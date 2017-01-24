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Все про:Европа (952) киберпреступление (208) Порошенко (10489) США (11761) хакер (532)

 Порошенко о кибератаках РФ: "Украина может контратаковать"

Украина способна ответить на кибератаки со стороны России.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на на УНИАН, об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко.

"Россия осуществляет кибератаки не только против Украины, и это было подтверждено. У нас есть очень сильное киберподразделение, и поэтому Украина может контратаковать", - сказал он.

"Украина не единственная цель кибератак. Все европейские страны и Соединенные Штаты - объекты кибератак, и это элемент гибридной войны", - добавил глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я недооценил степень влияния, которое могут оказать дезинформация и кибератаки", - Обама о России

Напомним, 6 января американская разведка опубликовала незасекреченную версию доклада о предполагаемом вмешательстве России в выборы в США. В документе говорилось, что разведка США "с высокой долей уверенности" считает, что президент РФ Владимир Путин распорядился организовать кампанию по вмешательству в выборы президента США. По версии Вашингтона, российское руководство пыталось дискредитировать кандидата от демократов Хиллари Клинтон и создать условия для победы республиканца Дональда Трампа.


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Ну,Петя.а ти як,розбираєшся в компах чи нi?

Гига немає,зате я тут!!!
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Україна богато на що спроможно,але дивним чином нічого не робить,мабуть керманичі країни не в тому напрямку використовуют потенціал країни ))))
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Ну, как же без ложки дегтя под хорошей статьей? Для кацапа день пройдет даром.
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Ё маё,три года ПРошло,пора освобождать Украину,контратаковать..!
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Говорити це не мішки тягати і язик без кісток і на ньому мозолей не буває ))))
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та он всегда прав!!!! А сегодня правее прежнего!!!! Как никогда, да!!!!!!!!!!

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От отравления шоколадками рошен погибли 45 россиян... мої мрії...
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Интересно, сколько дней в год он провел в Украине и деле что-либо для нее?
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его работа - представлять страну за рубежом и делать все для внешней поддержки. а внутри страны кабмин и детапуты рулят.
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А как же с Гарантом Конституции и Главнокомандующим быть?
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еще одно чудо. а так и быть. главнокомандующий он номинальный. реальный главнокомандующий - начштаба МО. Президент не принимает военных решений. для этого есть МО и СНБО. Его дело - объявить военное положение (фактически просто подписать указ СНБО) или объявить войну (тоже указ готовит СНБО). Что касается "гаранта конституции" - что ты вкладываешь в это понятие?
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предположим, принято с огромной натяжкой (кроме Гаранта)

А что, президент не читает законы которые подписывает?
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От і уяви, скільки в нього роботи. А людина і так не бідна була, коли за цю роботу взялася. І нашо воно йому треба було...
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А действительно - "нашо воно йому треба було..." ?
Кто то может сказать ?
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Дійсно питання, чому наче не глупа людина взялась здійснити майже нездійсненне ))))
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бо в нього не одне горло, як в звичайної людини, а три
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Так кто он - Президент или "Министр Внешних Дел" ???
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вот откуда вы такие беретесь? министры общаются на своем уровне, президент на своем
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не сливайся, Стрелок - тебе простой вопрос задали...
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Ты не понимаешь, кто чем занимается - вот что ты ответил. Что тебе непонятно и не доходит?
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проблемы с глазами? или с мозгом?

Стрелок
вот откуда вы такие беретесь? министры общаются на своем уровне, президент на своем
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Да, президент любой страны представляет интересы своей страны на международной арене, особенно президенты более парламентарных стран. Но в случае Украины на месте полно дел внутренних. Это наглость, иметь фабрику в стране агрессора и ничего не делать.
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ты только из запоя вышел? все. отбирают у вас зрадоботов липецкую фабрику. осталось вам тупить про пьянство порошенко (с диабетом)
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а може... толковый МИДовец мог бы представлять?
Че-то не по карману в нашей стране кудрявого со сворой по заграницам катать без толку.
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Приятно, когда люди из других стран так переживают за Украину .
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Контратакуй, пожалуйста, пусть делом займутся, а то срут тут в комментах одни перемогами другие зрадами. За одно и продавшихся мудаков типа Ибигдана и Волоха привлеки а то противно наблюдать как за 1 год скурвились в лизоблюдов.
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В 2015 он писал как тяжело жить бедному блоггерунужно и гос финанситование оч.нужно и был адекватом со своим мнением.
Сейчас вжух, и в каждом посте топит за коррупционеров, лизоблюд и прихлебатель каких свет не видывал - все самые дебильные иницыативы Пороха вылизывает как с голодного края, на Саакашвили и любого кто говорит о коррупции тонну говна выливает. Тупо нет своего мнения, берет очередной перл и придумывает ему вдумчивое объяснение. Забанил блять ни за хер, в комментах любой человек со своим мнением получает бан. А так ничего.
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Может и может, но когда будет???
явно не при этом презе.
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Еще бы севастопольский заводик закрыл - совсем зверем бы стал.
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а шо в кацапии есть компы, которые можно атаковать?!
и вообще зачем кацапии компы? загаженными еще Обамой, подъездами управлять?
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Санкции США против Федеральной службы безопасности России (ФСБ), введенные бывшим президентом США Бараком Обамой в конце 2016 года, могут отразиться на ввозе электроники. Это коснется всех устройств с функцией шифрования, поскольку ФСБ выдает разрешения на ввоз в Россию такой техники, пишет РБК.
По данным издания, среди таких устройств, в том числе оказались мобильные телефоны, планшеты, и даже беспроводные мыши.
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Ну если может ,а не делает,не хочет.??? Вывод напрашивается нехороший.
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Заставить бы пецю языком динамку крутить, так и от лугандонского угля отказаться можно.
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Могут "получить по зубам" , но не получат , кишка тонка у вождя .
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ндааа цікаві думки в Форумчан на цій гілці.
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та стуле воно коли небудь свою пельку брехливу? так атакуй а не пи***!
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он благородно предупреждает что тоже может
но отвечать не будет, потому что это низко
... а не потому что зассал))
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Красиво чирикать не запретишь.Сказал бы, что сделано для контрАатаки,на местах ли национальные герои,преданные Украине ???
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Пе по ти хіба напердіти під ніс своїй марисьці можеш Не пиздякай і не позорся більше ніж обгадився до цієї пори
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Атакуй сепаров в Дружковке, 3.14дор толстожопый. Атакульщик куев....
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Это типа как в зоне АТО артиллерия молчит и солдаты как монахи шаолиня от смс уворачиваются?
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Если может то почему не контратакует ? Или у нас нет с Мордором войны и не гибнут наши солдаты.
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У этого кибера,все киберное.Хорошое правительство,благополучие народа,борьба с коррупцией,реформы...Он киберно даже атаковать не боится )) Переозвучивая древнюю фразу - "киберу - киберное".
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Дозвездится, что санкции введут, хакер)), а могут за хобот и в кутузку, и Пецю, и все супер-пупер кибер подразделение))))
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От Петро і ще одне повідомлення Трампу передав.
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Гыганутого на всю голову с Чуёй натравит, шоля? Идея, в принципе, неплохая - они своей тупостью даже коцапов забодают.
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И контр атака придет от туда от куда ее не ждали - из Львова "! Они свой мусор начнут начнут возить и сыпать через границу .А фабрика "Рошен" специально делает маленькие конфетки и заворачивает в большие фантики - чтоб мусора было больше !
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А чого його любити? Він найманий менеджер-і все.
Це хУЙЛО люблять до всирачки.
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За всех говорить не надо. У меня альтернативное мнение.
Мне выше картинка с Виталиком Кличко понравилась с сУрьезным диалогом с Пэдро Панамским.
Очень, очень понравилась! А про ВВП аналогичное есть?
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Знаете кто это? Одни из тех ребят - которые могут создать серьёзные проблемы Рашке в кибер-пространстве:

