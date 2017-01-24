 "Я видел, как Савченко встречают матери пленных. Некоторые готовы выцарапать ей глаза", - нардеп от "Батькивщины" Евтушок

Об этом он заявил в интервью Цензор.НЕТ.
"Савченко - это уже не наша история. Мы ее исключили за то, что у нас не совпадает политика. Категорически осудили переговоры с террористами. Она с нами не советуется. Является нам неподотчетной и бесконтрольной. Я Савченко могу где-то понять в одном контексте: наверное, ее задевает то, что она смогла выйти на свободу, а многие украинцы там остаются. Я видел собственными глазами, как ее встречают матери пленных. Некоторые готовы ей выцарапать глаза. Поэтому, вероятно, она хочет сделать все возможное, чтобы вытащить ребят оттуда. Не исключено, что у нее теперь есть такой внутренний комплекс. Потому что для ее освобождения мы, действительно, сделали все, что могли: "Батькивщина", включив в список, парламент, который поддерживал своими голосованиями, ПАСЕ, где дали дополнительный иммунитет, Президент, который дал Героя Украины. Все желали одного - вытащить ее из российской тюрьмы. И мы это сделали. Нельзя сказать, что Савченко с самого начала была идеологически на наших позициях. Я лично не знал, насколько у нее сформировано политическое мировоззрение. Но мы освобождали ее...", - отметил Евтушок.
При этом нардеп подчеркнул, что переговоры Савченко с главарями боевиков Захарченко и Плотницким являются недопустимыми, поскольку они курируются напрямую из Москвы, и вряд ли это сыграет на пользу Украине.
"Для меня они (Захарченко и Плотницкий, - ред.) не субъекты, а какие-то непонятные люди. Еще один момент, который я не понимаю: с ними договариваться - себе дороже. Разве не ясно, что это будет использовано против Украины?! А о чем с ними говорить, если они сами ничего не решают, а получают указания из Кремля?! О чем договариваться?! Кто они такие?! Это же пустое место! Однако очень хочется, чтобы всех пленных вернули. Хотя реалии совсем другие", - отметил Евтушок.
Напомним, что 7 декабря 2016 года народный депутат Надежда Савченко провела встречу в Минске с главарями "ДНР" Александром Захарченко и "ЛНР" Игорем Плотницким. Позже она обнародовала списки пленных и пропавших без вести на территории Донецкой и Луганской областей.
На заседании Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны 18 января нардеп Иван Винник (фракция БПП) призвал по факту госизмены исключить Савченко из комитета. Члены комитета поддержали постановление об исключении Савченко.
Савченко в свою очередь, назвала решение комитета "незаконным".
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Щоб не вестись на цю дешеву маячню, пропоную обговорити результати розслідування трагедії в Княжичах та результати розслідування перестрілки в Олевську! Це більш цікаві теми ніж чиїсь очі!
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евпетушок!
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