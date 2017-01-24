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Все про:Арьев (471) ассоциация (818) ПАСЕ (977) безвизовый режим (948) Евросоюз (11473) Хан (78)

 В Еврокомиссии ожидают решение по безвизу с Украиной через 2-3 месяца, - Арьев

Глава украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат ВР Владимир Арьев заявил, что в Еврокомиссии ожидают введение безвизового режима с Украиной в течение 2-3 месяцев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Еврокомиссар Хан заявил в ПАСЕ, что решение по безвизовому режиму с Украиной и Грузией он ожидает через 2-3 месяца и, что идет работа с Европарламентом. Подтвердил выполнение требований ЕС Украиной и Грузией. По поводу ратификации соглашения об ассоциации выразил надежду, что все будет хорошо. Никакой конкретики. Чувствуется, за последние полгода внутри ЕС накрутилось гораздо больше проблем, чем мы представляли", - написал Арьев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко о безвизовом режиме: "Это прямая обязанность ЕС. Мы ждем еще несколько недель завершения подготовки документов и запуска процесса"

Напомним, 17 ноября 2016 года послы стран Европейского Союза одобрили старт обсуждения предоставления безвизового режима для Украины. 7 декабря 2016 года президент Украины Петр Порошенко заявил, что в Брюсселе достигнут компромисс относительно механизма приостановки безвизового режима.

В свою очередь 8 декабря 2016 года президент Европейского Совета Дональд Туск сообщил, что дискуссия по механизму приостановления безвиза для третьих стран завершена, и теперь "финишная прямая в направлении безвизового режима для Украины и Грузии".



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Зашёл в магазин - хлеб на две гривни поднялся. Но по-уй. Главное безвиз. ЗАЖИВЕМ.....
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почему? Ведь Косово и Грузия в такой же ситуации как и Украина, а это говорит, что ржать не с чего, у всех свои трудности.
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безвиз даешь !!! , , даешь безвиз. .!!! , , безвиз ,,,.далее припев
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не тут просто нормальные люди презирающие порохоботов минстеця и и их каганат
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Ну и что дальше? Достали своим безвизом!
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я не тока етого кабана барыгй назову и выродком который на крови пришол к власти такое быдло помоему похлеще вити зека мразина и вся его кодла
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.......ага, сплошные Шатуны! Это у тебя тролинг такой или просто от жизни отстал?
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Най іде та ЕС зі своїм безвізом подалі! Брехуни.
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Порохогвардия делает разворот в таежный союз?ожидаемо, думаю через 2-3мес.,как говорит вор Арьев,вор Порошен будет ужеговорить,что нужно дасть место во власти Захеру и Плотве...Давай дерзай Саня, тяжело вам,порохоботам теперь будет....
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ботопорохом тяжело аль нет , а темка интересная ,,,. по чем виден крен в сторону таежного союза ? , , все уже и забыли как он пишется и накуя нужен ,,,
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"таежный союз" это конечно перебор,а вот особый статус для даунбасса вполне возможно скоро станет актуальным
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Розумним завжди важко-це тільки дурням все легко.
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Решении о чем? О рассмотрении возможности рассмотрения? Саета-Барбара отдыхает. От халепа с этими араб европейцами.
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Та вже по барабану. І так ніхто не вірить Вам брехунам.
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Уже три года ждем безвиз через три месяца. Хоть что-то в мире стабильно. Наверно, если мы его таки когда-ньть получим, это подорвет в нас веру в основы основ.
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Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла,Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла,Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла,Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла,Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла, Бла, бла, бла,
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, Грицько , почему так значительно сократили текст. . ?????, , чернила закончились ?
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ой удивили, ,))) , , пол европы уже лояльно к кремлю относится , , обещают санкции снять , , как только Украина восстановит целостность ,,,
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Это уже даже не интересно . Больше беспокоит мартовское повышение цен на газ , воду и электричество .
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а зачем вам , россиянам , знать украинские цены ?, свои разве не устраивают ?
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Верховный суд Великобритании во вторник, 24 января, запретил правительству в Лондоне запускать процедуру выхода страны из Европейского Союза (Brexit) без согласования с парламентом Соединенного Королевства. Тем самым суд во вторник, 24 января, отклонил апелляцию, внесенную консервативным правительством Терезы Мэй, против привлечения парламента к Brexit. За это решение проголосовали восемь членов Верховного суда, трое были против.
В то же время решение суда не ставит под вопрос итоги референдума по Brexit, подчеркнул председательствующий судья Верховного суда Дэвид Ньюбергер. По его словам, речь идет о сугубо юридических вопросах
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Попрошайки и п и зд уны голимые. заткнитесь нах со своим безвизом. Никто вам его не даст. Вы ворье бессовестное и подонки
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йшов 2018, новини на Цензорі .... «Ми очікуємо позитивне рішення вже на початку наступного року»
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Ну да, других проблем в стране нет, главная проблема "безвиз"...Хорошо, примут безвиз( в чем сомневаюсь), какая проблема тогда станет на повестке дня главной? Или все сразу заживем зашибись и остальные проблемы-не проблемы, главное безаиз
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Брехуны европейцы, наша власть (хоть не люблю) всё сделала и даже больше для безвиза.
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Лучше бы в очередной раз пообещали отменить депутатскую неприкосновенность
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Блин - треп про безвиз уже такой моветон, что любой дятел гавкающий про это должен забрасываться тапками при попытке открыть рот. До каких пор пидарасы этой пустой заманухой будут на мозги капать? Других проблем нет?
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Мда, зовсiм недавно було пару тижнiв. 95 квартал не потрiбен. Так 3 мiсяцi, i в Монтенегро, на моря, якраз грошикiв накоплю, з 3200 грн. Життя вдалось, жити по-новому гарно.
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Жирное, самодовольное ,лукавое ,изворотливое, словесно-диарейное..
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А маскалям вот не про безвиз впаривают,а про космос,космос в который не летают!
Тупые ватные рабы верят в сказку о вяличии своей колонии,а на самом деле...


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Кстати, Зеленский подкинул идею. Порох за звездешь, должен ответить. Надо потребовать, чтобы всем раздал по 50 евро, купи визу и катайся по ЕС до усрачки
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А комиссия, значит не будет ни чего. Хочешь ни чего не делая, отказать, просто создай комиссию и имитируй работу.
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Мне уже плевать на этот безвиз. Для меня приоритет №1 - военная мощь страны и диктатура закона. Учитывая тенденции в Европе, так надеяться теперь на её, как единое целое больше не приходиться. Во Франции наверняка к власти придёт ватник. В ФРГ 50/50. В США какое-то чмо стало президентом. В общем, ничего хорошего.
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Вся волокита с безвизовым режимом для украинцев это Путин и его дикари которые устроили войну в Украине .Многие поколения будут проклинать этого урода!
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Арьев... ты такое же трепло как и твой шеф Барыга...
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меня всегда удивляло, что тема безвиза больше всего волнует тех, кто дальше границ области не выезжал...
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ЕЩЕ ОДИН ПОРОСЯЧИЙ КЛОУН. УГОМОНИТЕСЬ УЖЕ МУДОЗВОНЫ
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Еврокомиссии ожидают решение по безвизу с Украиной через 2-3 месяца, - Арьев
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