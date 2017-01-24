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 Командование боевиков запретило увольнять военных со службы на Донбассе по окончанию действия контракта, - ГУР

Командование боевиков на Донбассе запретило увольнять военных со службы по окончанию действия контракта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУР Минобороны.

Так, согласно данным украинской разведки, командующим Центра территориальных войск (Новочеркасск) Южного военного округа (Ростов-на-Дону) ВС РФ отдано письменное распоряжение о запрете увольнения военнослужащих с военной службы по окончанию действия контракта с целью поддержания боевой готовности и сохранения численности личного состава соединений и частей российских оккупационных войск на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.

"Указанное распоряжение вызвало возмущение личного состава отдельных частей, которые находятся на передовых позициях и на полигонах, что привело к отказу выполнения приказов и столкновений с кадровыми офицерами ВС РФ", - сказано в сообщении.

Так, в ГУР отметили, что во 2 отдельной мотострелковой бригаде 2 АК (Луганск) ВС РФ был отмечен случай группового употребления спиртных напитков с последующим "выяснением отношений" с российскими офицерами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командование боевиков приказало скрывать потери путем оформления раненых и убитых как пострадавших в результате несчастных случаев, - ГУР Минобороны

В 9 отдельном штурмовом мотострелковом полку морской пехоты (Новоазовск) 1 АК (Донецк) ВС РФ до 120 человек, которые уволились после окончания контракта, не дожидаясь выплаты долгов по денежному обеспечению, спешно покинули расположение части.

Сержантский и рядовой личный состав 3 отдельной мотострелковой бригады (Горловка) 1 АК, узнав о распоряжении российского оккупационного командования, отказался сдавать часть денежного обеспечения на "потребности бригады и армейского корпуса". В ответ командование бригады запретило отпуска.

"С целью покрытия значительной неукомплектованности личным составом командованием 6 отдельного мотострелкового полка (Кадиевка) 2 АК принимаются меры по насильственному принуждению граждан к прохождению военной службы по контракту, путем отправки молодого пополнения в учебные центры без оформления призывных документов", - добавили в пресс-службе ГУР Минобороны.

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В москали забрали домбабвийцев, на 25 лет без права переписки
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правильно. 25 лет в армии. как при петьке-длинном
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пушечное мясо заканчивается...
а ведь до войны жили они нормально, не воевали, не нищенствовали... и не реализованные в жизни, не желающие работать ублюдки и наркоманы были там, где им и место: под заборами, на свалках... а сейчас, пришел рюцке мир, и все духовно-скрепно перевернул вверх дном... отбросы общества возглавляют банды вооруженных отморозков... пушечное мясо заканчивается.. начинается принудиловка в армии скотов...дедываевале не за это разве? нет? так надо боярышника жахнуть, для полного понимания
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Пральна.

Во избежание утечек, протечек и лишней болтовни роисяне в Роисю с Донбабве должны возвращаться только в рефрежераторах.
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Обходной лист им должен подписывать Пастор. С правом контрольной подписи.
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A sjto u dobrovoljcev jestj kontrakt, to oni kontraktniki -ili kak tut polucjajetsa, kogo to slili.
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Лютая нищета! Толпы гастарбайтеров из «бензокалонки» внезапно повалили с оккупированного полуострова


http://svpressa.ua/society/article/164827/


Чрезвычайная ситуация на приграничном Чонгаре. Сюда, к украинскому КПП, от ближайшей железнодорожной станции Сиваш уже третий день движется огромное количество мужиков, одетых в дешевые куртки и вязаные шапочки, с обтрепанными сумками в руках.
Это российские строители, которые буквально ломанули с оккупированного Крыма. Самое смешное, что основная масса едет из Центральной России и Кавказа, вроде бы очумевшей от ненависти к «бандеровцам». Но теперь они заискивающе улыбаются украинским пограничникам. Отгуляли свое «Слава Украине», похмелились и отправились на работу. Однако не в привычную Польшу, а на стройки Херсона.
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путлер сказал в морг- значит в морг.
Увяз коготок- всей "птичке" пропасть.
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Смертники или использованный материал, для дальнейшего применения не пригодный . Будут воевать пока не убьют.
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А шо так долго до цензора эта инфа доходила. Ей уже как минимум дня три. Или это как о операции сухуми. Она фиг когда была, а о ней всё пишут и пишут. Что больше новостей нет.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКомандование боевиков запретило увольнять военных со службы на Донбассе по окончанию действия контракта, - ГУР
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