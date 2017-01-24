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Все про:ГПУ (7988) квартира (424) Лещенко (433) суд (19908) НАПК (183)

 "Я буду и приглашаю всех журналистов и дипломатов смотреть за этим политическим действием", - Лещенко о явке на заседание суда по делу о нарушениях при покупке квартиры

Депутат Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Лещенко намерен 25 января явиться на заседание суда, который будет рассматривать административный протокол, согласно которому Лещенко обвиняется в совершении правонарушения при покупке квартиры в Киеве.

Об этом он сообщил Українським Новинам, передает Цензор.НЕТ.

"Я буду и приглашаю всех журналистов и дипломатов смотреть за этим политическим действием... В этом случае Генпрокуратура не является для меня указом", - сказал он, комментируя сообщение ГПУ, напоминающее ему о необходимости явки на заседание суда.

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Лещенко надеется, что судья разберется в этом деле и увидит, что нет никаких доказательств того, что при покупке квартиры были какие-либо коррупционные действия.

По мнению депутата, в данном деле нет доказательной базы и оно является исключительно элементом политического преследования.

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Напомним, ранее блогер Андрей Дзиндзя сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук" о том, что народный депутат Сергей Лещенко приобрел 200-метровую квартиру стоимостью 7,5 млн гривен на улице Ивана Франко, в центре Киева. Сергей Лещенко, в свою очередь, подтвердил, что приобрел квартиру площадью почти 200 кв.м на улице Ивана Франко, в центре Киева, отметив, что половину суммы на покупку недвижимости занял у основателя "Украинской правды" Алены Притулы, часть - его личные сбережения, а остальное - деньги любимого человека.

Позже НАПК обнаружило в действиях депутата признаки административного правонарушения при покупке им элитной квартиры в центре Киева.
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не ну с лещенко РЕАЛЬНо позор для Петра получился))))) Главный коорупционер страны не рыги )) не коммуняки, не кононеко и ко. А этот очкарик)) вот она борьба с коррупцией по порошенковски))
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Как пукан рвет у Серлеща, надеюсь траф ему впаяют по полной, больше чем коррупционеров я не люблю, вот этих так называемых антикоррупционеров, которые с большой вероятностью еще хуже нынешних коррупционеров
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А чи не забагато честі для якогось альфонса...Може йому ще і санітарів з дурки запросити?....😕😕😕
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Про те що ;любімий чєлавєк; Лещенка- сєпарша, ЗМІ чомусь делікатно промовчують...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Я буду и приглашаю всех журналистов и дипломатов смотреть за этим политическим действием", - Лещенко о явке на заседание суда по делу о нарушениях при покупке квартиры
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