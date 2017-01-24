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 Порошенко просит президента Финляндии усилить давление на РФ для освобождения украинских заложников

Президент Украины Петр Порошенко призвал президента Финляндии Саули Ниинисте усилить давление на Россию для освобождения украинцев из российских тюрем и плена на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Обратился к Ниинисте (президент Финляндии. - Ред.) с просьбой усилить давление на российскую сторону для освобождения наших людей из российских тюрем и плена на Донбассе", - написал Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Финляндия поддерживает продление санкций против России до 31 июля 2017 года, - Олефиров

Как известно, сегодня Порошенко осуществляет официальный визит в Финляндию.

Напомним, согласно данным СБУ, на сегодня найдены и освобождены из плена боевиков почти 3100 человек, осталось 110 заложников и 490 пропавших без вести.

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не бзди гарант
Надька всех вызволит
она за базар отвечает в отличаи от некоторых)
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це ви протих двух сєпарш яких сявченко притягнула назад в Україну?
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вона такий ГЕРОЙ УКРАЇНИ як я балерина.
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це моя особиста думка і я вам її ненав"язую.
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может он думает что там про его липецкую фабрику не знают)
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да ясно, что ху%ло Финляндию сразу зассыт, ведь у Финляндии второй в мире арсенал ЯО после Гваделупы.
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а президент не желает перекрыть боевикам воду и свет и харч туда не пропускать...глядишь бы и помогло
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сдурет ты, что ли? Эдак он и без гешефтов может остаться...
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І вєрнуть сєбє Карєлію і часть ленинградской області к граніцам 1939 года...

ВАЩЕ-дєньгу дааайте ілі РОСШЕНКИ кууупітє, по дєшовкє...
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Президент ездил по всему мира и с достоинством, на 5 языках свободно говорил:
«Не корысти ради… Пода-а-айте на реформы!»
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новина звучить як мінімум дивно, якщо не сказати тупо
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А сам Гидрант "усилить давление на РФ" не желает ?
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Интересно сколько дней президент Украины бывает в Украине, а то судя по новостям у него не президенство, а мировое турне за счет налогоплательщиков.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко просит президента Финляндии усилить давление на РФ для освобождения украинских заложников
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