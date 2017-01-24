 Украина и Финляндия подписали Меморандум о сотрудничестве в области энергоэффективности

Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, который от Украины подписал упомянутый документ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
Со стороны Финляндии документ подписал министр внешней торговли и развития Кай Мюккянен. Подписание состоялось в рамках официального визита украинской делегации в Финляндскую Республику во главе с Президентом Украины Петром Порошенко.
По словам Зубко, Меморандум определяет возможности для реализации совместных проектов в сферах энергоэффективности, возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива для производства электрической и тепловой энергии, централизованного теплоснабжения.
"Для нас полезен опыт Финляндии относительно интеллектуальной энергетики и энергетических предприятий, использования возобновляемых источников энергии в секторах отопления и охлаждения. Особенно это важно для наработки технических решений в рамках работы Фонда энергоэффективности. В стране продолжается процесс реформирования газового сектора в соответствии с требованиями Третьего энергопакета ЕС и создание Фонда энергоэффективности. Главная задача Фонда - провести модернизацию жилого фонда и сэкономить энергоресурсы", - подчеркнул Зубко.
Он отметил важность продолжения двустороннего сотрудничества между Украиной и Северной экологической финансовой корпорацией (НЕФКО), которая в Украине предоставляет льготные кредиты, в частности, на реализацию муниципальных инвестиционных проектов в сфере энергосбережения и энергоэффективности.
"Выражаю благодарность НЕФКО за весомую поддержку в развитии сектора энергетической эффективности Украины и реализацию проектов по энергосбережению в различных уголках нашей страны. Сейчас рабочий портфель НЕФКО в нашей стране Украине состоит из более 150 проектов, из которых 90 являются муниципальными. Эти проекты углубляют секторальную децентрализацию в Украине и усиливают вес местного самоуправления", - отметил Зубко.
192 4
"Украина не ведет никаких хозяйственных операций с неподконтрольной территорией", - Кистион(122)
"В следующем году мы собираемся ввести новые санкции, которые ударили бы по энергетическому и банковскому секторам", - сенатор США Грэм о России(216)
Кабмин обнародовал список своих главных достижений в 2016 году. Инфографика(105)
У Насалика нет претензий к "Центрэнерго", - пресс-служба Минэнергоугля(8)
Национальный проект, который поможет Украине стать успешной(0)
Спецслужбы РФ избрали Украину полигоном для хакерских экспериментов, - СБУ(34)
Украина уверенно шагает к настоящей энергетической независимости, - Гройсман поздравил энергетиков с профессиональным праздником(133)
Ответить
Ответить
Ответить