет полного обеспечения комфорта поставляемых услуг ? Тоже самое касается разбавленного газа,который не греет.Это чистой воды грабеж.Требующий ответных карательных мер.
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Водичка холодная в кране есть? Унитазом пользуешься? Какие могут быть вопросы к водоканалу тогда?
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В Днепре надо просить водоканал убрать сетку на входе в очистную станцию . Так мы сможем добавить в воду крупу , картошку , специи и варить суп с лягушками .
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Коммунальщики Коммунальщики начали рейды по квартирам киевлян: проверяют водоиспользование: проверяют водоиспользование
Рейдеры начали ходить по квартирам киевлян ! Будьте осторожны !
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Интересно сколько ты без воды и канализации протянешь?
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А в ФБ розповсюджують картинку з попередженням про банду яка ходить по хатах і під приводом перевірки лічильників води підмішує клофелін кудись там ,після того як власники квартири непритомніють виносять все з хати .
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да этим мэмам-дочкам уже не один десяток лет..
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На паРаше платежи ещё выше чем у нас, Крым это Украина,и ворованое прийдется вернуть,а тебе в спам коземординка.
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У вас на Руси ? )))) Где Русь а где твое Залесье ,никогда твоя засРашка небыла Русью,изыйди рязанский бот )))
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Придурок-слово "субсидия" тебе знакома?А паРаша-это твоя гнилоРашка,где ты сидишь у мокшанского болота
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на твоей срусси согласно твоим же срусайтам лишнехромосомный 50% пэнсов крепенько так сосёт последний куй без соли доедають,а после того как твой ампиратор всея срусси уже настроился принять план кудрина по выходу из крызыса, то как лента.сру твоя написала будут сосать все 90 %пэнсов.ты отвлякись от мятодички убогий да погугли свои срусайты почитай,лента сру,мк,......
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В 2017 году в Крыму трижды запланировано повышение тарифов на водоснабжение и водоотведение.
Кроме повышения тарифа с 1 января цена на воду также поднимется с 1 июля и с 1 октября 2017 года.
"Для отдельных территорий, где установленный тариф на воду и стоки не достиг экономически обоснованного уровня, изменение стоимости услуг водоснабжения и водоотведения произойдет 1 января, 1 июля и 1 октября 2017 года", - сообщили в крымском комитете по ценам и тарифам.
По данным ведомства, в среднем каждое повышение тарифа для населения составит 15%.
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В Крыму установлены тарифы на тепловую энергию для потребителей предприятия "Крымтеплокоммунэнерго" на 2017 год.
Как сообщает крымский комитет по ценам и тарифам, в будущем году стоимость тепловой энергии повысится дважды - с 1 января и с 1 июля 2017 года. При этом рост тарифа для населения в первом полугодии в среднем составит 10%, во втором полугодии - 15%.
Также сообщается, что тарифы для бытовых потребителей Керчи, Ленинского района, поселка Багерово и Судака с 1 января 2017 года достигнут экономически обоснованного уровня, в связи с чем их изменение с 1 июля 2017 года не запланировано.
Как сообщали "События Крыма", в следующем году в Крыму дважды повысят стоимость электроэнергии для населения - с 1 января и с 1 июля 2017 г. В среднем единоразовое повышение составит 15%.
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Совок конченый! Когда вы дебилы угомонитесь ломиться в в двери посмотеть счетчик!Есть контора облэнерго там вообще конченых уродов с дурдома по набирали.
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Не могли бы Вы поделится методикой проверки счетчика не видя счетчика ?
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В нормальных странах счетчики стоят при входе в дом,никто для проверки в жилище не ломится.
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а как счётчик на воду прицепить у входа в квартиру, разводка внутри, на общий стояк ведь не поставишь , это тогда надо будет раскидывать на всех одинаково всю сумму кому оно надо если кто-то только ночью дома бывает, ванна, ну что-то приготовить, а у других семья, малые дети стирка и тд. куда цеплять счётчик на воду при входе?
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При входе в дом?????Смешной анекдот.Так и вижу,30 этажный дом,10 квартир на каждом этаже и по 3 тубы в каждую квартиру с самого низа-итого,на последний этаж всего 30 труб надо затянуть.Класс!!!Ты сам до такого додумался?
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В развитых стран давно используют удаленный опрос счетчиков и системы беспроводного опроса. Придурковатые контролеры пережиток прошлого.
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Там контролеру надо 2000 евро в месяц башляль, а здесь - 100. Вот власть имущие и жлобствуют.
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Ми вас обов'язково звільнимо ! Не хвилюйтесь ,повернемо Крим в Україну !
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Не витрачай дарма час ,а вчи українську і кримсько-татарську мови .
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Навіщо Ви відповідаєте убогому тролю? Дайте сигнал модератору і троль зіллється в каналізацію.
А щодо криму - так ми віддали крисчан на перевиховання. Хіба не так?
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Вооо, і нафіга Мені лічильник!!! Перші "наводчики" грабіжників!!! ))))
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ко мне приходили, послал проверять на фабрику Рошен
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следующий этап- измерение длины полового члена у кого длиннее 45см оптимизировать
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https://101covet.com/archives/2346 Ось тут про банду клофелінщиків яки маскуються під перевіряльників води.
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Пару недель назад то ли Рева, то ли Розенко , то ли ещё какой-то реформатор рассказывали, шо исправно платят 95% потребителей и план перевыполняется!)))
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А за Лугандон хто платити має, "тамженашилюди" чи що, не дуркуйте кияни,поводьтесь чемно )))) )))))
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И опять трехпидальный велосипед.

