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Все про:плен (1677) Савченко (2439) Тандит (254) пленные (52) Евтушок Сергей (5)

 "Я видел, как Савченко встречают матери пленных. Некоторые готовы выцарапать ей глаза", - нардеп от "Батькивщины" Евтушок

Депутат парламента от "Батькивщины" Сергей Евтушок считает, что народный депутат Надежда Савченко (внефракционная) искренне пытается освободить украинских пленных, но методы, к которым она при этом прибегает, в частности переговоры с террористами, являются недопустимыми.

Об этом он заявил в интервью Цензор.НЕТ.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Я увидела умных трезвых людей, уставших от войны и обманутых Россией", - Савченко рассказала немцам о встрече с Захарченко и Плотницким. ВИДЕО

"Савченко - это уже не наша история. Мы ее исключили за то, что у нас не совпадает политика. Категорически осудили переговоры с террористами. Она с нами не советуется. Является нам неподотчетной и бесконтрольной. Я Савченко могу где-то понять в одном контексте: наверное, ее задевает то, что она смогла выйти на свободу, а многие украинцы там остаются. Я видел собственными глазами, как ее встречают матери пленных. Некоторые готовы ей выцарапать глаза. Поэтому, вероятно, она хочет сделать все возможное, чтобы вытащить ребят оттуда. Не исключено, что у нее теперь есть такой внутренний комплекс. Потому что для ее освобождения мы, действительно, сделали все, что могли: "Батькивщина", включив в список, парламент, который поддерживал своими голосованиями, ПАСЕ, где дали дополнительный иммунитет, Президент, который дал Героя Украины. Все желали одного - вытащить ее из российской тюрьмы. И мы это сделали. Нельзя сказать, что Савченко с самого начала была идеологически на наших позициях. Я лично не знал, насколько у нее сформировано политическое мировоззрение. Но мы освобождали ее...", - отметил Евтушок.

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При этом нардеп подчеркнул, что переговоры Савченко с главарями боевиков Захарченко и Плотницким являются недопустимыми, поскольку они курируются напрямую из Москвы, и вряд ли это сыграет на пользу Украине.

"Для меня они (Захарченко и Плотницкий, - ред.) не субъекты, а какие-то непонятные люди. Еще один момент, который я не понимаю: с ними договариваться - себе дороже. Разве не ясно, что это будет использовано против Украины?! А о чем с ними говорить, если они сами ничего не решают, а получают указания из Кремля?! О чем договариваться?! Кто они такие?! Это же пустое место! Однако очень хочется, чтобы всех пленных вернули. Хотя реалии совсем другие", - отметил Евтушок.

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Напомним, что 7 декабря 2016 года народный депутат Надежда Савченко провела встречу в Минске с главарями "ДНР" Александром Захарченко и "ЛНР" Игорем Плотницким. Позже она обнародовала списки пленных и пропавших без вести на территории Донецкой и Луганской областей.

На заседании Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны 18 января нардеп Иван Винник (фракция БПП) призвал по факту госизмены исключить Савченко из комитета. Члены комитета поддержали постановление об исключении Савченко.

Савченко в свою очередь, назвала решение комитета "незаконным".



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батькивщина которая пропиарилась и благодаря ей залезла в раду, должны были бы сложить депутатские мандаты вместе с гадей, а не почёсывать языками , на что они мастера
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А як зустрічають порошенка рідні загиблих на Майдані? Савченко реально працює, а влада розводить навколо неї істерію. Як там порошенко працює? Не вилазить, бідний, з закордону під час війни! Оце людина Рошен розвиває, а Ви все на Надю ображаєтесь за те що вона не боїться особисто ходити та дивитись в очі людям.
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Ми маємо черговий інформаційний вброс мафії яка веде інформаційну війну проти українського народу, під час реальної війни з агресором! Як тільки у мафіозної влади починаються проблеми з результатами роботи, відразу вигадуються інформаційні поводи для срача в Інтернеті!
Щоб не вестись на цю дешеву маячню, пропоную обговорити результати розслідування трагедії в Княжичах та результати розслідування перестрілки в Олевську! Це більш цікаві теми ніж чиїсь очі!
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Правильний закон, тільки пару відсотків злочинців потрапили назад до вязниці! Решта виправились або були невинні і тримались під вартою по неправосудним вирокам судів!
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в данной теме речь идёт о гаде и батькивщине, кто на её имени пропиарился и пролез на её шее в парламент
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Батькивщина и без савченки спокойно проходила НЕ ПАРЯСЬ и без финтов охеровских.
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сегодня бенефис у Евтушка? кто нибудь вообще раньше слышал эту фамилию?
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Вчера спросил у народного депутата от ВО «Батькивщина» известен ли ему на Ровенщине человек, более известный среди копателей янтаря как «Пельмень»? В ответ Сергей Евтушок начал что-то мямлить о видео, которое против меня когда-то сфальсифицировал Шокин. Как говорится, на воре и шапка горит», - рассказал Мосийчук. Когда парламентарий спросил, почему Ровенский областной совет, которую сейчас возглавляет представитель «Батькивщины» Николай Драганчук, на последней сессии выделил тысячи гектаров земли сомнительным фирмам для добычи янтаря, Сергей Евтушок не смог дать конкретного ответа. Депутат посоветовал всем желающим узнать, кто такой «Пельмень» и обратиться с запросом к руководителю Криминальной полиции Украины Сергею Князеву, ранее возглавлявшему Национальную полицию Ровенской области.
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пока Ляшко не назвал Юлю "драной лисой и кремлевской зозулей" на всю страну, не обвинил ее и Савченко в предательстве, а Евтушок повел Шухевича к трибуне сделать заяву об импичменте, Юля и БЮТ сидели и помалкивали, все лето, осень, когда Савченко несла в СМИ пургу - Никаких коментов от БЮТ не было, кроме занудного демагога-историка Соболева Сергея. Юля готовилась к операции Шатун и митингам,
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Она хоть что-то делает, в отличие от полит-импотентов в Раде.
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лучше бы она ничего не делала. Было больше пользы.
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говорит и показывает евтушок, но все дело в рейтинге ювт.
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Что могло поссорить двух неразлучных подруг ? Тимошенко с королевской. Евтушок считает,что Савченко порочна.А порочна ли дружба с сепаратитсткой ? Пусть даже прошлой.Хотя и раньше она была не лучше ахметова с ефремовым.
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патамушта натаха изначально была засланным ефремовым казачком,а такие как пашинские за бабло их протягивали в партию.
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Савченко другой крови, чем эти петушки, шкиряки, парубии и геращенки. Она одной крови с простым народом. Поэтому евтушки и писяют кислотой.
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она не только другой крове, у нее одна извилина и то от фуражки.
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Одной крови с "простым домбаским народом" и усталыми автомойщиками захерченками
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Тада. Этот простой народ он такой простой... шо иногда лучше его за колючей проволокой содержать.
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А Петя как пиарился на савченко, и самолет за ней с геращенко посылал и на каждой встрече про неё вспоминал, вот кто напиарился так это порох.
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спасти человека одно, а слушать его дурость, совсем другое.
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Почему не лишили мандата депутата, а только исключил, или кермлевские кураторы БЮТ сильно на это обидяться.
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они осудили методы и переговоры с террористами. какие молодцы. а с кем же вести переговоры? вероятно с Махатмой Ганди. Или с Матерью Терезой.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Я видел, как Савченко встречают матери пленных. Некоторые готовы выцарапать ей глаза", - нардеп от "Батькивщины" Евтушок
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