 За минувшие сутки погибших нет. Ранены двое украинских воинов, - спикер АТО

Об этом сообщил сегодня на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших украинских военнослужащих не было. Двое наших воинов получили ранения", - рассказал он.
Напомним, по данным СНБО, за время АТО российско-террористическими группировками убиты 10 тысяч украинцев, более 20 тысяч ранены. По данным ООН, с начала АТО погибли 9 тыс. 758 человек, почти 23 тыс. человек получили ранения.
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24 января 2017 г. в 12:41
Командир добровольческого батальона "Крым" Иса Акаев считает, что способ возвращения Крыма непременно будет вооруженным.
По его мнению, оккупанты не уйдут из Крыма без боя.
"В любом случае будет вооруженный. Потому что те, кто захватил Крым, просто так оттуда не уйдут. По времени сложно сказать, у меня недостаточно информации. Насколько я ею владею, я думаю, это произойдет после того, как Россия потерпит серьезное поражение в районе в Сирии, после этого только будет", - заявил Акаев.
Он также высказал предположение, как можно было избежать захвата полуострова.
"Если бы после 23 числа, этого большого митинга, люди не разошлись, а остались, как, допустим, люди на Майдане, я думаю, может быть, даже захвата этого бы не произошло. Это сугубо мое личное мнение", - считает командир добробата.
Также Акаев рассказал, что в 2014 году в Крыму были люди, готовые противостоять оккупации. "В 2014 году были люди, которые были готовы взять оружие в руки и противостоять агрессии и оккупации. Это был я, мои близкие друзья. Нас было довольно много, около 100 человек на тот момент, желающих это сделать. Но мы не нашли поддержку в тот момент ни со стороны Меджлиса, ни со стороны силовых структур. Все считали, что все под контролем, что там СБУ, Вооруженные силы, МВД все контролирует, что все будет нормально. Ощущение того, что все будет ненормально, были серьезные, потому что мы видели, что происходит", - отметил он.
http://kriminal.tv/news/komandir_iz_zony_ato_sdelal_gromkoe_zajavlenie_o_vozvrate_kryma_pojavilos_video.html
Есть такие, что по их мнению крымские татары не воюют за Украину. Так посмотрите видео и не распространяйте ложь.
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Романа було призвано до лав Збройних Сил України під час мобілізації 29 квітня 2015 року, 29 квітня 2016 року був демобілізований. Згодом виявив бажання стати професійним військовим, з 28 серпня минулого року проходив службу в 24-й окремій механізованій бригаді Збройних Сил України.
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