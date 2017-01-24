 Порошенко просит президента Финляндии усилить давление на РФ для освобождения украинских заложников

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Twitter.
"Обратился к Ниинисте (президент Финляндии. - Ред.) с просьбой усилить давление на российскую сторону для освобождения наших людей из российских тюрем и плена на Донбассе", - написал Порошенко.
Как известно, сегодня Порошенко осуществляет официальный визит в Финляндию.
Напомним, согласно данным СБУ, на сегодня найдены и освобождены из плена боевиков почти 3100 человек, осталось 110 заложников и 490 пропавших без вести.
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Надька всех вызволит
она за базар отвечает в отличаи от некоторых)
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ВАЩЕ-дєньгу дааайте ілі РОСШЕНКИ кууупітє, по дєшовкє...
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