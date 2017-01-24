 Командование боевиков запретило увольнять военных со службы на Донбассе по окончанию действия контракта, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУР Минобороны.
Так, согласно данным украинской разведки, командующим Центра территориальных войск (Новочеркасск) Южного военного округа (Ростов-на-Дону) ВС РФ отдано письменное распоряжение о запрете увольнения военнослужащих с военной службы по окончанию действия контракта с целью поддержания боевой готовности и сохранения численности личного состава соединений и частей российских оккупационных войск на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.
"Указанное распоряжение вызвало возмущение личного состава отдельных частей, которые находятся на передовых позициях и на полигонах, что привело к отказу выполнения приказов и столкновений с кадровыми офицерами ВС РФ", - сказано в сообщении.
Так, в ГУР отметили, что во 2 отдельной мотострелковой бригаде 2 АК (Луганск) ВС РФ был отмечен случай группового употребления спиртных напитков с последующим "выяснением отношений" с российскими офицерами.
В 9 отдельном штурмовом мотострелковом полку морской пехоты (Новоазовск) 1 АК (Донецк) ВС РФ до 120 человек, которые уволились после окончания контракта, не дожидаясь выплаты долгов по денежному обеспечению, спешно покинули расположение части.
Сержантский и рядовой личный состав 3 отдельной мотострелковой бригады (Горловка) 1 АК, узнав о распоряжении российского оккупационного командования, отказался сдавать часть денежного обеспечения на "потребности бригады и армейского корпуса". В ответ командование бригады запретило отпуска.
"С целью покрытия значительной неукомплектованности личным составом командованием 6 отдельного мотострелкового полка (Кадиевка) 2 АК принимаются меры по насильственному принуждению граждан к прохождению военной службы по контракту, путем отправки молодого пополнения в учебные центры без оформления призывных документов", - добавили в пресс-службе ГУР Минобороны.
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а ведь до войны жили они нормально, не воевали, не нищенствовали... и не реализованные в жизни, не желающие работать ублюдки и наркоманы были там, где им и место: под заборами, на свалках... а сейчас, пришел рюцке мир, и все духовно-скрепно перевернул вверх дном... отбросы общества возглавляют банды вооруженных отморозков... пушечное мясо заканчивается.. начинается принудиловка в армии скотов...дедываевале не за это разве? нет? так надо боярышника жахнуть, для полного понимания
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Во избежание утечек, протечек и лишней болтовни роисяне в Роисю с Донбабве должны возвращаться только в рефрежераторах.
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http://svpressa.ua/society/article/164827/
Чрезвычайная ситуация на приграничном Чонгаре. Сюда, к украинскому КПП, от ближайшей железнодорожной станции Сиваш уже третий день движется огромное количество мужиков, одетых в дешевые куртки и вязаные шапочки, с обтрепанными сумками в руках.
Это российские строители, которые буквально ломанули с оккупированного Крыма. Самое смешное, что основная масса едет из Центральной России и Кавказа, вроде бы очумевшей от ненависти к «бандеровцам». Но теперь они заискивающе улыбаются украинским пограничникам. Отгуляли свое «Слава Украине», похмелились и отправились на работу. Однако не в привычную Польшу, а на стройки Херсона.
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Увяз коготок- всей "птичке" пропасть.
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