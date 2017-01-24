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Все про:армия (7286) бюджет (4208) Минобороны (4603) финансирование (1086) пресс-секретарь (37)

 Пресс-секретарь МО Гуцуляк: 64,5 млрд грн пойдут на восстановление военной техники, проведение учений, на питание военнослужащих и лечение ветеранов

В 2017 году Министерство обороны Украины получит из государственного бюджета 64,5 млрд грн.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил пресс-секретарь ведомства Дмитрий Гуцуляк.

"Объем расходов в 64,5 млрд грн, предусмотренный Минобороны Украины на текущий год, обеспечит восстановление около 800 единиц вооружения и военной техники, подготовку более 250 экипажей Воздушных сил и свыше 120 экипажей армейской авиации, проведение бригадных тактических учений 25 бригад, переоснащение почти двух третей стационарного компонента системы связи цифровыми средствами, питание личного состава с учетом роста цен, медицинское и санаторное лечение свыше 3 тыс. 700 ветеранов и инвалидов войны и около 10 тыс. военнослужащих и членов их семей, в том числе реабилитацию участников АТО", - сказал он.

Также, по словам чиновника, в этом году на подготовку и содержание фондов мест постоянной дислокации, подготовку фондов для размещения новосозданных подразделений и подразделений в районе проведения АТО предусмотрено почти 150 млн грн.

Читайте также: Оборонный бюджет Украины в 23 раза меньше аналогичного бюджета РФ, - Пашинский

Напомним, ранее министр обороны Степан Полторак заявил, что в государственном бюджете на 2017 год заложено достаточно средств для поддержания боеспособности Вооруженных сил Украины.



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Был бы сейчас Вова премьером, если бы не кашмарил работников своего рынка.
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Відновлення техніки це ідіотська стаття витрат! Ми вже відновили за три роки десятки одиниць техніки, кожну одиницю техніки відновили вже по кілька разів! Може досить вже красти наші гроші на цих безкінечних ідіотських ремонтах! Якщо бронемашина або танк потрапляє в ремонт кілька разів на рік, то його треба викидати і брати інший або замінювати на новий! Що це за дебілізм??????? постійно ремонтувати одну й ту саму техніку????? Навіщо нам цей металобрухт???? Кого повісили за низьку якість ремонту? Скільки директорів заводів розстріляно? Скільки працівників оборонних заводів засуджено на довічне за фальсифікації ремонтів???? Це КАТАСТРОФА! Знову РЕМОНТ 800 одиниць! А де нова зброя та бронетехніка????? Чому держава відшкодувала олігархам в 2016 році ПДВ на 94,5 млрд грн, а на армію витрачають тільки 64,5 млрд грн? Олігархам гроші потрібніші ніж солдатам?????

Ідіотський ремонт техніки припинити!
Гроші витрачати тільки на нову техніку!
Всі випадки позачегового ремонту бойової техніки з небойовими ушкодженнями розслідувати і винних карати по законам воєнного часу - розстрілом та штрафбатом!
Всіх чиновників Укроборонпрому які виводили гроші на фейкових ремонтах, арештувати, конфіскувати все майно та рахунки та повісити на Майдані!
Укроборонпром розігнати і замість нього створити Міністерство оборонної промисловості з віце-премєром на чолі!
Призначати міністра рішенням Верховної Ради а не Президента-власника оборонних заводів!
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15 грудня 2015
З початку АТО система технічного забезпечення Збройних Сил України дозволила відновити вже 34 тис. 283 одиниці озброєння та військової техніки! "Цього року Міністерство оборони уклало 104 контракти і додаткові угоди з державними підприємствами на загальну суму близько 5 млрд грн. Це дало змогу закупити для Збройних сил 3 тис. 649 одиниць озброєння та військової техніки та понад 400 тис. боєприпасів та засобів ураження"

28 Грудня 2016
За рік ЗСУ відновили 15 тисяч одиниць озброєння і техніки - Міноборони
"За цей рік силами ремонтно-відновлювальних підрозділів Збройних Сил України та підприємств оборонно-промислового комплексу було повернуто в дію близько 15 000 одиниць техніки. Також Збройні Сили України отримали близько 100 000 одиниць боєприпасів і понад 1300 одиниць нових і модернізованих основних зразків озброєння і військової техніки", - йдеться в повідомленні Міноборони.

Скільки можна ремонтувати одну й ту саму техніку?
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по офшорам да карманам разным мудакам пашинским! а армию и дальше на волонтёров и народ скинут.
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Глеб, женский (вумный) высер тебе нраитсо ?
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Новина з Сирії
***

У Башара Асада нервный паралич. Истинные причины на официальном уровне не скажут. Но, судя по подчерку, ФСБ.
Ликвидация Асада нужна России не для окончания войны в Сирии - напряженность в регионе необходима для шантажа на переговорах с Европой. Да и боится Россия поставок катарского газа в Европу.
В «войне союзников» в Сирии у всех задача - вырвать себе «зону влияния» (Сирия как страна обречена), в которую будет входить газовый коридор в Европу. И Россия хочет не дать «соединиться» Ирану и Турции, а тем более - Турции и Катару.
Однако Асад - прошлое, которое тормозило в Сирии настоящее: без Асада российские власти смогут получить контроль над еще большей частью оппозиции в Сирии и пролоббировать на его место другую марионетку.
К тому же, появился ответный аргумент для Запада - вы хотели сменить Асада, вот мы готовы сотрудничать с новой сирийской властью.
Одним словом, заинтересованность России в данном «трагическом инциденте» с сирийским президентом более чем очевидна.
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Профнепригодные ворюги продолжат красть деньги народа!!!
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- 64,5 млрд грн пойдут на восстановление военной техники, проведение учений, на питание военнослужащих и лечение ветеранов!, - пресс-секретарь МО Гуцуляк:
- Вы лучше сумму сразу в Рендж-Роверах называйте, так гораздо доходчивее будет, - генштаб.
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ну подивимось, що вони зроблять, нехай за кожну гривню відповідатимуть...
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Ну и к чему все это, если воевать никто не собирается? Талдычат все время о том, что альтернативы Минску нет, а о Крыме сейчас вообще можно забыть. Лучше бы пустили половину этих средств в реальную экономику, курс гривни попытались стабилизировать, рост цен удержать.
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Вспомни, чем закончился Афган-тем же закончится и для Ху..ла
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПресс-секретарь МО Гуцуляк: 64,5 млрд грн пойдут на восстановление военной техники, проведение учений, на питание военнослужащих и лечение ветеранов
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