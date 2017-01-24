 "Нужно перезагрузить нашу систему подготовки учителей, чтобы вырастить нового украинского педагога, который ценит каждого ученика", - Гриневич

Об этом сказала министр образования и науки Украины Лилии Гриневич на Всемирном образовательном форуме в Лондоне, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы Минобразования.
"Нам необходимо сделать так, чтобы наши учителя имели статус и уважение, понимали важность их роли. Нам необходимо перезагрузить нашу систему подготовки учителей, чтобы вырастить нового украинского педагога, который ценит каждого ученика и открыт к наиболее эффективным формам обучения. Нам необходимо превратить школу в удивительное путешествие в неизвестность, где обучение движет природное любопытство, а жизненные навыки ребенка развиваются наряду с талантом ребенка и его природными способностями. Иначе говоря, нам необходима новая украинская школа", - сообщила Гриневич.
Важным инструментом образовательной реформы должно стать открытие образовательной онлайн-платформы, где будут собраны образовательные материалы не только для учителей и детей, но и для каждого гражданина Украины. Платформа должна стать не только ресурсом для взаимодействия и обмена передовым опытом, но также будет обеспечивать равный доступ к бесплатному образованию для тех детей, которые остаются на оккупированных и аннексированных территориях, а также учащихся из отдаленных сельских районов и учащихся с особыми потребностями.
"В настоящее время мы ищем партнеров для совместного финансирования этой инициативы, и мы хотели бы пригласить к сотрудничеству всех, кто имеет соответствующий опыт и знания", - добавила министр.
Гриневич подчеркнула, что новая украинская школа является одной из основных политических реформ в будущем. Она должна обеспечить инвестиции в развитие человеческого капитала ради инновационного роста страны и самореализации каждого человека.
"Школа может подрезать крылья, если система ориентирована на средний результат. Школа должна предлагать различные возможности для развития особых талантов у детей, находить, в чем они могут быть успешны, и подготовить к жизни в постоянно меняющемся мире. Школа также должна пристально следить за глобальными тенденциями и изменениями, в противном случае мы рискуем подготовить учеников к миру, которого уже не существует", - отметила Гриневич.
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Ах да - учителя ведь не депутаты не менты и не прокуроры
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А то у на как - сидит за партами класс с 30-ю малолетними троллями-балбесами, которые только и думают как отлинить от урока, занятся безделием, оскорбить учителя и самоутвердится за счет унижения других...
А учитель что? Даже прикрикнуть не имеет права... А нужно - розгами....
Потому - это естественно, когда учителя в такой ситуации на все и на всех "кладут" большой болт.
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А "болт" всегда от низкой зарплаты и от неуверенности в своём положении "сократят- не сократят".
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Но родители почему-то считают, что его ребенка должны воспитывать все - школа, улица, милиция, только не они...
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При этом не выделяя не копейки !Используя исключительно опыт заграничный . Как вы уже достали со своими детьми - индиго ( дебилами) умственно недоразвитыми....
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Говорите что УЖЕ сделано - по каким результатам мы , народ Украины , можем судить о ваших успехах ?
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