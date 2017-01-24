 Пресс-секретарь Минобороны Гуцуляк рассказал, на что пойдут выделенные ведомству 64,5 млрд грн

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил пресс-секретарь ведомства Дмитрий Гуцуляк.
"Объем расходов в 64,5 млрд грн, предусмотренный Минобороны Украины на текущий год, обеспечит восстановление около 800 единиц вооружения и военной техники, подготовку более 250 экипажей Воздушных сил и свыше 120 экипажей армейской авиации, проведение бригадных тактических учений 25 бригад, переоснащение почти двух третей стационарного компонента системы связи цифровыми средствами, питание личного состава с учетом роста цен, медицинское и санаторное лечение свыше 3 тыс. 700 ветеранов и инвалидов войны и около 10 тыс. военнослужащих и членов их семей, в том числе реабилитацию участников АТО", - сказал он.
Также, по словам чиновника, в этом году на подготовку и содержание фондов мест постоянной дислокации, подготовку фондов для размещения новосозданных подразделений и подразделений в районе проведения АТО предусмотрено почти 150 млн грн.
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Напомним, ранее министр обороны Степан Полторак заявил, что в государственном бюджете на 2017 год заложено достаточно средств для поддержания боеспособности Вооруженных сил Украины.
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