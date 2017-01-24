 В Еврокомиссии ожидают решение по безвизу с Украиной через 2-3 месяца, - Арьев

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Еврокомиссар Хан заявил в ПАСЕ, что решение по безвизовому режиму с Украиной и Грузией он ожидает через 2-3 месяца и, что идет работа с Европарламентом. Подтвердил выполнение требований ЕС Украиной и Грузией. По поводу ратификации соглашения об ассоциации выразил надежду, что все будет хорошо. Никакой конкретики. Чувствуется, за последние полгода внутри ЕС накрутилось гораздо больше проблем, чем мы представляли", - написал Арьев.
Напомним, 17 ноября 2016 года послы стран Европейского Союза одобрили старт обсуждения предоставления безвизового режима для Украины. 7 декабря 2016 года президент Украины Петр Порошенко заявил, что в Брюсселе достигнут компромисс относительно механизма приостановки безвизового режима.
В свою очередь 8 декабря 2016 года президент Европейского Совета Дональд Туск сообщил, что дискуссия по механизму приостановления безвиза для третьих стран завершена, и теперь "финишная прямая в направлении безвизового режима для Украины и Грузии".
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арабевропейцами.
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