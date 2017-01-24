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 Минобороны заявляет о недопуске украинской инспекции в места дислокации артиллерийских систем в Ростовской области РФ

Министерство обороны заявляет о недопуске украинской инспекции на места дислокации артиллерийских систем в воинских частях Ростовской области (Россия).

Об этом на брифинге сообщил руководитель многонациональной инспекционной группы Украины, которая проводила данную инспекцию Алексей Вершигора, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

"Инспекционной группой обнаружено и визуально подтверждено значительное скопление артиллерийских систем разных типов в районе Новочеркасска... Доступ инспекционной группы на данный объект был запрещен. Фотографирование указанной артиллерии также было запрещено", - сказал он.

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Вершигора отметил, что не исключает использование данной артиллерии для комплектования частей 150 мотострелковой дивизии, а также пророссийских террористических группировок на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, он подчеркнул, что в состав инспекционной комиссии также входили представители Канады и Дании.

Вершигора сообщил, что на данный момент уже сформировал штаб 150 мотострелковой дивизии в населенном пункте Персиановский в Ростовской области (50 км от государственной границы с Украиной).

Вершигора сообщил, что ведется активное перемещение боевой техники для сосредоточения в приграничных с Украиной районах Ростовской области.

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Кроме того, на 90% достроен военный городок для длительного дислоцирования данной дивизии.

Также Вершигора отметил, что никаких санкций за нарушение Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности Россией не предусмотрено

Напомним, Украина обвиняет Россию в нарушении Венского документа об укреплении безопасности в связи с формированием новой военной дивизии у украинской границы.

Ранее Россия дала согласие на проведение Украиной инспекции военных частей в одном из районов Ростовской области.

Площадь района, на территории которого запланирована проверка, составляет около 16 тыс. кв. км.
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А кому эти координаты нужны? Той алкашне, что на Геращенко покушение устроило? Так они не только читать, они и считать-то не умеют.
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Наверное не хотят лапотные что бы укрофашисты ржали над их мемориальными досками с фотками заблудившихся размещенных в штабе.
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Пат сталом! Задумали проводить инспекцию войск противника во время войны. Это же каким долбоебом надо быть и мало того еще и других, которые отказаться не сумели, дураками выставлять. Вы бы еще совместные учения провели, конечно на территории Украины, где-нибудь под Киевом.
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Чего переживаешь , амигрант? Поди в военкомат бундесвера и Кёнигберг верни вашей фрау. Советчик , тьху бля...
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1942 год...представители Вермахта не пустили представителей СССР для осмотра бронетехники в Польше....

Представили этот бред!!!???)))
А мы плять уже 3-и года в нем живет!!!)))
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ты прежде чем тупо шутить поинтересовался бы на основании чего проводятся эти инспекции. если бы до тебя дошел текст соглашения подписанного хрен знает когда, то ты бы понял что они (инспекции) никак не связаны с войной с педерастаном. точно так же наши ВВС участвуют в облете приграничной территориии приполярной нигерии.

даю наколку "Венские соглашения от 2011 года"
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угу... третий год Сталин обещал продать фабрику в Мюнхене и закрыть завод в Дрездене, исправно отчисляя налог в казну рейхсканцелярии...
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Так а они куда по барам ходили, если их никуда не пустили?
И нафига это шапито шоу, если "добрые соседи" пригнали отхерчили пакетам по нашим и опять на место дисклокации... что там инспекторовать...
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Они не устают доказывать что в минобороне одни идиоты!
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Инспектируй,не инспектируй-пох. Чему быть,того не миновать. Например,мемориального кладбища для это самой 150 мотострелковой дивизии.
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Навіщо взагалі туди було пертися, гниди совкові!?
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а вы так думали,что лазить позволят везде????наивные,да кацапам похеру на все соглашения и договора,для них существует два мнения-ихнее и неправильное,кто не с ними,тот против них,вот и все,зачем ездить по територии врага во время войны,выставляя себя на посмешище?для кацев наши осматривальщики вместе с датчанами и канадцами просто клоуны,или овцы на заклание,эту информацию на сегодняшний день можно легко,с огромным разрешением получить со спутника и без этой клоунады.
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Все нормально, есть соглашение, есть возможность проведения разведки
на територии врага без риска нужно ее использовать, там в инспекции не лохи!!!
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Они что, идиоты?! Какую-то миссию пускать! Да еще и международную! А вдруг какой-нито "бурятский шахтер" нарисуется . Как в свое время в Крыму. И расскажет "как всю ночь долбят по Украине". Ну, а сравнивать происходящее с ВОВ по-моему глупо. Тогда все было понятно. А сейчас у нас (благодаря нашему "мудрому" руководству) не война, а АТО. То есть оккупированные территории есть - а оккупантов (де-юре) нет. Дибилизм. А может и хуже
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМинобороны заявляет о недопуске украинской инспекции в места дислокации артиллерийских систем в Ростовской области РФ
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