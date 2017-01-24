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 Политика Украины, Общество
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Все про:армия (7284) бюджет (4208) Минобороны (4602) финансирование (1086) пресс-секретарь (37)

 Пресс-секретарь Минобороны Гуцуляк рассказал, на что пойдут выделенные ведомству 64,5 млрд грн

В 2017 году Министерство обороны Украины получит из государственного бюджета 64,5 млрд грн.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил пресс-секретарь ведомства Дмитрий Гуцуляк.

"Объем расходов в 64,5 млрд грн, предусмотренный Минобороны Украины на текущий год, обеспечит восстановление около 800 единиц вооружения и военной техники, подготовку более 250 экипажей Воздушных сил и свыше 120 экипажей армейской авиации, проведение бригадных тактических учений 25 бригад, переоснащение почти двух третей стационарного компонента системы связи цифровыми средствами, питание личного состава с учетом роста цен, медицинское и санаторное лечение свыше 3 тыс. 700 ветеранов и инвалидов войны и около 10 тыс. военнослужащих и членов их семей, в том числе реабилитацию участников АТО", - сказал он.

Также, по словам чиновника, в этом году на подготовку и содержание фондов мест постоянной дислокации, подготовку фондов для размещения новосозданных подразделений и подразделений в районе проведения АТО предусмотрено почти 150 млн грн.

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Напомним, ранее министр обороны Степан Полторак заявил, что в государственном бюджете на 2017 год заложено достаточно средств для поддержания боеспособности Вооруженных сил Украины.



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по офшорам да карманам разным мудакам пашинским! а армию и дальше на волонтёров и народ скинут.
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Глеб, женский (вумный) высер тебе нраитсо ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПресс-секретарь Минобороны Гуцуляк рассказал, на что пойдут выделенные ведомству 64,5 млрд грн
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