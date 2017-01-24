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Все про:Финляндия (247) энергетика (844) энергоэффективность (35)

 Украина и Финляндия подписали Меморандум о сотрудничестве в области энергоэффективности

Меморандум о взаимопонимании в сферах энергоэффективности, возобновляемой энергетики и альтернативных видов топлива создает новые возможности для сотрудничества в области энергоэффективности между Украиной и Финляндией.

Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, который от Украины подписал упомянутый документ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Со стороны Финляндии документ подписал министр внешней торговли и развития Кай Мюккянен. Подписание состоялось в рамках официального визита украинской делегации в Финляндскую Республику во главе с Президентом Украины Петром Порошенко.

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По словам Зубко, Меморандум определяет возможности для реализации совместных проектов в сферах энергоэффективности, возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива для производства электрической и тепловой энергии, централизованного теплоснабжения.

"Для нас полезен опыт Финляндии относительно интеллектуальной энергетики и энергетических предприятий, использования возобновляемых источников энергии в секторах отопления и охлаждения. Особенно это важно для наработки технических решений в рамках работы Фонда энергоэффективности. В стране продолжается процесс реформирования газового сектора в соответствии с требованиями Третьего энергопакета ЕС и создание Фонда энергоэффективности. Главная задача Фонда - провести модернизацию жилого фонда и сэкономить энергоресурсы", - подчеркнул Зубко.

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Он отметил важность продолжения двустороннего сотрудничества между Украиной и Северной экологической финансовой корпорацией (НЕФКО), которая в Украине предоставляет льготные кредиты, в частности, на реализацию муниципальных инвестиционных проектов в сфере энергосбережения и энергоэффективности.

"Выражаю благодарность НЕФКО за весомую поддержку в развитии сектора энергетической эффективности Украины и реализацию проектов по энергосбережению в различных уголках нашей страны. Сейчас рабочий портфель НЕФКО в нашей стране Украине состоит из более 150 проектов, из которых 90 являются муниципальными. Эти проекты углубляют секторальную децентрализацию в Украине и усиливают вес местного самоуправления", - отметил Зубко.
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Фінляндія не Росія,меморандум виконувати буде!
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Экономить тепло и энергию фины могут. Наших туда на тренинг отправлять нужно))
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а в нас бюрократія з енергоефективністю.... скіль треба вибігати, щоб вибити наприклад кредит на утеплення свого дому....
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