Ну посмотрите как это организованно в Германии: водоснабжающая организация никого не спрашивая устанавливает счетчики в квартирах (стоимость входит в стоимость воды) с передачей данных по ВайФай на центральный компьютер. Замена счетчиков производится один раз в 5-ть лет.
Тоже самое и с горячей водой и отоплением. Только замена счетчиков на отоплении производится раз в 10-ть лет.
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И неплохо бы еще ввести электронную систему учета оплаты. У плательщика имеется специальная карта, на которую он зачисляет деньги за определенный объем коммунальных услуг. На входе в дом (квартиру) стоит специальный кард-ридер, в который эта карта вставлена. Как только на карте заканчивается, скажем, предоплаченный объем холодной воды, холодная вода автоматически перестает течь, пока на карту не будут зачислены средства за новый объем холодной воды.
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Без попереднього повідомлення і дільничого я їх в хату не впущу.
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А может они своим делом займутся, тем , за что им жильцы платят? Работать они не пробовали?
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А вот у меня вопрос ещё созрел на засыпку. Я для приготовлении пищи использую воду из бювета. Вода, холодная, которая подаётся через водопровод - абсолютно не пригодна из-за вкусовых качеств для приготовления пищи. Но считается таковой. Она воняет химикатами. Подходит только чтобы купаться, мыть посуду и других хозяйственных целей. Может она дороговата, а?
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Теперь Вам повысят тариф за поставку ценных ядохимикатов...
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"Фактически проживающих может быть значительно больше. К сожалению, за потребленную этими жителями холодную воду в результате платят соседи без счетчиков Источник: http://censor.net.ua/n424671

Еще и лапки своим собачкам-кошечкам моют после прогулки...
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А споживання і оплату на Даунбасі нема бажаючих перевірити ????))))
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Хай они заодно расскажут, кто конечный бенефициар! Кто получает деньги с этих всех платежей. Имена. Народ будет сильно удивлён, как их мало)))
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и на каком основании они могут без разрешения суда просочиться в приватизированное жилище?
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Потребитель согласно с условиями договора обязан их впустить. Они не "просачиваются". Не впустит, ну тогда уже другой разговор.
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Чому на електроенергію є електронні лічильники, які стоять за межами житла, а на воду слабо розробити?
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В Израиле они снаружи, но там почти нет минусовых температур. Да и тырить цветмет не принято...
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Не понимаю в чем новизна новизны?
У нас регулярно инспектор проверяет показания счетчиков.
Или в Киеве вламывается целая банда инспекторов и шмонает дом в поисках левой трубы?

Помнится, меняли проводку времен Хрущева в доме, бо стены электричеством били. Так нас соседи заложили, типа левую ведем. Пришли сразу четыре здоровых типа, нас дома двое. А они рассыпаются по всей хате, приборчиками стены щупают.
Ничего не нашли. Ничего не пропало. Но на хрена тот адреналин нужен был. При том что трое соседей по двору воруют электричество, а двое - поливную воду. То что достоверно знаю. Но пришли ко мне, спасибо воровитым соседям.
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Люди на работе - какое хождение по квартирам ?
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Нормально так придумали.
Прийти с проверкой, когда хозяева на работе или в отъезде, и выписать уклонение от надлежащей проверки счетчиков что бы потом перевести на общие расчеты...
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Начните с Порошенки и так по очереди всю братию проверьте. Они наверняка не только воду пиз..ят
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Який ім понт пиздити , якщо за них держава все оплачує ))))
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Ахметов знатний рейдер, тож тепер і комунальщики стали рейдерами. Яка голова - такий і хвіст.
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Вот и пусть ходят к тем, кто лайкает такую хню. По три раза в день
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Контролер по газу (симпатичная девушка) просит сфоткать счётчик на её телефон. И тут-же переписывает показания в журнал. Минута делов и все в порядке.Не ломится в дом, ни скандалить не приходится.
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Ну, украинские коммунальщики - кони еще те! Летом 15 года написал заяву в наш местный водоканал: в квартире не живу, водой не пользуюсь, счетчика нет - не нужен просто, договор на водопотребление не заключал - прошу прийти, проверить (если не верите) и перестать начислять мне плату за воду. Суть ответа: а ты докажи. что там не живешь! - и продолжают начислять, да еще грозят отключением воды. Говорю им отключайте воду, я согласен. Думаете, отключили? НЕТ!!! , а бабки продолжают начислять, около 100 грн. за месяц на меня одного. В другой квартире, где живем втроем мы 100 грн. по счетчику платим больше чем за месяц!
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