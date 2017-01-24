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Все про:газ (8595) газопровод (541) Порошенко (10489) Россия (64857) строительство (1645) Финляндия (247) Северный поток (133)

 "Мы рассчитываем на принципиальную позицию Финляндии по проекту "Северный поток 2", - Порошенко

Украина ожидает от Финляндии принципиальной позиции касательно строительства Россией газопровода "Северный поток 2".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко в Хельсинки на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

"Говоря о сотрудничестве в области энергетики, мы рассчитываем на принципиальную позицию Финляндии по проекту "Северный поток 2". Так называемая коммерческая привлекательность этого проекта несет в себе ряд политических рисков", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Власти шведского Готланда отказываются хранить трубы "Газпрома" для "Северного потока 2": опасаются прослушки и военных рисков

Напомним, ранее немецкое издание Der Standard сообщило, что европейские партнеры "Газпрома" отказались финансировать "Северный поток 2".
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Не. Эт как. Продолжаем качать рашинский газ через свою территорию для зажравшейся есропы. Дык пускай строят. А поставки газа уже давно бы прекратили. А то рашинские бабки за газ идут на убийство украинцев. Я так и вижу как сталин с гитлером воюют, а советские артисты и ресурсы идут в германию. Опупеть можно.
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Не пупий-бо від цього перекачаного газу залежить не тільки життя українців, а і життя европейців. І поки вони не здобудуть єнергетичну незалежність від рашки-будемо перекачувати!
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Сам такой. Ты спроси у покалеченных на войне или у убитых. И их семьях. А что бы не зависить, раньше думать надо было. Нельзя с одной стороны воевать, а с другой стороны торговать с убийцей. Ты бы вёл дела с убийцей, который, не дай Бог кого нибудь из твоей родни убил. А проблемы европейцев это их проблемы. Может меньше бы тупили. А так в обход газопроводы построят и что, фенита ля комедия. А энергонезависимости так и не достигнем. И что тогда. Взрывать южный поток.
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Та мені не цікаво, який ти.
І чому ти раніше не думав?
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принципиальная это 28 или 31?
помню одного принципиального, который шел в президенты, чтобы побороть коррупцию.
все дело в позиции оказывается.
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все правильно, илите надо греть ручки на гтс, гешефт не должен выскользнуть из рук
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Лишнее, Европе Украина не интересна и тем более ее проблемы. А благодаря политике нынешних властей, Украина потеряе статус транзитера и миллиарды долларов
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Nzvizdi, Ukraina s nami, no vot vi buljbasji vsio prosrjote - nenado smotretj mnogo nazad - Azerbaidzjan, Gruzija, armenija itd - vse kto hotel uiti ot sovkovova vlijanija ili cjitai rasseji, popodali na militarnuju agresiju, a vot Baltijskije strani srazu trojom i olja ljaaa - vostonovili svobodu i nezavisimostj, s neznacjiteljnimi poterjami - tak sjto, neizpoljzovav slucjij, i neuidja v meste s Ukrainoi - ostanetes pri kacapije.
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Це тобі в Білорусі Европа докладає, що їй цікаво, а що ні? З якого дива?
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Число новостей про Украину уменьшилось в разы, ну и нет кредита мВФ, нет безвиза. Европе нынешняя Украина неинтересна
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А ти по активності ЗМІ висновки робиш? І телевізору віриш?
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Откуда тебе всё это известно, если Украина никому не интересна?
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"ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ" с устах патологического БРЕХУНА и БАРЫГИ звучит как издевательство и насмешка над ЧЕСТЬЮ и ДОСТОИНСТВОМ!
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чтоб не мараться внутренними проблемами страны , ушёл на международную арену ...зачем нам Климкин ?
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Так це його зона відповідальності. А внутрішні проблеми більше на уряді. Читай Конституцію.
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НУ ДА ФИНЫ ИДИОТЫ. А ПОРОСЁНКО ОФШОРНЫЙ УМНЫЙ
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Он их еще и уговаривает... Трындец какой-то... Лугандоны при поддержке парашестана угрохали 200 человек из их Евросоюза, когда сбили MH-17, а их еще уговаривать надо не сотрудничать с муйлом. Не, ну это просто трындец какой-то...
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Смотря ж кто их просит. Одно дело дипломат страны на которую напали и совсем другое дело барыга имеющий свой бизнес у агрессора.
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Можно подумать что-нибудь изменилось бы, если бы у нас в правительстве сидели другие люди - небарыги, некоррупционеры и заядлые евроинтеграторы...
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Nu na scjot gazoprovoda ja vam rebjata skazju tak, kakja mozjet bitj osobo reakcija Baltijskih stran, nu da smotrim tam, no mi zje pomnim, kak bilo, kogda po tem trubam, kotorije prohodit po nasjei teritoriji, rusnjavije tak zje postupali i probuvali sjantazjirovatj, kak segodnja pomnju - Ukraina proterjala ruki i nekotorije i govorili - vrezali baltijskim fasjistam - tak sjto , ,hotj i nenravitsa, no eto pravda, uzj ne obosudjte, a prijmite eto kak jestj.
kstati, mi ne ocjenj zjalejem o slucjivsjimsa, vedj eto odnogo kozirja u rjuskih mensje teperj.
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для начало банки рос. национализируй а потом людям заграничным шось рассказуй о санкциях и потоках! от же анус двуликий а не гарант!
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Типа - не сиськи в женщине главное! а, нет! все-таки сиськи!
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Пород уже до того накатался по заграницам, что вообще с катушек съехал, берегов не видит. Все просит и настаивает.
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Чем Украине помешал СП2 ? Все равно Украина отказывается от рашкиного газа. Все контакты нужно разорвать. Кому нужен газ - пусть сами качают. Или торговать всё-таки хотите?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Мы рассчитываем на принципиальную позицию Финляндии по проекту "Северный поток 2", - Порошенко
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