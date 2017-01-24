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Все про:образование (1449) Минобразования (759) Гриневич (117)

 "Нужно перезагрузить нашу систему подготовки учителей, чтобы вырастить нового украинского педагога, который ценит каждого ученика", - Гриневич

Для того, чтобы дать шанс каждому ребенку успешно развить свои таланты, Украина должна перезагрузить свою систему среднего образования, ведь именно она может повлиять на судьбу практически каждого ребенка.

Об этом сказала министр образования и науки Украины Лилии Гриневич на Всемирном образовательном форуме в Лондоне, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы Минобразования.

"Нам необходимо сделать так, чтобы наши учителя имели статус и уважение, понимали важность их роли. Нам необходимо перезагрузить нашу систему подготовки учителей, чтобы вырастить нового украинского педагога, который ценит каждого ученика и открыт к наиболее эффективным формам обучения. Нам необходимо превратить школу в удивительное путешествие в неизвестность, где обучение движет природное любопытство, а жизненные навыки ребенка развиваются наряду с талантом ребенка и его природными способностями. Иначе говоря, нам необходима новая украинская школа", - сообщила Гриневич.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гриневич: Родители имеют право и должны получать настоящую педагогическую консультацию от учителей

Важным инструментом образовательной реформы должно стать открытие образовательной онлайн-платформы, где будут собраны образовательные материалы не только для учителей и детей, но и для каждого гражданина Украины. Платформа должна стать не только ресурсом для взаимодействия и обмена передовым опытом, но также будет обеспечивать равный доступ к бесплатному образованию для тех детей, которые остаются на оккупированных и аннексированных территориях, а также учащихся из отдаленных сельских районов и учащихся с особыми потребностями.

"В настоящее время мы ищем партнеров для совместного финансирования этой инициативы, и мы хотели бы пригласить к сотрудничеству всех, кто имеет соответствующий опыт и знания", - добавила министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "В учебниках не должно быть штампов, которые с раннего возраста навязывают школьникам определенные роли", - Гриневич

Гриневич подчеркнула, что новая украинская школа является одной из основных политических реформ в будущем. Она должна обеспечить инвестиции в развитие человеческого капитала ради инновационного роста страны и самореализации каждого человека.

"Школа может подрезать крылья, если система ориентирована на средний результат. Школа должна предлагать различные возможности для развития особых талантов у детей, находить, в чем они могут быть успешны, и подготовить к жизни в постоянно меняющемся мире. Школа также должна пристально следить за глобальными тенденциями и изменениями, в противном случае мы рискуем подготовить учеников к миру, которого уже не существует", - отметила Гриневич.

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Сначала нужно перезагрузить родителей, чтобы они поняли, что ребенка в школу они отправляют учится, а не понты гонять.
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Сначала нужно перестать ДЭБИЛОВ во власть выбирать и назначать.
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И сейчас есть знающие и ценящие каждого ученика учителя, просто работать они идут в частные школы, где зарплата может быть существенно выше чем в государственных школах, плюс есть возможность зарабатывать репетиторством. В итоге получается в 2-2,5 раза больше чем в государственной школе
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Вони всі трублять, що треба, але ні один і не поворухнувся, щоб зробити хоч одну конкретну дію для оптимізації.
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слушала только что на Фейсе китайца с песней-Скрипка грае-и думала, яка же красива наша мова,
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Чтобы все это реализовать, нужно, в первую очередь, изменить подход к формированию классов. Нужно разработать методику выявления детей с уровнем интеллекта ниже среднего, средним и выше среднего. Вот тогда пребывание в школе для ребенка и превратится в "увлекательное путешествие". А не валить всех в одну кучу, а потом удивляться почему все так плохо с образованием...
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для начала нужно уровень интеллекта на выше-ниже среднего у самих "рехформаторов" проверить. А то, знаете ли... с базара в премьеры... и на фига вообще учиться?
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А вы им дайте достойную зарплату и они удивят тебя , Гриневич .
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Учителям нужно проходить переподготовку, особенно тех, кто со времен совка в школах. Хватит детей "линейками по пальцам" и проч. подобными "методами" "направлять на путь истинный".
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это где так "линейками по пальцам"? В Британии?
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Пані Гріневіч! Ответственно заявляю, что в Киева для зачисления в 1-ый класс без каких-либо "внескив" необходимо пройти все круги ада и попасть в школу только 5-ого сентября выслушав от ваших подчиненных, в том числе из центрального аппарата, массу оскорблений и угроз в том числе в письменном виде. О чем вы говорите? Какие нах идеалы и моральные принципы в вашей среде?
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нехай почитає всі сторінки сайтів , коли всю оргзлочинну бандгрупіровку люстрували , а хто награбоване віддавати буде ?? ....... Школа 272 - відгуки .......
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Зарплаты учителям повысить не пробовали?

Ах да - учителя ведь не депутаты не менты и не прокуроры
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Педагог должен быть не только учителем, но и воспитателем с соответствующими правами и обязательствами... Чего нету.

А то у на как - сидит за партами класс с 30-ю малолетними троллями-балбесами, которые только и думают как отлинить от урока, занятся безделием, оскорбить учителя и самоутвердится за счет унижения других...
А учитель что? Даже прикрикнуть не имеет права... А нужно - розгами....
Потому - это естественно, когда учителя в такой ситуации на все и на всех "кладут" большой болт.


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Розгами должен родитель дома, и вот это можно хоть законодательно рассматривать. Потому что с 30-ю троллями-балбесами выяснить, кто прав, а кто виноват, у учителя времени не будет.
А "болт" всегда от низкой зарплаты и от неуверенности в своём положении "сократят- не сократят".
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Это да...
Но родители почему-то считают, что его ребенка должны воспитывать все - школа, улица, милиция, только не они...
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А потом еще учитель виноват что идиоты в 8- 9 классе не знают таблицу умножения ( они заявляют что зачем ее учить если есть калькулятор в мобильнике) не умеют пользоваться простой линейкой и транспортиром.....
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Повыкидывайте ватников сначала-вот и вся перезагрузка.Чему научат учителя с власовской тряпкой в кармане?
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Спочатку відправте на пенсію всіх тих вчителів, які вже там повинні бути... Бо старі кадри не зможуть з повагою відноситись до дітей...
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Дима, а ты современных детишек и как они "с повагой относятся у учителям, давно наблюдал?
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Какие родители, такие и дети. А родителей кто учил?
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Еще один Гройсман с лозунгами мирового масштаба, а средства откуда взять, а людей, где взять? кто согласится с такими зарплатами учителя к таким переменам, пока зарплата у учителя, как в бедных африканских странах
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"Нужно перезагрузить нашу систему подготовки учителей, чтобы вырастить нового украинского педагога, который ценит каждого ученика", - Гриневич.
При этом не выделяя не копейки !Используя исключительно опыт заграничный . Как вы уже достали со своими детьми - индиго ( дебилами) умственно недоразвитыми....
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Перше, що потрібно зробити-вигнати Гриневич.
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перезагрузка - это сохранение старой системы. мы же нуждаемся в инсталляции новой
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"нужно ... необходимо..." - сказочники !
Говорите что УЖЕ сделано - по каким результатам мы , народ Украины , можем судить о ваших успехах ?
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уже у барыг брехливых во всём учителя виноваты? вот где шатун зарыт...в школах!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Нужно перезагрузить нашу систему подготовки учителей, чтобы вырастить нового украинского педагога, который ценит каждого ученика", - Гриневич
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