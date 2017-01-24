 "Мы рассчитываем на принципиальную позицию Финляндии по проекту "Северный поток 2", - Порошенко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко в Хельсинки на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё.
"Говоря о сотрудничестве в области энергетики, мы рассчитываем на принципиальную позицию Финляндии по проекту "Северный поток 2". Так называемая коммерческая привлекательность этого проекта несет в себе ряд политических рисков", - сказал он.
Напомним, ранее немецкое издание Der Standard сообщило, что европейские партнеры "Газпрома" отказались финансировать "Северный поток 2".
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І чому ти раніше не думав?
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помню одного принципиального, который шел в президенты, чтобы побороть коррупцию.
все дело в позиции оказывается.
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kstati, mi ne ocjenj zjalejem o slucjivsjimsa, vedj eto odnogo kozirja u rjuskih mensje teperj.
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