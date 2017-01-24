 "Я буду и приглашаю всех журналистов и дипломатов смотреть за этим политическим действием", - Лещенко о явке на заседание суда по делу о нарушениях при покупке квартиры

Об этом он сообщил Українським Новинам, передает Цензор.НЕТ.
"Я буду и приглашаю всех журналистов и дипломатов смотреть за этим политическим действием... В этом случае Генпрокуратура не является для меня указом", - сказал он, комментируя сообщение ГПУ, напоминающее ему о необходимости явки на заседание суда.
Лещенко надеется, что судья разберется в этом деле и увидит, что нет никаких доказательств того, что при покупке квартиры были какие-либо коррупционные действия.
По мнению депутата, в данном деле нет доказательной базы и оно является исключительно элементом политического преследования.
Напомним, ранее блогер Андрей Дзиндзя сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук" о том, что народный депутат Сергей Лещенко приобрел 200-метровую квартиру стоимостью 7,5 млн гривен на улице Ивана Франко, в центре Киева. Сергей Лещенко, в свою очередь, подтвердил, что приобрел квартиру площадью почти 200 кв.м на улице Ивана Франко, в центре Киева, отметив, что половину суммы на покупку недвижимости занял у основателя "Украинской правды" Алены Притулы, часть - его личные сбережения, а остальное - деньги любимого человека.
Позже НАПК обнаружило в действиях депутата признаки административного правонарушения при покупке им элитной квартиры в центре Киева.
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Нарешті додумались!!!
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