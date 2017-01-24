 Президент Финляндии - Порошенко: Если мы можем как-то помочь в Минских договоренностях, мы сделаем все, что сможем

Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинисте во время совместного брифинга с президентом Украины Петром Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина ".
"Мы поддерживаем украинскую интеграцию и суверенитет и мы осуждаем нелегальную аннексию Крыма. Минские соглашения необходимы, они должны быть удовлетворены так скоро, как только можно будет для того, чтоб могли нормализировать жизнь в Украине и в принципе у всей Европе. Обе стороны должны удовлетворить требование. Финляндия очень хочет помочь, если мы можем как-то помочь в Минских договоренностях, мы сделаем все, что сможем", - сказал он.
Как известно, сегодня Порошенко осуществляет официальный визит в Финляндию
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