 "Мы будем очень рады, если Европа и Америка отменят свои санкции в том случае, если Россия выполнит Минские соглашения", - Порошенко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.net, об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко на совместной с президентом Финлядии Саули Ниинистё пресс-конференции.
Комментируя по просьбе журналистов слова президента США Дональда Трампа о возможной отмене санкций против РФ, он сказал: "Украина очень благодарна Соединенным Штатам за санкции против России, и мы не видим никаких причин для того, чтобы их отменяли. Мы будем очень рады, если Европа и Америка отменят свои санкции в том случае, если Россия выполнит Минские соглашения, потому что Россия грубо нарушает международный закон. Аннексия Крыма, дестабилизация ситуации на востоке Украины..., и поэтому очень легко объяснить (сохранение санкций, - ред.)".
"Единственный эффективный инструмент - это санкции, для того чтобы мотивировать президента России и добиться выполнения Минских соглашений", - подчеркнул Порошенко.
По словам главы государства, только в декабре 2016 года погибли 22 военнослужащих ВСУ, а за все время российской агрессии - более 2,5 тысяч украинских солдат и 7 тысяч гражданских лиц.
Напомним, ранее новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что готов предложить российскому президенту Владимиру Путину снятие санкций в обмен на сокращение ядерных арсеналов.
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http://www.amn.com.ua/svit/v-horvatyy-deputatov-podderzhyvayushhyh-putyna-lyshyly-mandatov-y-vykynuly-yz-parlamenta-vydeo/
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А компенсации за убитых , покалеченных и оставшихся без дома , за разрушенный Донбас и грабёж территории - никто и не требует ?!
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