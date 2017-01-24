 Коммунальщики начали рейды по квартирам киевлян: проверяют водоиспользование

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.
"В субботу, 21 января, наши специалисты уже поработали по ряду адресов. Проверяли состояние счетчиков холодной воды и делали контрольное снятие показаний, проводили информационно-разъяснительную работу, вручали предупреждения об имеющихся долгах, а также возвращали подписанные экземпляры договоров", - сказано в сообщении.
В общем, по информации пресс-службы компании, инспекторы побывали в 32 столичных домах - по ул. Академика Вильямса, Драгоманова, Цветаевой, на просп. Броварском, ул. Регенераторной, Городской, Попова, Макеевской, б-ре Леси Украинки, ул. Киквидзе, Коновальца, Вышгородской, Зодчих, Выборгской, Янгеля и ул. А. Шмидта.
Всего инспекторы осуществили 1 тыс. 195 контрольных снятий показаний. При этом 160 квартирных приборов учета сразу опечатали и зафиксировали объемы использованной холодной воды. Еще 103 счетчика внесли в реестр требующих поверки.
Кроме того, 176 крупнейших должников получили предупреждение о последствиях неуплаты задолженности, а 181 житель - подписанный экземпляр договора.
Отмечается, что такие меры "Киевводоканал" намерен проводить регулярно. При этом, в случае отказа в допуске к приборам учета, непредоставления информации работникам "Киевводоканала" или уклонения от надлежащей поверки счетчиков предприятие будет вынуждено переводить потребителей на общие расчеты.
Также инспекторы "Киевводаканала" будут уделять особое внимание квартирам без учетных средств, которым из-за отсутствия сведений, начисления осуществляются в соответствии с количеством зарегистрированных в квартире лиц: "Фактически проживающих может быть значительно больше. К сожалению, за потребленную этими жителями холодную воду в результате платят соседи без счетчиков. При обнаружении таких нарушений, киевлянам будет предлагаться механизм расчета исключительно за потребленное".
"В этот четверг, 26 января, наши специалисты будут работать по ул. М. Якубовского, 9 в Голосеевском районе. Будут осуществлять контрольные снятия показаний и, при необходимости, пломбировать квартирные приборы учета.
Мы будем регулярно обновлять информацию и сообщать об актуальных графиках работы инспекторов "Киевводоканала".
Обращаем внимание, наши специалисты всегда имеют при себе соответствующее удостоверение и фиксируют все действия техническими актами. Кроме того, в перспективе все сотрудники будут обеспечены еще и спецодеждой", - отметили в пресс-службе "Киевводоканала".
Напомним, ранее "Киевводоканал" предложил осуществить реструктуризацию долгов за услуги для киевлян. При этом каждому потребителю обещают индивидуальный подход.
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Рейдеры начали ходить по квартирам киевлян ! Будьте осторожны !
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Кроме повышения тарифа с 1 января цена на воду также поднимется с 1 июля и с 1 октября 2017 года.
"Для отдельных территорий, где установленный тариф на воду и стоки не достиг экономически обоснованного уровня, изменение стоимости услуг водоснабжения и водоотведения произойдет 1 января, 1 июля и 1 октября 2017 года", - сообщили в крымском комитете по ценам и тарифам.
По данным ведомства, в среднем каждое повышение тарифа для населения составит 15%.
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Как сообщает крымский комитет по ценам и тарифам, в будущем году стоимость тепловой энергии повысится дважды - с 1 января и с 1 июля 2017 года. При этом рост тарифа для населения в первом полугодии в среднем составит 10%, во втором полугодии - 15%.
Также сообщается, что тарифы для бытовых потребителей Керчи, Ленинского района, поселка Багерово и Судака с 1 января 2017 года достигнут экономически обоснованного уровня, в связи с чем их изменение с 1 июля 2017 года не запланировано.
Как сообщали "События Крыма", в следующем году в Крыму дважды повысят стоимость электроэнергии для населения - с 1 января и с 1 июля 2017 г. В среднем единоразовое повышение составит 15%.
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А щодо криму - так ми віддали крисчан на перевиховання. Хіба не так?
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Ну посмотрите как это организованно в Германии: водоснабжающая организация никого не спрашивая устанавливает счетчики в квартирах (стоимость входит в стоимость воды) с передачей данных по ВайФай на центральный компьютер. Замена счетчиков производится один раз в 5-ть лет.
Тоже самое и с горячей водой и отоплением. Только замена счетчиков на отоплении производится раз в 10-ть лет.
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Еще и лапки своим собачкам-кошечкам моют после прогулки...
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У нас регулярно инспектор проверяет показания счетчиков.
Или в Киеве вламывается целая банда инспекторов и шмонает дом в поисках левой трубы?
Помнится, меняли проводку времен Хрущева в доме, бо стены электричеством били. Так нас соседи заложили, типа левую ведем. Пришли сразу четыре здоровых типа, нас дома двое. А они рассыпаются по всей хате, приборчиками стены щупают.
Ничего не нашли. Ничего не пропало. Но на хрена тот адреналин нужен был. При том что трое соседей по двору воруют электричество, а двое - поливную воду. То что достоверно знаю. Но пришли ко мне, спасибо воровитым соседям.
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Прийти с проверкой, когда хозяева на работе или в отъезде, и выписать уклонение от надлежащей проверки счетчиков что бы потом перевести на общие расчеты...
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