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Все про:взятка (3271) суд (19908) судья (1665) Умань (174) Бенедисюк (18) Высший совет правосудия (10)

 Высший совет правосудия отстранил от должности подозреваемую в получении взятки $9,5 тыс. судью Уманского горрайонного суда Горячковскую

Высший совет правосудия (ВСП) отстранил от должности судью Уманского горрайонного суда Черкасской области Людмилу Горячковскую, подозреваемую в получении взятки 9,5 тыс. долларов.

Об этом сообщил председатель совета Игорь Бенедисюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

"Временно отстранить судью от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности", - сказал он.

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Судья Горячковская отстранена на срок до вступления в силу приговора в ее отношении или до закрытия уголовного производства.
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временно усунули від виконання обовязків
суддю який бере взятки
в нас це не привід звільнити на%%%й ,
а тимчасово усунули
ДЯКУЮ ВАМ
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куда звильнити))
её 27.12.2016 назначили и.о. председателя суда)
щас передохнет чутка и вступит в должность председателя) далi колядовать)
это Украина детка!
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Без суда и следствия? Да Вы, батенька, демократ... Вас прям хоть сейчас в американский сенат сади.
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Как же они теперь жить будут? эта гинацит нарота!!!!
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Это такое наказание за особотяжкую статью?В нормальных странах за такое должны вешать на столбах.
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В нормальных странах? Вешать? На столбах?
Сам-то понял, что сморозил?
В нормальных странах даже смертельной казни нет. Не то, что на столбах. Или ты какое-нибудь Зимбабве называешь нормальной страной?
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Ты где-нибудь слышал,чтобы в Европе или США поймали судью на взятке?Не слышал.Поэтому нам на них равняться не нужно,а нужно именно вешать и именно на столбах.Иначе наших судей,прокуроров и чиновников не отучить.
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Оболдеть)) Так их каждый день по десятку ловят. А результат 0. Все как работали таки продолжают брать взятки.
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Вот ты б точно не брал.. Вот прям 100 %. Тебе дают 10 000 баксов, а ты такой "нет, не возьму!". Чота ржу.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВысший совет правосудия отстранил от должности подозреваемую в получении взятки $9,5 тыс. судью Уманского горрайонного суда Горячковскую
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