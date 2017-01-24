 Минобороны заявляет о недопуске украинской инспекции на места дислокации артиллерийских систем в Ростовской области РФ

Об этом на брифинге сообщил руководитель многонациональной инспекционной группы Украины, которая проводила данную инспекцию Алексей Вершигора, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"Инспекционной группой обнаружено и визуально подтверждено значительное скопление артиллерийских систем разных типов в районе Новочеркасска... Доступ инспекционной группы на данный объект был запрещен. Фотографирование указанной артиллерии также было запрещено", - сказал он.
Вершигора отметил, что не исключает использование данной артиллерии для комплектования частей 150 мотострелковой дивизии, а также пророссийских террористических группировок на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
Кроме того, он подчеркнул, что в состав инспекционной комиссии также входили представители Канады и Дании.
Вершигора сообщил, что на данный момент уже сформировал штаб 150 мотострелковой дивизии в населенном пункте Персиановский в Ростовской области (50 км от государственной границы с Украиной).
Вершигора сообщил, что ведется активное перемещение боевой техники для сосредоточения в приграничных с Украиной районах Ростовской области.
Кроме того, на 90% достроен военный городок для длительного дислоцирования данной дивизии.
Также Вершигора отметил, что никаких санкций за нарушение Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности Россией не предусмотрено
Напомним, Украина обвиняет Россию в нарушении Венского документа об укреплении безопасности в связи с формированием новой военной дивизии у украинской границы.
Ранее Россия дала согласие на проведение Украиной инспекции военных частей в одном из районов Ростовской области.
Площадь района, на территории которого запланирована проверка, составляет около 16 тыс. кв. км.
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Представили этот бред!!!???)))
А мы плять уже 3-и года в нем живет!!!)))
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даю наколку "Венские соглашения от 2011 года"
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В 19 снайпер ДНР!
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И нафига это шапито шоу, если "добрые соседи" пригнали отхерчили пакетам по нашим и опять на место дисклокации... что там инспекторовать...
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