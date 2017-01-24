 Пресс-секретарь МО Гуцуляк: 64,5 млрд грн пойдут на восстановление военной техники, проведение учений, на питание военнослужащих и лечение ветеранов

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил пресс-секретарь ведомства Дмитрий Гуцуляк.
"Объем расходов в 64,5 млрд грн, предусмотренный Минобороны Украины на текущий год, обеспечит восстановление около 800 единиц вооружения и военной техники, подготовку более 250 экипажей Воздушных сил и свыше 120 экипажей армейской авиации, проведение бригадных тактических учений 25 бригад, переоснащение почти двух третей стационарного компонента системы связи цифровыми средствами, питание личного состава с учетом роста цен, медицинское и санаторное лечение свыше 3 тыс. 700 ветеранов и инвалидов войны и около 10 тыс. военнослужащих и членов их семей, в том числе реабилитацию участников АТО", - сказал он.
Также, по словам чиновника, в этом году на подготовку и содержание фондов мест постоянной дислокации, подготовку фондов для размещения новосозданных подразделений и подразделений в районе проведения АТО предусмотрено почти 150 млн грн.
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Напомним, ранее министр обороны Степан Полторак заявил, что в государственном бюджете на 2017 год заложено достаточно средств для поддержания боеспособности Вооруженных сил Украины.
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Ідіотський ремонт техніки припинити!
Гроші витрачати тільки на нову техніку!
Всі випадки позачегового ремонту бойової техніки з небойовими ушкодженнями розслідувати і винних карати по законам воєнного часу - розстрілом та штрафбатом!
Всіх чиновників Укроборонпрому які виводили гроші на фейкових ремонтах, арештувати, конфіскувати все майно та рахунки та повісити на Майдані!
Укроборонпром розігнати і замість нього створити Міністерство оборонної промисловості з віце-премєром на чолі!
Призначати міністра рішенням Верховної Ради а не Президента-власника оборонних заводів!
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З початку АТО система технічного забезпечення Збройних Сил України дозволила відновити вже 34 тис. 283 одиниці озброєння та військової техніки! "Цього року Міністерство оборони уклало 104 контракти і додаткові угоди з державними підприємствами на загальну суму близько 5 млрд грн. Це дало змогу закупити для Збройних сил 3 тис. 649 одиниць озброєння та військової техніки та понад 400 тис. боєприпасів та засобів ураження"
28 Грудня 2016
За рік ЗСУ відновили 15 тисяч одиниць озброєння і техніки - Міноборони
"За цей рік силами ремонтно-відновлювальних підрозділів Збройних Сил України та підприємств оборонно-промислового комплексу було повернуто в дію близько 15 000 одиниць техніки. Також Збройні Сили України отримали близько 100 000 одиниць боєприпасів і понад 1300 одиниць нових і модернізованих основних зразків озброєння і військової техніки", - йдеться в повідомленні Міноборони.
Скільки можна ремонтувати одну й ту саму техніку?
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У Башара Асада нервный паралич. Истинные причины на официальном уровне не скажут. Но, судя по подчерку, ФСБ.
Ликвидация Асада нужна России не для окончания войны в Сирии - напряженность в регионе необходима для шантажа на переговорах с Европой. Да и боится Россия поставок катарского газа в Европу.
В «войне союзников» в Сирии у всех задача - вырвать себе «зону влияния» (Сирия как страна обречена), в которую будет входить газовый коридор в Европу. И Россия хочет не дать «соединиться» Ирану и Турции, а тем более - Турции и Катару.
Однако Асад - прошлое, которое тормозило в Сирии настоящее: без Асада российские власти смогут получить контроль над еще большей частью оппозиции в Сирии и пролоббировать на его место другую марионетку.
К тому же, появился ответный аргумент для Запада - вы хотели сменить Асада, вот мы готовы сотрудничать с новой сирийской властью.
Одним словом, заинтересованность России в данном «трагическом инциденте» с сирийским президентом более чем очевидна.
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- Вы лучше сумму сразу в Рендж-Роверах называйте, так гораздо доходчивее будет, - генштаб.
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