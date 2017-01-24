 Высший совет правосудия отстранил от должности подозреваемую в получении взятки $9,5 тыс. судью Уманского горрайонного суда Горячковскую

Об этом сообщил председатель совета Игорь Бенедисюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"Временно отстранить судью от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности", - сказал он.
Судья Горячковская отстранена на срок до вступления в силу приговора в ее отношении или до закрытия уголовного производства.
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суддю який бере взятки
в нас це не привід звільнити на%%%й ,
а тимчасово усунули
ДЯКУЮ ВАМ
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её 27.12.2016 назначили и.о. председателя суда)
щас передохнет чутка и вступит в должность председателя) далi колядовать)
это Украина детка!
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Сам-то понял, что сморозил?
В нормальных странах даже смертельной казни нет. Не то, что на столбах. Или ты какое-нибудь Зимбабве называешь нормальной страной?
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не виноватая я, он сам принёс(с)
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Она ж похудеет!
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