А вот тут подробности: http://techno.bigmir.net/technology/1595460-Ukraincev-priznali-luchshimi-v-sfere-kiberbezopasnosti
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Что такое вообще кибератака? Кто такие эти кибервоены? В 98% это школота которая занимается непонятно чем. Все эти "взломы" яйца выеденного не стоят. Состоят в том что кто-то находит дырку в софте/соцсетях/движках сайтов, а малолетние долбодятлы ей пользуются, до тех пор пока криворукие индусы ее не залатают.
99% всех этих "взломов", состоит в том что, долбодятлы пользователи не следят за своей безопасностью. Это раньше был, чистый html на котором писали сайты. Максимум что тогда можно было сделать это стырить ftp пароли от хостинга. И если использовался платный ftp клиент, то хрен кто-что смог бы взломать. Есть еще конечно варианты с DDoS-атакой. Но это имхо отходит в прошлое, сейчас серваки столь мощные что могут справится с такого рода атаками.
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У нас есть очень сильное киберподразделение, и поэтому Украина может контратаковать", - сказал он.Источник:http://censor.net.ua/n424668

В Украины все есть, даже генералы есть с глав комом, но на третьем году войны

vad

На 3-м году войны никаких нервов не хватает: бронемашины от Порошенко не ездят

Известный украинский волонтер Роман Доник рассказал о сложной ситуации, которая складывается с материально-техническим обеспечением в украинской армии.
Об этом Доник написал на своей странице в Facebook, передает NewsOboz.org
Для примера волонтер рассказал о случае, когда совсем недавно переданные президентом Украины бронемашины уже перестали ездить.
«Зампотех роты приказал бойцам вытягивать ЗИЛом из капониров бэхи. Это те бэхи, что были переданы президентом в Чугуеве недавно. Они сразу перестали ездить. Теперь даже не заводятся. Сожгли сцепление на ЗИЛе. Больше не было чем вытягивать. Так бывает в пехоте. Теперь на ходу нет ничего», - пишет Доник.
Кроме этого, по словам волонтера у военных нет даже тосола, которым можно было бы заправить еще работающие бронемашины.
«Зампотех роты просит тосол на другие бэхи. Там есть еще немного работающих. Просит у волонтеров "сколько сможете". Мы конечно сможем. Мы даже смогли выяснить, что на складах объединенного центра обеспечения АТО лежит 140 тонн тосола. А еще мы сможем найти, где теряются эти гребанные бумажки по пути от опорника до центра обеспечения», - отмечает волонтер.
«Оружием и БК заведует ЦРАО. А оружейным маслом ГСМщики тыла. Оружие и БК есть, масла нет. Потому что у зампотылов так заведено - даже если что-то есть и его валом, нужно зажать и не выдавать. А то вдруг его не будет больше. А еще я узнал, что оружейное масло как-то умудряются бодяжить. А то, которое выдают, смывается простой водой. А самое большое открытие, что его военные кипятят, чтоб выпарить то, что там не масло. Потому, что от него ржавеет сильнее чем без него.
Маленький фрагмент утра понедельника. Никаких нервов уже не хватает на третьем году войны», - подытожил Доник.

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Украинцы всегда были лучшими в мире айтишниками, у нас во всем талантливый народ, у власти правда интеллектуалы не очень,я-бы сказал,.сильно не очень
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Собеседование в IT-компании:
- ваши достижения на предыдущем месте работы?
- избрал Трампа.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко о кибератаках РФ: "Украина может контратаковать"
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