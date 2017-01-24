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Все про:Порошенко (10489) Россия (64857) санкции (5815) Донбасс (12027) минские соглашения (1834)

 "Мы будем очень рады, если Европа и Америка отменят свои санкции в том случае, если Россия выполнит Минские соглашения", - Порошенко

Санкции против России должны быть отменены только после полного выполнения ею Минских соглашений.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.net, об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко на совместной с президентом Финлядии Саули Ниинистё пресс-конференции.

Комментируя по просьбе журналистов слова президента США Дональда Трампа о возможной отмене санкций против РФ, он сказал: "Украина очень благодарна Соединенным Штатам за санкции против России, и мы не видим никаких причин для того, чтобы их отменяли. Мы будем очень рады, если Европа и Америка отменят свои санкции в том случае, если Россия выполнит Минские соглашения, потому что Россия грубо нарушает международный закон. Аннексия Крыма, дестабилизация ситуации на востоке Украины..., и поэтому очень легко объяснить (сохранение санкций, - ред.)".

"Единственный эффективный инструмент - это санкции, для того чтобы мотивировать президента России и добиться выполнения Минских соглашений", - подчеркнул Порошенко.

По словам главы государства, только в декабре 2016 года погибли 22 военнослужащих ВСУ, а за все время российской агрессии - более 2,5 тысяч украинских солдат и 7 тысяч гражданских лиц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обама продлил антироссийские санкции еще на год

Напомним, ранее новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что готов предложить российскому президенту Владимиру Путину снятие санкций в обмен на сокращение ядерных арсеналов.


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Не, китайская. Умение правильно улыбаться. Редкий случай, когда поддержу Порошенко.
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http://www.amn.com.ua/svit/v-horvatyy-deputatov-podderzhyvayushhyh-putyna-lyshyly-mandatov-y-vykynuly-yz-parlamenta-vydeo/
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Ja dumaju, etim sposobom i v drugih parlamentah ne budet lisjnim pribegnutj - kstati demokraticjno, dazje ne nogami bili, prosto vinesli, no nogami v perjod - znacjimo, kak bi namekaj na sjto to.
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Верховный Суд Британии запретил Правительству реализацию Breksit process.Это юридически означает : премьер Терезв Мэй не имеет права начинать переговоры с ЕС,пока обе Палаты Парламента не найдут консенсус..
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No uslovija EU govorit o konkretnom sroke, v kotorij oni dolzjni ili nacjinatj i zakoncjitj etot vihod ili dolzjni objavitj - otmenjajem ili objavljajem novij referendum - tut ne toljko Briti mogut cjto to resjatj, tut jestj nekotorije ramki, kotorije dolzjni i sobljudatj i Briti, kstati, jesli do referenduma, po mnogim voprosam dazje ocjenj s nimi scjitalis, to teperj uzje net, no eto neznacjit, sjto ih ignorirujet.
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Пеця бы уже замирился с кацапами на любых условиях, лишь бы его и друзей бизнес не страдал. Но боится, что явная капитуляция может закончится выносом его тушки из президентского кабинета.
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Nu ne mozjem garantirovatj, cjto dostavim vam etu radostj, u nas i svoji plani imejetsa.
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Т.е (абстрактно) РФия выполняет "минские соглашения" и с неё снимают санкции - и всё ?!
А компенсации за убитых , покалеченных и оставшихся без дома , за разрушенный Донбас и грабёж территории - никто и не требует ?!
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Русский генерал и Маршал Финляндии Карл Густав Маннергейм отдал Сралину кусок Карельского перешейка,зато сохранил независимую Финляндию...,Предатель...
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Da tut etot primer, kak molotkom po gvozdju - ocjenj horosjo podhodit, serjozno. Toljko on ne bil ruskim a rassejskoi imperiji.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Мы будем очень рады, если Европа и Америка отменят свои санкции в том случае, если Россия выполнит Минские соглашения", - Порошенко
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