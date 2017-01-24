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Все про:визит (2020) Порошенко (10489) Финляндия (247) минские соглашения (1834)

 Президент Финляндии - Порошенко: Если мы можем как-то помочь в Минских договоренностях, мы сделаем все, что сможем

Финляндия готова помочь в реализации Минских соглашений.

Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинисте во время совместного брифинга с президентом Украины Петром Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина ".

"Мы поддерживаем украинскую интеграцию и суверенитет и мы осуждаем нелегальную аннексию Крыма. Минские соглашения необходимы, они должны быть удовлетворены так скоро, как только можно будет для того, чтоб могли нормализировать жизнь в Украине и в принципе у всей Европе. Обе стороны должны удовлетворить требование. Финляндия очень хочет помочь, если мы можем как-то помочь в Минских договоренностях, мы сделаем все, что сможем", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко просит президента Финляндии усилить давление на РФ для освобождения украинских заложников

Как известно, сегодня Порошенко осуществляет официальный визит в Финляндию
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Fini konesjno horosjije parni, oni neobmanit, slovo derzjit, no vot oni hotjat vsiotaki druzjitj s rassejoi, nu ne to sjto druzjitj a kak s storoni, no vitjagivatj resursi iz rasjki, a ta cjestnaja davalka na vsio soglasna, jesli jei toljko morgnutj glazom.
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А кто Параше и Парашенко мешает выполнять Минск-2?
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Cейчас зрадо@бы тоже за клавами сделают все что могут:: обгадят любое упоминание о Порошенко.
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Дайте пару снайперов напрокат. Только без лыж. Херло по лесам не шастають...
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Многие страны мира,в т.ч. Великобритания,Сша,Канада,Швеция и др. предлагали нашему "гибридному президенту" своё участие в переговорах с РФ на предмет пресечения агрессии.То есть были страны.реально хотевшие вмешаться и ВОЗДЕЙСТВОВАТЬ на Путина не только уговорами.Но "мозги из шоколада" предпочёл повестись на поводу у Путина (повлиял личный бизнес в РФ и Крыму),избрав исключительно друзей Путина.Подписал по сути то,что единолично не имел права решать.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрезидент Финляндии - Порошенко: Если мы можем как-то помочь в Минских договоренностях, мы сделаем все, что сможем
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