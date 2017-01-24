 Порошенко о кибератаках РФ: "Украина может контратаковать"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на на УНИАН, об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко.
"Россия осуществляет кибератаки не только против Украины, и это было подтверждено. У нас есть очень сильное киберподразделение, и поэтому Украина может контратаковать", - сказал он.
"Украина не единственная цель кибератак. Все европейские страны и Соединенные Штаты - объекты кибератак, и это элемент гибридной войны", - добавил глава государства.
Напомним, 6 января американская разведка опубликовала незасекреченную версию доклада о предполагаемом вмешательстве России в выборы в США. В документе говорилось, что разведка США "с высокой долей уверенности" считает, что президент РФ Владимир Путин распорядился организовать кампанию по вмешательству в выборы президента США. По версии Вашингтона, российское руководство пыталось дискредитировать кандидата от демократов Хиллари Клинтон и создать условия для победы республиканца Дональда Трампа.
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Гыг пропал(
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Гига немає,зате я тут!!!
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давай ишо
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А что, президент не читает законы которые подписывает?
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Кто то может сказать ?
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Стрелок
вот откуда вы такие беретесь? министры общаются на своем уровне, президент на своем
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Че-то не по карману в нашей стране кудрявого со сворой по заграницам катать без толку.
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Сейчас вжух, и в каждом посте топит за коррупционеров, лизоблюд и прихлебатель каких свет не видывал - все самые дебильные иницыативы Пороха вылизывает как с голодного края, на Саакашвили и любого кто говорит о коррупции тонну говна выливает. Тупо нет своего мнения, берет очередной перл и придумывает ему вдумчивое объяснение. Забанил блять ни за хер, в комментах любой человек со своим мнением получает бан. А так ничего.
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явно не при этом презе.
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и вообще зачем кацапии компы? загаженными еще Обамой, подъездами управлять?
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По данным издания, среди таких устройств, в том числе оказались мобильные телефоны, планшеты, и даже беспроводные мыши.
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А ШО БЕЗВИЗ?
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но отвечать не будет, потому что это низко
... а не потому что зассал))
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Це хУЙЛО люблять до всирачки.
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Мне выше картинка с Виталиком Кличко понравилась с сУрьезным диалогом с Пэдро Панамским.
Очень, очень понравилась! А про ВВП аналогичное есть?
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А вот тут подробности: http://techno.bigmir.net/technology/1595460-Ukraincev-priznali-luchshimi-v-sfere-kiberbezopasnosti
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99% всех этих "взломов", состоит в том что, долбодятлы пользователи не следят за своей безопасностью. Это раньше был, чистый html на котором писали сайты. Максимум что тогда можно было сделать это стырить ftp пароли от хостинга. И если использовался платный ftp клиент, то хрен кто-что смог бы взломать. Есть еще конечно варианты с DDoS-атакой. Но это имхо отходит в прошлое, сейчас серваки столь мощные что могут справится с такого рода атаками.
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В Украины все есть, даже генералы есть с глав комом, но на третьем году войны
vad
На 3-м году войны никаких нервов не хватает: бронемашины от Порошенко не ездят
Известный украинский волонтер Роман Доник рассказал о сложной ситуации, которая складывается с материально-техническим обеспечением в украинской армии.
Об этом Доник написал на своей странице в Facebook, передает NewsOboz.org
Для примера волонтер рассказал о случае, когда совсем недавно переданные президентом Украины бронемашины уже перестали ездить.
«Зампотех роты приказал бойцам вытягивать ЗИЛом из капониров бэхи. Это те бэхи, что были переданы президентом в Чугуеве недавно. Они сразу перестали ездить. Теперь даже не заводятся. Сожгли сцепление на ЗИЛе. Больше не было чем вытягивать. Так бывает в пехоте. Теперь на ходу нет ничего», - пишет Доник.
Кроме этого, по словам волонтера у военных нет даже тосола, которым можно было бы заправить еще работающие бронемашины.
«Зампотех роты просит тосол на другие бэхи. Там есть еще немного работающих. Просит у волонтеров "сколько сможете". Мы конечно сможем. Мы даже смогли выяснить, что на складах объединенного центра обеспечения АТО лежит 140 тонн тосола. А еще мы сможем найти, где теряются эти гребанные бумажки по пути от опорника до центра обеспечения», - отмечает волонтер.
«Оружием и БК заведует ЦРАО. А оружейным маслом ГСМщики тыла. Оружие и БК есть, масла нет. Потому что у зампотылов так заведено - даже если что-то есть и его валом, нужно зажать и не выдавать. А то вдруг его не будет больше. А еще я узнал, что оружейное масло как-то умудряются бодяжить. А то, которое выдают, смывается простой водой. А самое большое открытие, что его военные кипятят, чтоб выпарить то, что там не масло. Потому, что от него ржавеет сильнее чем без него.
Маленький фрагмент утра понедельника. Никаких нервов уже не хватает на третьем году войны», - подытожил Доник.
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- ваши достижения на предыдущем месте работы?
- избрал Трампа.
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